Google Wear OS 4 tanıtıldı: Daha uzun pil ömrü, bulut depolama ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, yeni düzenlenen I/O 2023 konferasında merakla beklenen Wear OS 4 işletim sistemini tanıttı. Yenilenmiş bir tasarım, artırılmış performans ve pil ömrüne sahip Wear OS 4, Apple watchOS benzeri bulut yedekleme özelliğini de beraberinde getiriyor.

Google Wear OS 4 tanıtıldı

Hatırlayacak olursak Google ve Samsung tarafından geliştirilen Wear OS 3, yaklaşık iki yıl önce tanıtılmıştı. Ancak işletim sisteminin genel kullanıma ulaşması 2022'nin ikinci yarısına kadar uzadı. Bu nedenle Wear OS 4 duyurusu biraz sürpriz niteliğinde oldu diyebiliriz. Peki Google'ın en son giyilebilir cihaz platformu neler sunuyor? Gelin detaylara hep beraber göz atalım.

Wear OS 4,Google Home ile gelişmiş entegrasyon dahil olmak üzere, Google Workspace uygulamaları için daha fazla işlevsellik sunuyor. Artık Wear OS 4 saatinizden favorilere erişebilecek, Gmail'deki e-postalara hızlı yanıt verebilecek ve Takvim'deki etkinliklere ve güncelleme görevlerine LCV yanıtı verebileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere daha uzun pil ömrü ve bulut yedeklemeleri, Google’ın Wear OS 3’te en çok şikayet edilen noktalardan birisiydi. Wear OS 4 ile birlikte Apple watchOS benzeri bir bulut yedekleme özelliğini hayata geçiren Google, yeni sürümün Wear OS 3 ile karşılaştırıldığında çok daha iyi bir pil ömrü sağlayacağını söylüyor.

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Wear OS 4'e yapılan bir diğer önemli ekleme ise, geliştiricilerin platform için saat yüzleri oluşturmasını kolaylaştıran Watch Face formatı. Bu yeni gelişmenin, Wear OS 4 için daha fazla güç tasarrufu sağlaması bekleniyor. Yapılan duyuruda Google, Wear OS 4 için herhangi bir donanım gereksinimi paylaşmadı. Ancak ilk olarak yeni nesil Galaxy Watch 6 ve Pixel modellerinde kullanıma sunulması bekleniyor.

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Google Wear OS 4 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler