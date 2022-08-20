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    Fitbit cihazları Google Wallet desteğine kavuşabilir

    Google Pay sistemini yavaş yavaş Google Wallet’a entegre eden firma, yakında Wallet desteğini Fitbit cihazlarına da getirebilir. 9to5Google, Play Services güncellemesinde Fitbit öğelerine rastladı.
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    Google Wallet Fitbit cihazlarına da gelebilir
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    Google Pay servisini Google Wallet sistemi altına almaya başlayan Google, Wallet uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Görünüşe göre firma, Fitbit cihazlarına da Wallet desteği getirmek istiyor.

    Fitbit Pay ve Google Wallet birleşiyor mu?

    Google tarafından satın alınan Fitbit, aradan yıllar geçmesine rağmen hala kendi servislerini sunmaya devam ediyor. Pixel Watch cihazına Fitbit özelliklerini entegre edeceğini belirten firma, görünüşe göre Fitbit markasının devam etmesini istiyor. 9to5Google tarafından analiz edilen Play Services APK dosyası, Google Wallet ve Ftibit hakkında öğeler içeriyor.

    Uygulama, yeni bir menüye sahip olarak geliyor ve bu menü, Fitbit tasarımına sahip bir akıllı saat çizimlerine sahip. Ayrıca görseller, kod içerisinde Fitbit illüstrasyonları olarak tanımlanıyor. Görünüşe göre Google, en azından bazı Fitbit cihazlarının Google Wallet kullanmasına izin verecek. 9to5Google’ın tahminine göre Google Wallet, Fitbit cihazlarındaki Fitbit Wallet uygulamasının yerine almak yerine Google Wallet’ı Fitbit Cüzdanınıza ekleyebileceksiniz.  

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