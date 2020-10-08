Google Stadia mobilden erişime hazır

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Google’ın bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia geliştirilmeye devam ederken bu hafta önemli bir adım atıldı. Bir süredir deneysel süreçte olan mobil cihazlardan erişim özelliği artık standart olarak sunulmaya başladı.

Google Stadia mobile geldi

Google Stadia hizmetine 4G veya 5G üzerinden bağlanmak isteyen oyuncuları hedefleyen bu yeni özellik Çözünürlük menüsündeki Performans sekmesinin içerisinde yer alıyor. Kullanıcılar özelliği aktif hale getirdiğinde ana ekranda bir ağ ikonu beliriyor.

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Farklı abonelik seçenekleri sunan Google Stadia hizmeti yoğun bir veri akışına sebep olduğu için mobil tarafta sağlam bir internet tarifesi gerekiyor. Google oyun oturumlarının saatte 2.7GBps seviyesine kadar çıkabilen veri tüketimi yaptığından bahsediyor.

Diğer taraftan oyun için hızlı bir internet bağlantısı tavsiye ediliyor. Yapılan açıklamalara göre 720p çözünürlük için 10Mbps indirme hızı gerekiyor. Google mobil tarafta veri tüketimini arttırmamak için çözünürlüğü 720p seviyesinde sabitledi.

Mobil üzerinden Google Stadia oynamak isteyenler için bir dezavantaj kontrolcüde ortaya çıkıyor. Google Stadia kontrolcüsü WiFi gerektirdiği için hücresel ağ kullananların farklı bir çözüm bulması gerekecek. Google Stadia hali hazırda 14 ülkede pilot denemelerine devam ediyor.

https://www.engadget.com/google-stadia-mobile-data-080942251.html

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