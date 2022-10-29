Google Tensor işlemcilerinin benchmark puanlarından memnun

Google yapay zeka performansına daha çok önem veriyor
Made by Google takımı tarafından yayınlanan podcastin bu haftaki bölümünde firma, Tensor ve Tensor G2’nin performansı hakkında konuştu. Google Silikon Takımlarının Kıdemli Ürün Yönetim Direktörü Monika Gupta, Yeni Pixel telefonları tasarlanırken makine öğrenim modellerinin geleceğini tahmin etmeleri gerektiğini ve kendi işlemcileri üretmenin bu konuda kendilerine avantaj verdiğini belirtti.
Görüşmenin devamında Tensor işlemcilerinin benchmark puanları hakkında konuşuldu. Gupta’ya göre klasik benchmark (kıyaslama) testleri, eskiden bir amaca hizmet etse de artık endüstrinin geliştiği ve testlerin eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Google’ın akıllı telefonlarında yapay zeka yeniliklerine ve deneyimlerine verdiği önemi tekrar tekrar bastıran takım, bu deneyimlerin standart benchmark testlerinde ölçülemediğini belirtiyor. Bu nedenle Google, benchmark testlerinde Tensor işlemcisinin geri kalmasından rahatsızlık duymadıklarını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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