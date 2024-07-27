Tam Boyutta Gör Google, bu yılın başlarında dolandırıcılık aramalarını gerçek zamanlı olarak tespit edecek Gemini AI destekli uyarı sistemini duyurmuştu. Spam algılandığında telefonununuza bir uyarı gönderiliyor. Google Phone uygulamasının yakında Gemini Nano yardımıyla spam ve dolandırıcılık aramalarını engelleyeceği söyleniyor.

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Gemini Nano, spam ve dolandırıcılık aramalarını ayırt edebilecek

Gemini Nano, bir aramanın dolandırıcı mı spam mı olduğunu tespit edebilecek, kullanıcıya da aramayı bildirme seçeneği sunulacak. Bu yapay zeka özelliğinin tamamıyla cihaz üzerinde gerçekleştirileceği söyleniyor. Yalnız Google Telefon uygulamasının tespit edebilmesi için her aramayı dinlemesi gerektiğinden Google, gizlilik ve güvenlik konusunda neler söyleyecek merak konusu.

Spam aramaları tespit etmek ve engellemek giderek daha kolay hale geliyor. Dolandırıcılık aramaları söz konusu olduğunda daha yaratıcı yöntemler kullanılıyor; dolandırıcılar karşı tarafın şüphelenmemesi ve fark edilmemek için sürekli olarak kendilerini geliştiriyor. Dolandırıcılık aramaları genellikle teknoloji konusunda neredeyse hiç bilgisi olmayan akıllı telefon kullanıcılarını hedef alıyor. Google’ın Gemini Nano’su dolandırıcılık aramalarını ne derece engelleyebilecek göreceğiz.

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Google Telefon, yapay zekayla dolandırıcıları engelleyecek