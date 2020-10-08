Google uygulamaları kritik güvenlik sorunlarıyla karşılaşınca bildirim yollamaya başlayacaklar

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Google, Android platformundaki kullanıcılarının gizlilik ve güvenliklerini sağlayabilmek, kişisel verilerini güvende tutabilmek için uzun yıllardır yoğun çaba sarfediyor. Şirket bu çabasının bir parçası olarak kullanıcıları olası saldırılara, olası veri hırsızlıklarına karşı vaktinde uyaracak yeni bildirimlerini test ediyor.

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Google bundan sonra hesabınızla ilgili ciddi bir sorun tespit ettiğinde o an kullanmakta olduğunuz Google uygulaması aracılığıyla sizi doğrudan bilgilendirecek. Bu bildirimlere dair en iyi nokta kötü niyetli yazılımlarla taklit edilemiyor oluşları. Doğrudan Google uygulamalarının kendisinden uyarı aldığınız için bunun cihazınıza zarar vermeye veya verilerinizi çalmaya yönelik bir oltalama yöntemi olmadığından hızlıca emin olabiliyorsunuz.

Şirket 2015 yılında Android güvenlik bildirimlerini ilk kez kullanıma sunduğunda, e-posta hesaplarına gelen güvenlik uyarılarıyla kıyaslandığında cihaza bildirim olarak gelen uyarıların 20 kat daha fazla ciddiye alındığını tespit etmişti. Yeni bildirimleri ile birlikte bu oranın çok daha fazla artacağı düşünülüyor.

Google'ın yenilenmiş güvenlik bildirimleri önümüzdeki birkaç hafta içinde küçük bir kullanıcı grubuyla test edilmeye başlayacak. İlerleyen etapta ise tüm kullanıcılara sunulacak.

Yenilenmiş güvenlik bildirimlerinin yanı sıra şirket, platformda gizlilik ve güvenliği arttırmak adına geliştirdiği iki yeni özelliği daha duyurdu. Bunlardan ilki Asistan uygulaması için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak misafir modu. Misafir modunu kullanarak Google Asistan geçmişinizin uygulamanın kullanıldığı cihazda değil farklı bir cihazda depolanmasını sağlayabileceksiniz. Böylelikle cihazınızı ele geçiren bir kişi dijital asistanınıza verdiğiniz komutların kaydına erişemeyecek.

İkincisi ise Google, Haritalar'daki zaman çizelgenizde konum geçmişi verilerinizi manuel olarak düzenleme imkanı sunmaya başlayacak. Geçmişte ziyaret ettiğiniz yerleri düzenleyebilecek, istediklerinizi çıkartabilecek ve eksik yerler varsa ekleme yapabileceksiniz.

https://www.engadget.com/google-in-app-security-alerts-203403503.html

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