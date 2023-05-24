Microsoft Build 2023’te yapılan en büyük 5 duyuru

Tam Boyutta Gör Microsoft’un yıllık olarak düzenlediği Build, son yıllarda daha çok son tüketiciye odaklı duyuruların yapıldığı bir konferans haline gelmişti. Ancak Build 2023’te Microsoft güzel bir denge kurarak hem kurumsal, geliştirici ve profesyonellere yönelik yeni duyuruları gerçekleştirdi hem de tüketici odaklı yenilikleri tanıttı. Bunlar arasında öne çıkan beş yeni duyuruyu sizler için özetledik.

Windows 11'e yapay zeka asistanı geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot adını verdiği yapay zekalı kişisel asistanını Windows 11'e getiriyor. Microsoft, bu asistanı daha önce Edge, Office uygulamaları ve GitHub'a entegre etmişti. Windows Copilot, ise Windows 11’e derinlemesine bir entegrasyonla hayat bulacak.

Windows Copilot, görev çubuğunda yaşayacak. Üzerine tıkladığınızda Copilot kenar çubuğu açılacak ve buradan kullandığınız uygulamalardaki metinleri özetlemesini, yeniden yazmasını ve açıklamasını ve bilgisayarınızın ayarlarını yapmasını isteyebileceksiniz. Microsoft, bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunmadan önce önümüzdeki ay herkese açık olarak test etmeye başlayacağını söylüyor.

Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan: İşte Windows Copilot! 22 sa. önce eklendi

Windows 11'e ayrıca, cihazınızın pil ömrünü tüketmeden yüksek kaliteli ses dinlemenizi sağlayan düşük enerjili ses özelliği Bluetooth LE desteği de dahil olmak üzere birkaç küçük güncelleme daha geliyor. Microsoft ayrıca, Windows 11'de yerel RGB kontrollerinin yanı sıra sesi gerçek zamanlı olarak yazıya döken özelliği olan canlı altyazılara 10 yeni dil ve lehçe desteği de ekliyor.

Microsoft 365 Copilot’a eklenti desteği

Tam Boyutta Gör Eğer yapay zeka araçlarını profesyonel bir amaç için kullanacaksanız eklentilerin desteklenmesi son derece önemli bir gereklilik hali konumunda. Microsoft'un 365 Copilot ile ilgili paylaştığı duyuru da bu noktadaki boşluğu dolduruyor. Microsoft 365 Copilot’a getirilen eklenti desteği sayesinde yapay zeka asistanı

Yapay zeka asistanı artık Teams mesaj uzantıları, Power Platform bağlantıları ve ChatGPT teknolojisini kullanan araçlar dahil olmak üzere üç ana eklenti türünü destekleyecek. Ayrıca Atlassian ve Adobe gibi düzinelerce üçüncü taraf eklentisi arasından seçim yapılabilecek.

Ayrıca Microsoft, tüm Copilot ve Bing Sohbet eklentilerini OpenAI'ın ChatGPT için kullandığı standartla oluşturacağını söylüyor. Bu, yapay zeka destekli üç araçta da aynı eklentileri kullanabileceğiniz ve geliştiricilerin bunları oluştururken daha kolay zaman geçireceği anlamına geliyor. Açıkçası bu evrensel eklenti desteği ciddi bir adım.

Microsoft Edge’e 365 Copilot entegrasyonu

Microsoft, 365 Copilot'u Edge'e getiriyor. Tarayıcının kenar çubuğunda yer alacak olan araç, Outlook, Word, Excel ve diğerleri gibi Microsoft 365 uygulamalarındaki projeler üzerinde çalışmanıza yardımcı olmak için görüntülediğiniz sitedeki içeriği kullanabilecek.

Örneğin, Copilot sayesinde e-posta taslağı hazırlamak, e-tabloya veri eklemek, sohbet konularına dayalı durum güncellemeleri oluşturmak ve daha fazlası gibi şeyleri yapmak mümkün olacak. Bu arada Edge entegrasyonu, 365 Copilot'a gelen yukarıda bahsettiğimiz eklentileri de destekleyecek.

Windows Terminal’e yapay zeka dopingi

Windows Terminal, GitHub Copilot ile entegrasyon sayesinde yapay zeka destekli bir sohbet botuna kavuşuyor. GitHub Copilot kullanan geliştiriciler artık çeşitli eylemlerde bulunmak, kod önerileri almak ve hataları ayıklamak için sohbet robotunu doğrudan Terminal içinde kullanabilecekler. Microsoft ayrıca GitHub Copilot'u WinDBG gibi diğer geliştirici araçlarına getirmeyi planladığını da söylüyor.

Ancak Microsoft'un duyurduğu tek geliştirici odaklı güncelleme bu değil. Ayrıca Windows geliştirici makinelerinin kurulumunu ve kullanımını kolaylaştıracak yeni bir Dev Home uygulaması da tanıtıldı. Buna ek olarak Microsoft, yapay zeka tarafından oluşturulan uygulama inceleme özetlerini Microsoft mağazasına getiriyor ve yapay zeka kullanan Windows uygulamalarını vurgulamak için yeni bir Yapay Zeka Merkezi’ni kullanıma alıyor.

Bing artık ChatGPT'nin varsayılan arama motoru

Tam Boyutta Gör Microsoft'un OpenAI'a milyarlarca dolar yatırım yapmasıyla birlikte, OpenAI'ın Bing'i, ChatGPT sohbet robotunda varsayılan arama motoru haline getirmesi pek de sürpriz olmadı. Bugünden itibaren ChatGPT Plus kullanıcıları, sohbet robotunun yanıtlarına eklenmiş Bing tarafından ortaya çıkarılan alıntıları görmeye başlayacaklar.

Microsoft daha önce Bing için OpenTable ve WolframAlpha eklentilerini kullanıma sunacağını duyurmuş olsa da, havuzu büyük ölçüde genişletiyor. Bing yakında Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor, Zillow ve daha fazlasının eklentilerini destekleyecek.

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