Huawei pazarda Samsung’u devirmeye kararlı

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Bu yıla çok hızlı bir giriş yapan Huawei akıllı telefon pazarında Samsung’u geride bırakmaya çok yaklaşmıştı ancak ABD-Çin ticaret savaşının getirdiği yasaklamalar nedeniyle birkaç ay sıkıntılar yaşadı ve satışları geriledi. Buna rağmen özellikle memleketindeki destek sayesinde kayıplarını telafi etti.

İstikrar korundu

Strategy Analytics tarafından hazırlandığı belirtilen rapora göre Samsung bu yılı 323 milyon akıllı telefon satışı ile tamamlamak üzere. Lider firmanın pazardaki payı yüzde 21.3 civarında. Huawei ise 251 milyon civarında akıllı telefon satmış olacak ve pazar payı yüzde 17.7 civarında gerçekleşecek.

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Korean Herald gazetesi HUawei’nin aradaki farkı yüzde 3.6 civarına indirdiğini ifade ediyor. Oran oldukça küçük görünse de 1.5 milyardan fazla telefon satılan pazarda bu oran dahi 70 milyon civarında bir akıllı telefon demek oluyor.

Apple artık üçüncü sırayı garantilemiş durumda. 193 milyon akıllı telefon satışı ile eski günlerinden oldukça uzak. Çin’de yüzde 35 oranında pay kaybeden Apple’ın Huawei’yi yakalaması şu şartlarda zor görünüyor.

Gelecek yıl oldukça çekişmeli bir mücadeleye tanık olacağız. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri olumlu şekilde devam ederse Huawei yakın zamanda Google servislerine kavuşacaktır. Bu sayede akıllı telefon satışlarını daha da arttırabilir.

https://www.gizmochina.com/2019/12/13/huawei-narrows-gap-with-samsung-to-3-6-percent-despite-us-ban/