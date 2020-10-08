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    Google uygulamaları kritik güvenlik sorunlarıyla karşılaşınca bildirim yollamaya başlayacaklar

    Google, hesabınızla ilgili ciddi bir güvenlik sorunu tespit ettiğinde kullanıyor olduğunuz Google uygulamaları üzerinden bildirim yollayarak haber vermeye başlayacak.
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    Mobil Uygulamalar
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Google uygulamaları kritik güvenlik sorunlarıyla karşılaşınca bildirim yollamaya başlayacaklar
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    Google, Android platformundaki kullanıcılarının gizlilik ve güvenliklerini sağlayabilmek, kişisel verilerini güvende tutabilmek için uzun yıllardır yoğun çaba sarfediyor. Şirket bu çabasının bir parçası olarak kullanıcıları olası saldırılara, olası veri hırsızlıklarına karşı vaktinde uyaracak yeni bildirimlerini test ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Stadia mobilden erişime hazır"

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    Google bundan sonra hesabınızla ilgili ciddi bir sorun tespit ettiğinde o an kullanmakta olduğunuz Google uygulaması aracılığıyla sizi doğrudan bilgilendirecek. Bu bildirimlere dair en iyi nokta kötü niyetli yazılımlarla taklit edilemiyor oluşları. Doğrudan Google uygulamalarının kendisinden uyarı aldığınız için bunun cihazınıza zarar vermeye veya verilerinizi çalmaya yönelik bir oltalama yöntemi olmadığından hızlıca emin olabiliyorsunuz.

    Şirket 2015 yılında Android güvenlik bildirimlerini ilk kez kullanıma sunduğunda, e-posta hesaplarına gelen güvenlik uyarılarıyla kıyaslandığında cihaza bildirim olarak gelen uyarıların 20 kat daha fazla ciddiye alındığını tespit etmişti. Yeni bildirimleri ile birlikte bu oranın çok daha fazla artacağı düşünülüyor.

    Google'ın yenilenmiş güvenlik bildirimleri önümüzdeki birkaç hafta içinde küçük bir kullanıcı grubuyla test edilmeye başlayacak. İlerleyen etapta ise tüm kullanıcılara sunulacak.

    Yenilenmiş güvenlik bildirimlerinin yanı sıra şirket, platformda gizlilik ve güvenliği arttırmak adına geliştirdiği iki yeni özelliği daha duyurdu. Bunlardan ilki Asistan uygulaması için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak misafir modu. Misafir modunu kullanarak Google Asistan geçmişinizin uygulamanın kullanıldığı cihazda değil farklı bir cihazda depolanmasını sağlayabileceksiniz. Böylelikle cihazınızı ele geçiren bir kişi dijital asistanınıza verdiğiniz komutların kaydına erişemeyecek.

    İkincisi ise Google, Haritalar'daki zaman çizelgenizde konum geçmişi verilerinizi manuel olarak düzenleme imkanı sunmaya başlayacak. Geçmişte ziyaret ettiğiniz yerleri düzenleyebilecek, istediklerinizi çıkartabilecek ve eksik yerler varsa ekleme yapabileceksiniz. 



    https://www.engadget.com/google-in-app-security-alerts-203403503.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    18 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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