Google Telefon, yapay zekayla dolandırıcıları engelleyecek

Gemini Nano, spam ve dolandırıcılık aramalarını ayırt edebilecek
Gemini Nano, bir aramanın dolandırıcı mı spam mı olduğunu tespit edebilecek, kullanıcıya da aramayı bildirme seçeneği sunulacak. Bu yapay zeka özelliğinin tamamıyla cihaz üzerinde gerçekleştirileceği söyleniyor. Yalnız Google Telefon uygulamasının tespit edebilmesi için her aramayı dinlemesi gerektiğinden Google, gizlilik ve güvenlik konusunda neler söyleyecek merak konusu.
Spam aramaları tespit etmek ve engellemek giderek daha kolay hale geliyor. Dolandırıcılık aramaları söz konusu olduğunda daha yaratıcı yöntemler kullanılıyor; dolandırıcılar karşı tarafın şüphelenmemesi ve fark edilmemek için sürekli olarak kendilerini geliştiriyor. Dolandırıcılık aramaları genellikle teknoloji konusunda neredeyse hiç bilgisi olmayan akıllı telefon kullanıcılarını hedef alıyor. Google’ın Gemini Nano’su dolandırıcılık aramalarını ne derece engelleyebilecek göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.