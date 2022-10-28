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    ARM en kritik hamleyi yapıyor: Yonga dünyası tepe taklak

    ARM’ın yeni lisanslama modeline göre artık bir ARM bileşeni için lisans alındığında yanına mutlaka ARM bileşenleri eklenecek. Tasarımcı kendi yongasınıkullanmayacak.
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    ARM Tam Boyutta Gör
    Ağırlıklı olarak mobil dünyada son dönemde dizüstü ve sunucu dünyasında da boy gösteren ARM biraz daha esnek bir lisanslama stratejisi izliyor. Yani işlemci için ARM lisansı alırsanız Samsung gibi yanına Radeon grafik ekleyebiliyorsunuz. Ne var ki ARM bunu istemiyor.

    ARM yonga dünyasını alt üst edebilir

    Qualcomm ve ARM arasında devam eden hukuki süreç bazı ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. 2025 yılından itibaren artık ARM lisansları melezlenemeyecek. Yani ARM işlemcinin yanına Adreno grafik birimi veya MediaTek nöral işlem motoru entegre edilemeyecek. ARM isteyen tasarımcılar nöral birim, grafik birimi, görüntü işlem birimi, sinyal birimi olarak yine ARM mimarilerini tercih etmek zorunda kalacak.

    Hukuki sürecin de kayanğı olan bu yeni lisanslama modeli ARM için tekelleşme anlamına geliyor. Zira bugüne kadar Qualcomm Adreno, MediaTek NeuroPilot, Qualcomm Hexagon gibi pek çok farklı çözümü tasarımcılar geliştirmiş ve kullanmıştı.

    Bu modeli yeni lisans anlaşması yapacak olan tasarımcılar kabul etmek zorunda. Nvidia hali hazırda 20 yıllık bir anlaşma yapmıştı. Apple da zaten ARM’ın kurucuları arasında. Bu bakımdan bu iki firma bağımsız olmaya devam edecek. Ne var ki MediaTek, Samsung, Qualcomm gibi tasarımcılar ciddi zarar görebilir.

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