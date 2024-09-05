Android 15 resmen tamamlandı: İşte güncelleme alacak telefonlar

- Android 15 geliştiriciler için kullanıma açıldı
- Android 15 beklenen özellikler
- Android 15 güncellemesi alacak telefonlar
- Xiaomi, Redmi ve POCO
- Oppo
- Vivo
- Realme
- Nothing
- Honor
- Yorumlar
Android 15 geliştiriciler için kullanıma açıldı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 15'in kararlı sürümü artık tamamlandı ve Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) yükledi. Bu da önümüzdeki haftalarda desteklenen Pixel cihazlarında ve daha sonrasında ana akım Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi telefonlarda kullanıma sunulacağı anlamına geliyor.
Kaçıranlar için daha önce Android 15'in Beta sürümüne ait notlarda, güncellemenin Ekim ayında çıkacağına dair bir ibare bulunuyordu. Bu kapsamda da Google Pixel 9 serisinin önümüzdeki ay yani Ekim ayında güncelleme alması bekleniyor. Diğer üreticilere gelirsek, markalar henüz bir güncelleme takvimi paylaşmış değil. Ancak Android 15 alacak Xiaomi, Samsung ve diğer tüm markalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Android 15 beklenen özellikler
- Uygulama Arşivleme: Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor.
- Geliştirilmiş Sağlık Bağlantısı: Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Beta 2, cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor.
- Özel Alan: Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor.
- Kısmi Ekran Paylaşımı: Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor.
- Bildirim Soğutması: Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor.
- Uygulama Çiftleri: Android 15, kullanıcıların en sevdikleri bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetmelerine olanak tanıyor. Ana ekrana bir kısayol oluşturularak her iki uygulamanın da bölünmüş ekran modunda anında açılması sağlanıyor.
Android 15 güncellemesi alacak telefonlar
Xiaomi, Redmi ve POCO
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12S
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi K70 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 13R
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE
- Redmi Turbo 3
- Redmi A3
- Redm A3x
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Neo
- Poco X6 Pro
- Poco M6
- Poco M6 Pro
- Poco M6 Pro 5G
- Poco C65
- Poco C61
- Poco C51
- Poco Pad
Oppo
- Oppo Find X7
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X6
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Reno 12
- Oppo Reno 12 Pro
- Oppo Reno 11
- Oppo Reno 11F
- Oppo Reno 11 Pro
- Oppo Reno 10
- Oppo Reno 10 Pro
- Oppo Reno 10 Pro+
- Oppo Reno 9
- Oppo Reno 9 Pro
- Oppo Reno 9 Pro+
- Oppo Reno 8T
- Oppo Reno 8T 5G
- Oppo K12
- Oppo K12x
- Oppo K11
- Oppo K11x
- Oppo F25 Pro
- Oppo F23
- Oppo A3 Pro
- Oppo A1 Pro
- Oppo A79
- Oppo A60
Vivo
- Vivo X100 Pro
- Vivo X90
- Vivo X90s
- Vivo X90 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Vivo X80
- Vivo X80 Pro
- Vivo X Fold 3
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X Fold 2
- Vivo X Flip
- Vivo V40 SE
- Vivo V30
- Vivo V30e
- Vivo V30 SE
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30 Lite 4G
- Vivo V30 Lite 5G
- Vivo V29
- Vivo V29e
- Vivo V29 Pro
- Vivo V29 Lite
- Vivo V27
- Vivo V27e
- Vivo V27 Pro
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- iQOO Neo 7 Pro
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- iQOO Z7
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.