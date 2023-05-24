Microsoft Build 2023’te yapılan en büyük 5 duyuru

- Windows 11'e yapay zeka asistanı geliyor
- Microsoft 365 Copilot’a eklenti desteği
- Microsoft Edge’e 365 Copilot entegrasyonu
- Windows Terminal’e yapay zeka dopingi
- Bing artık ChatGPT'nin varsayılan arama motoru
- Yorumlar
Windows 11'e yapay zeka asistanı geliyor
Windows Copilot, görev çubuğunda yaşayacak. Üzerine tıkladığınızda Copilot kenar çubuğu açılacak ve buradan kullandığınız uygulamalardaki metinleri özetlemesini, yeniden yazmasını ve açıklamasını ve bilgisayarınızın ayarlarını yapmasını isteyebileceksiniz. Microsoft, bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunmadan önce önümüzdeki ay herkese açık olarak test etmeye başlayacağını söylüyor.
Windows 11'e ayrıca, cihazınızın pil ömrünü tüketmeden yüksek kaliteli ses dinlemenizi sağlayan düşük enerjili ses özelliği Bluetooth LE desteği de dahil olmak üzere birkaç küçük güncelleme daha geliyor. Microsoft ayrıca, Windows 11'de yerel RGB kontrollerinin yanı sıra sesi gerçek zamanlı olarak yazıya döken özelliği olan canlı altyazılara 10 yeni dil ve lehçe desteği de ekliyor.
Microsoft 365 Copilot’a eklenti desteği
Yapay zeka asistanı artık Teams mesaj uzantıları, Power Platform bağlantıları ve ChatGPT teknolojisini kullanan araçlar dahil olmak üzere üç ana eklenti türünü destekleyecek. Ayrıca Atlassian ve Adobe gibi düzinelerce üçüncü taraf eklentisi arasından seçim yapılabilecek.
Ayrıca Microsoft, tüm Copilot ve Bing Sohbet eklentilerini OpenAI'ın ChatGPT için kullandığı standartla oluşturacağını söylüyor. Bu, yapay zeka destekli üç araçta da aynı eklentileri kullanabileceğiniz ve geliştiricilerin bunları oluştururken daha kolay zaman geçireceği anlamına geliyor. Açıkçası bu evrensel eklenti desteği ciddi bir adım.
Microsoft Edge’e 365 Copilot entegrasyonu
Örneğin, Copilot sayesinde e-posta taslağı hazırlamak, e-tabloya veri eklemek, sohbet konularına dayalı durum güncellemeleri oluşturmak ve daha fazlası gibi şeyleri yapmak mümkün olacak. Bu arada Edge entegrasyonu, 365 Copilot'a gelen yukarıda bahsettiğimiz eklentileri de destekleyecek.
Windows Terminal’e yapay zeka dopingi
Windows Terminal, GitHub Copilot ile entegrasyon sayesinde yapay zeka destekli bir sohbet botuna kavuşuyor. GitHub Copilot kullanan geliştiriciler artık çeşitli eylemlerde bulunmak, kod önerileri almak ve hataları ayıklamak için sohbet robotunu doğrudan Terminal içinde kullanabilecekler. Microsoft ayrıca GitHub Copilot'u WinDBG gibi diğer geliştirici araçlarına getirmeyi planladığını da söylüyor.
Ancak Microsoft'un duyurduğu tek geliştirici odaklı güncelleme bu değil. Ayrıca Windows geliştirici makinelerinin kurulumunu ve kullanımını kolaylaştıracak yeni bir Dev Home uygulaması da tanıtıldı. Buna ek olarak Microsoft, yapay zeka tarafından oluşturulan uygulama inceleme özetlerini Microsoft mağazasına getiriyor ve yapay zeka kullanan Windows uygulamalarını vurgulamak için yeni bir Yapay Zeka Merkezi’ni kullanıma alıyor.
Bing artık ChatGPT'nin varsayılan arama motoru
Microsoft daha önce Bing için OpenTable ve WolframAlpha eklentilerini kullanıma sunacağını duyurmuş olsa da, havuzu büyük ölçüde genişletiyor. Bing yakında Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor, Zillow ve daha fazlasının eklentilerini destekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.