Huawei pazarda Samsung’u devirmeye kararlı

Bu yıla çok hızlı bir giriş yapan Huawei akıllı telefon pazarında Samsung’u geride bırakmaya çok yaklaşmıştı ancak ABD-Çin ticaret savaşının getirdiği yasaklamalar nedeniyle birkaç ay sıkıntılar yaşadı ve satışları geriledi. Buna rağmen özellikle memleketindeki destek sayesinde kayıplarını telafi etti.
İstikrar korundu
Strategy Analytics tarafından hazırlandığı belirtilen rapora göre Samsung bu yılı 323 milyon akıllı telefon satışı ile tamamlamak üzere. Lider firmanın pazardaki payı yüzde 21.3 civarında. Huawei ise 251 milyon civarında akıllı telefon satmış olacak ve pazar payı yüzde 17.7 civarında gerçekleşecek.
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Korean Herald gazetesi HUawei’nin aradaki farkı yüzde 3.6 civarına indirdiğini ifade ediyor. Oran oldukça küçük görünse de 1.5 milyardan fazla telefon satılan pazarda bu oran dahi 70 milyon civarında bir akıllı telefon demek oluyor.
Apple artık üçüncü sırayı garantilemiş durumda. 193 milyon akıllı telefon satışı ile eski günlerinden oldukça uzak. Çin’de yüzde 35 oranında pay kaybeden Apple’ın Huawei’yi yakalaması şu şartlarda zor görünüyor.
Gelecek yıl oldukça çekişmeli bir mücadeleye tanık olacağız. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri olumlu şekilde devam ederse Huawei yakın zamanda Google servislerine kavuşacaktır. Bu sayede akıllı telefon satışlarını daha da arttırabilir.
https://www.gizmochina.com/2019/12/13/huawei-narrows-gap-with-samsung-to-3-6-percent-despite-us-ban/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başarısız yönetim, çağa ayak uyduramama, fiyat/performans a odaklananama durumları olduğu sürece kaçınılmaz.
Samsung donanımı da kendi ürettiği için uzun süre sorun yaşayacağını düşünmüyorum ama Apple için çanlar çalmaya başladı. Tim 'in gitmesi lazım onun yerine vizyoner, yenilikçi bir şahsın gelmesi gerekiyor.
Apple'da kendi donanımını tasarlayıp ürettiriyor. Bu işler sırayla değil parayla. Sanki ortada fason üretim yapacak fabrika kalmamış gibi boş bir yorum. Donanımı kendi üretenleri de çok gördük en basitinden Intel'e bak sen. AMD TSMC'ye ürettiriyor ne oldu çanları mı çaldı. Kimin ürettiğinin önemi yok üretecek veya ürettirecek sermayenin olması yeter.
ote yandan samsung ekran panel uretiminden, yari iletken dokumhanesine, lityum batarya uretimine, hatta super tanker insa edebilen tersanelere kadar cok cesitli alanlarda devlesmis bir firma. batmasi hic kolay olmaz. bir telefonun tum parcalarini kendi tasarlayip uretebildigi icin telefon pazarinin disinda itilmeside cok zor.
apple icinse sozkonusu risk mevcut. gitgide tek bir urune iphone'a daha bagimli hale geliyor ve onadada bir yenilikden degisiklikden kaciniyor. tipki 10 sene onceki nokia gibi. tabi bunun olabilmesi icin akilli telefonlarin gelisi kadar buyuk bir sektorel degisim gerceklesmeli ve apple hatalarinda aptalca israr etmeli.
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