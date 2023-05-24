Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Build 2023’te yapılan en büyük 5 duyuru

    Microsoft’un düzenlediği yıllık Build konferansı kapsamında yeni duyurular gerçekleşti. Windows 11 güncellemelerinden yeni yapay zeka eklentilerine, işte Build'den en büyük haberler.
    Oy Ver
    Microsoft Build 2023’te yapılan en büyük 5 duyuru Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yıllık olarak düzenlediği Build, son yıllarda daha çok son tüketiciye odaklı duyuruların yapıldığı bir konferans haline gelmişti. Ancak Build 2023’te Microsoft güzel bir denge kurarak hem kurumsal, geliştirici ve profesyonellere yönelik yeni duyuruları gerçekleştirdi hem de tüketici odaklı yenilikleri tanıttı. Bunlar arasında öne çıkan beş yeni duyuruyu sizler için özetledik.

    Windows 11'e yapay zeka asistanı geliyor

    Microsoft Build 2023’te yapılan en büyük 5 duyuru Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Copilot adını verdiği yapay zekalı kişisel asistanını Windows 11'e getiriyor. Microsoft, bu asistanı daha önce Edge, Office uygulamaları ve GitHub'a entegre etmişti. Windows Copilot, ise Windows 11’e derinlemesine bir entegrasyonla hayat bulacak.

    Windows Copilot, görev çubuğunda yaşayacak. Üzerine tıkladığınızda Copilot kenar çubuğu açılacak ve buradan kullandığınız uygulamalardaki metinleri özetlemesini, yeniden yazmasını ve açıklamasını ve bilgisayarınızın ayarlarını yapmasını isteyebileceksiniz. Microsoft, bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunmadan önce önümüzdeki ay herkese açık olarak test etmeye başlayacağını söylüyor.

    Windows 11'e ayrıca, cihazınızın pil ömrünü tüketmeden yüksek kaliteli ses dinlemenizi sağlayan düşük enerjili ses özelliği Bluetooth LE desteği de dahil olmak üzere birkaç küçük güncelleme daha geliyor. Microsoft ayrıca, Windows 11'de yerel RGB kontrollerinin yanı sıra sesi gerçek zamanlı olarak yazıya döken özelliği olan canlı altyazılara 10 yeni dil ve lehçe desteği de ekliyor.

    Microsoft 365 Copilot’a eklenti desteği

    Microsoft Build 2023’te yapılan en büyük 5 duyuru Tam Boyutta Gör
    Eğer yapay zeka araçlarını profesyonel bir amaç için kullanacaksanız eklentilerin desteklenmesi son derece önemli bir gereklilik hali konumunda. Microsoft'un 365 Copilot ile ilgili paylaştığı duyuru da bu noktadaki boşluğu dolduruyor. Microsoft 365 Copilot’a getirilen eklenti desteği sayesinde yapay zeka asistanı

    Yapay zeka asistanı artık Teams mesaj uzantıları, Power Platform bağlantıları ve ChatGPT teknolojisini kullanan araçlar dahil olmak üzere üç ana eklenti türünü destekleyecek. Ayrıca Atlassian ve Adobe gibi düzinelerce üçüncü taraf eklentisi arasından seçim yapılabilecek.

    Ayrıca Microsoft, tüm Copilot ve Bing Sohbet eklentilerini OpenAI'ın ChatGPT için kullandığı standartla oluşturacağını söylüyor. Bu, yapay zeka destekli üç araçta da aynı eklentileri kullanabileceğiniz ve geliştiricilerin bunları oluştururken daha kolay zaman geçireceği anlamına geliyor. Açıkçası bu evrensel eklenti desteği ciddi bir adım.

    Microsoft Edge’e 365 Copilot entegrasyonu

    Microsoft Build 2023’te yapılan en büyük 5 duyuru
    Microsoft, 365 Copilot'u Edge'e getiriyor. Tarayıcının kenar çubuğunda yer alacak olan araç, Outlook, Word, Excel ve diğerleri gibi Microsoft 365 uygulamalarındaki projeler üzerinde çalışmanıza yardımcı olmak için görüntülediğiniz sitedeki içeriği kullanabilecek.

    Örneğin, Copilot sayesinde e-posta taslağı hazırlamak, e-tabloya veri eklemek, sohbet konularına dayalı durum güncellemeleri oluşturmak ve daha fazlası gibi şeyleri yapmak mümkün olacak. Bu arada Edge entegrasyonu, 365 Copilot'a gelen yukarıda bahsettiğimiz eklentileri de destekleyecek.

    Windows Terminal’e yapay zeka dopingi

    Windows Terminal, GitHub Copilot ile entegrasyon sayesinde yapay zeka destekli bir sohbet botuna kavuşuyor. GitHub Copilot kullanan geliştiriciler artık çeşitli eylemlerde bulunmak, kod önerileri almak ve hataları ayıklamak için sohbet robotunu doğrudan Terminal içinde kullanabilecekler. Microsoft ayrıca GitHub Copilot'u WinDBG gibi diğer geliştirici araçlarına getirmeyi planladığını da söylüyor.

    Ancak Microsoft'un duyurduğu tek geliştirici odaklı güncelleme bu değil. Ayrıca Windows geliştirici makinelerinin kurulumunu ve kullanımını kolaylaştıracak yeni bir Dev Home uygulaması da tanıtıldı. Buna ek olarak Microsoft, yapay zeka tarafından oluşturulan uygulama inceleme özetlerini Microsoft mağazasına getiriyor ve yapay zeka kullanan Windows uygulamalarını vurgulamak için yeni bir Yapay Zeka Merkezi’ni kullanıma alıyor.

    Bing artık ChatGPT'nin varsayılan arama motoru

    Microsoft Build 2023’te yapılan en büyük 5 duyuru Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un OpenAI'a milyarlarca dolar yatırım yapmasıyla birlikte, OpenAI'ın Bing'i, ChatGPT sohbet robotunda varsayılan arama motoru haline getirmesi pek de sürpriz olmadı. Bugünden itibaren ChatGPT Plus kullanıcıları, sohbet robotunun yanıtlarına eklenmiş Bing tarafından ortaya çıkarılan alıntıları görmeye başlayacaklar.

    Microsoft daha önce Bing için OpenTable ve WolframAlpha eklentilerini kullanıma sunacağını duyurmuş olsa da, havuzu büyük ölçüde genişletiyor. Bing yakında Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor, Zillow ve daha fazlasının eklentilerini destekleyecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tyt 60 net iyi mi dizel araba gaz yemiyor 1366 x 768 iphone simge küçültme fiat punto 2. el piyasası nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 13 Lite
    Xiaomi 13 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız