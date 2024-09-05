Android 15 resmen tamamlandı: İşte güncelleme alacak telefonlar

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Tam Boyutta Gör Android akıllı telefon sahiplerinin merakla beklediği Android 15 güncellemesi artık sona yaklaştı. Yeni sürüm, aylar boyunca yayınlanan geliştirici önizlemeleri ve genel beta sürümlerinin ardından nihayet tamamen hazır. Geçtiğimiz saatlerde Google, Android 15'in kararlı sürüm olarak geliştiricilere açıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Android 15 geliştiriciler için kullanıma açıldı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 15'in kararlı sürümü artık tamamlandı ve Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) yükledi. Bu da önümüzdeki haftalarda desteklenen Pixel cihazlarında ve daha sonrasında ana akım Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi telefonlarda kullanıma sunulacağı anlamına geliyor.

Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu 23 sa. önce eklendi

Kaçıranlar için daha önce Android 15'in Beta sürümüne ait notlarda, güncellemenin Ekim ayında çıkacağına dair bir ibare bulunuyordu. Bu kapsamda da Google Pixel 9 serisinin önümüzdeki ay yani Ekim ayında güncelleme alması bekleniyor. Diğer üreticilere gelirsek, markalar henüz bir güncelleme takvimi paylaşmış değil. Ancak Android 15 alacak Xiaomi, Samsung ve diğer tüm markalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Android 15 beklenen özellikler

Uygulama Arşivleme : Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor.

: Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor. Geliştirilmiş Sağlık Bağlantısı : Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Beta 2, cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor.

: Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Beta 2, cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor. Özel Alan : Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor.

: Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor. Kısmi Ekran Paylaşımı : Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor.

: Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor. Bildirim Soğutması : Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor.

: Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor. Uygulama Çiftleri: Android 15, kullanıcıların en sevdikleri bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetmelerine olanak tanıyor. Ana ekrana bir kısayol oluşturularak her iki uygulamanın da bölünmüş ekran modunda anında açılması sağlanıyor.

Android 15 güncellemesi alacak telefonlar

Xiaomi, Redmi ve POCO

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12S

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K70 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 13R

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

Redmi Turbo 3

Redmi A3

Redm A3x

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X6

Poco X6 Neo

Poco X6 Pro

Poco M6

Poco M6 Pro

Poco M6 Pro 5G

Poco C65

Poco C61

Poco C51

Poco Pad

Oppo

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60

Vivo

Vivo X100 Pro

Vivo X90

Vivo X90s

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

Vivo X80

Vivo X80 Pro

Vivo X Fold 3

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

Vivo V40 SE

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo V30 SE

Vivo V30 Pro

Vivo V30 Lite 4G

Vivo V30 Lite 5G

Vivo V29

Vivo V29e

Vivo V29 Pro

Vivo V29 Lite

Vivo V27

Vivo V27e

Vivo V27 Pro

Vivo T3x

Vivo T3

Vivo T2

Vivo T2x

Vivo T2 Pro

Vivo Y200i

Vivo Y200e

Vivo Y100 4G (2024)

Vivo Y100 5G (2024)

Vivo Y38

Vivo Y18

Vivo Y18e

Vivo Y03

Vivo S18

Vivo S18e

Vivo S18 Pro

Vivo Pad 3 Pro

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO 11

iQOO 11S

iQOO 11 Pro

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9

iQOO Neo 8

iQOO Neo 8 Pro

iQOO Neo 7

iQOO Neo 7 Pro

iQOO Neo 7 Racing

iQOO Neo 7 SE

iQOO Z9

iQOO Z9x

iQOO Z9 Turbo

iQOO Z8

iQOO Z8x

iQOO Z7

iQOO Z7x

iQOO Z7i

iQOO Z7 Pro

iQOO Z7s

iQOO Pad

Realme

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 5 Pro

Realme GT 3

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master Edition

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 240W

Realme 12

Realme 12+

Realme 12x

Realme 12 Lite

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 11 4G

Realme 11 5G

Realme 11x 5G

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme P1

Realme P1 Pro

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60x

Realme Narzo 60 Pro

Realme C67 4G

Realme C65 4G

Realme C65 5G

Nothing

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Honor

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor 200 Lite

Honor 90

Honor 90 Lite

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic 6

Honor Magic 6 Lite

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Ultimate

Honor Magic 6 RSR

Honor Magic 5

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Ultimate

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor x9b

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