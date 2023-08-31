Google, uygunsuz görselleri "otomatik olarak" bulanıklaştırmaya başladı

Oturum kapalı ve gizli modda aramaları da kapsayacak
Gözetim eklenen/eklenmeyen Google hesaplarının yanı sıra Google’da giriş yapmadan veya gizli modda gezinenler için de Güvenli Arama varsayılan olarak açık olacak. Artık herkesin kullanımına sunulan yeni bulanıklaştırma ayarı, yetişkinlere yönelik veya sansür uygunlanmamış şiddet içerikleri gibi uygunsuz görüntüler arama sonuçlarında bulanık şekilde gösterilecek.
Yeni varsayılan ayar kolayca değiştirilebiliyor. Giriş yapmayan veya gözetimli Google hesabı kullanmayan kullanıcılar, güvenli aramayı kapatma veya uygunsuz sonuçların tamamen görüntülenmemesini filtrelemeyi tercih edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.