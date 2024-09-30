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Tam Boyutta Gör Android 15 henüz cihazlara gelmemişken, Android 16 işletim sisteminin kod adı ortaya çıktı. Yeni Android sürümünün kod adı hala bir tatlı ancak W harfiyle başlayan bir tatlı değil.

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Android 16 kod adı: Baklava

Google, kullanıcılara sunulan Android sürümünde bir tatlı ismi kullanmasa da, geliştirme sürecinde tatlılardan gidiyor. Yeni bir rapor, Android 16’nın “Baklava” olarak adlandırılacağını söylüyor.

Android işletim sistemi isimleri Sürüm numarası Kod adı 1.1 Petit Four 1.5 Cupcake 1.6 Donut 2.0 / 2.1 Eclair 2.2 Froyo 2.3 Gingerbread 3.0 Honeycomb 4.0 Ice Cream Sandwich 4.1 / 4.3 Jelly Bean 4.4 KitKat 5.0 / 5.1 Lollipop 6.0 Marshmallow 7.0 / 7.1 Nougat 8.0 / 8.1 Oreo 9 Pie 10 Quince Tart 11 Red Velvet Cake 12 / 12L Snow Cone 13 Tiramisu 14 Upside Down Cake 15 Vanilla Ice Cream

Google’ın Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılardan birini seçmesi şaşırtıcı çünkü alfabetik olarak W ile başlayan (Whoopie Pie gibi) bir tatlı seçmesi gerekiyordu. Android 15’in kod adı Vanilyalı Dondurma idi.

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Google, Türk tatlısını seçti: İşte Android 16'nın kod adı