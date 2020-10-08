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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Stadia mobilden erişime hazır

    Google Stadia bulut oyun hizmetini mobil cihazlarından oynamak isteyenler için test aşamasında olan özellik artık nihai kullanıma sunuldu ve menülerden erişilebiliyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Stadia mobilden erişime hazır
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    Google’ın bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia geliştirilmeye devam ederken bu hafta önemli bir adım atıldı. Bir süredir deneysel süreçte olan mobil cihazlardan erişim özelliği artık standart olarak sunulmaya başladı.

    Google Stadia mobile geldi

    Google Stadia hizmetine 4G veya 5G üzerinden bağlanmak isteyen oyuncuları hedefleyen bu yeni özellik Çözünürlük menüsündeki Performans sekmesinin içerisinde yer alıyor. Kullanıcılar özelliği aktif hale getirdiğinde ana ekranda bir ağ ikonu beliriyor.

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    Farklı abonelik seçenekleri sunan Google Stadia hizmeti yoğun bir veri akışına sebep olduğu için mobil tarafta sağlam bir internet tarifesi gerekiyor. Google oyun oturumlarının saatte 2.7GBps seviyesine kadar çıkabilen veri tüketimi yaptığından bahsediyor.

    Diğer taraftan oyun için hızlı bir internet bağlantısı tavsiye ediliyor. Yapılan açıklamalara göre 720p çözünürlük için 10Mbps indirme hızı gerekiyor. Google mobil tarafta veri tüketimini arttırmamak için çözünürlüğü 720p seviyesinde sabitledi.

    Mobil üzerinden Google Stadia oynamak isteyenler için bir dezavantaj kontrolcüde ortaya çıkıyor. Google Stadia kontrolcüsü WiFi gerektirdiği için hücresel ağ kullananların farklı bir çözüm bulması gerekecek. Google Stadia hali hazırda 14 ülkede pilot denemelerine devam ediyor.



    https://www.engadget.com/google-stadia-mobile-data-080942251.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 2 hf.
    GeForce Now varken işin çok zor Stadia kardeş
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Shanks0 (Burak ) 1 hf. fatihbulut95
    Amazon gibi belirli ücret karşılığında kütüphaneye ulaşılan sistemler olursa ikisinin de işi zor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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