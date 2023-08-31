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    Anlık Bildirim

    Google, uygunsuz görselleri "otomatik olarak" bulanıklaştırmaya başladı

    Google, arama sonuçlarında çıkan uygunsuz fotoğraflar ve siteleri otomatik olarak engellemeye başladı. İçerikler varsayılan olarak bulanıklaştırılacak.          
    google uygunsuz içerikleri bulanıklaştırmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Google, belli bölgelerde Güvenli Arama ayarının herkes için uygulanmaya başladığını duyurdu. Artık tüm Google hesapları için müstehcen, sansürlenmemiş şiddet içeren vb. uygunsuz veya hassas içeriklere sahip siteleri bulanıklaştıran güvenli arama, varsayılan olarak açık olacak.

    Oturum kapalı ve gizli modda aramaları da kapsayacak

    Gözetim eklenen/eklenmeyen Google hesaplarının yanı sıra Google’da giriş yapmadan veya gizli modda gezinenler için de Güvenli Arama varsayılan olarak açık olacak. Artık herkesin kullanımına sunulan yeni bulanıklaştırma ayarı, yetişkinlere yönelik veya sansür uygunlanmamış şiddet içerikleri gibi uygunsuz görüntüler arama sonuçlarında bulanık şekilde gösterilecek.

    Yeni varsayılan ayar kolayca değiştirilebiliyor. Giriş yapmayan veya gözetimli Google hesabı kullanmayan kullanıcılar, güvenli aramayı kapatma veya uygunsuz sonuçların tamamen görüntülenmemesini filtrelemeyi tercih edebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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