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    Google Tensor işlemcilerinin benchmark puanlarından memnun

    Pixel 6 serisi ile kendi işlemci ailesi Tensor’a geçen Google, işlemcilerinin benchmark yarışlarında rakiplerinin gerisinde kalmasından rahatsız olmadığını belirtti.
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    Google Tensor işlemcilerinde ham performansa çok önem vermiyor Tam Boyutta Gör
    Android cihazlarına örnek olmak için Pixel akıllı telefonlarını üreten teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıllarda marka prestijinde büyük problemler yaşamıştı ancak geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 6 serisi, markayı hiç olmadığı kadar yukarı çekmeyi başardı. Yıllarca Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerine bağlı kalan firma, ilk kez geçen yıl Pixel 6 ailesinde kendi tasarladığı Tensor işlemcisini kullandı. Tensor işlemcileri, her ne kadar fiyat performans açısından yüksek kalite sunsa da ham performans konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor. Ancak görünüşe göre Google, bu olaydan rahatsızlık duymuyor.

    Google yapay zeka performansına daha çok önem veriyor

    Made by Google takımı tarafından yayınlanan podcastin bu haftaki bölümünde firma, Tensor ve Tensor G2’nin performansı hakkında konuştu. Google Silikon Takımlarının Kıdemli Ürün Yönetim Direktörü Monika Gupta, Yeni Pixel telefonları tasarlanırken makine öğrenim modellerinin geleceğini tahmin etmeleri gerektiğini ve kendi işlemcileri üretmenin bu konuda kendilerine avantaj verdiğini belirtti. 

    Görüşmenin devamında Tensor işlemcilerinin benchmark puanları hakkında konuşuldu. Gupta’ya göre klasik benchmark (kıyaslama) testleri, eskiden bir amaca hizmet etse de artık endüstrinin geliştiği ve testlerin eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Google’ın akıllı telefonlarında yapay zeka yeniliklerine ve deneyimlerine verdiği önemi tekrar tekrar bastıran takım, bu deneyimlerin standart benchmark testlerinde ölçülemediğini belirtiyor. Bu nedenle Google, benchmark testlerinde Tensor işlemcisinin geri kalmasından rahatsızlık duymadıklarını belirtti.

    Google Tensor işlemcilerinde ham performansa çok önem vermiyor Tam Boyutta Gör
    Tensor işlemcisinin geleceği hakkında sorulduğunda Gupta, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacaklarını belirtti. Gupta’nın söylemlerine göre Pixel takımının ana amacı fotoğraf çekmeyi, arama yapmayı ve genel telefon kullanımını kolaylaştırmak ve takım, bu vizyon üzerinde verimli çalışan çipler üretmeye devam edecek.
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