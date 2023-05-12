Google Wear OS 4 tanıtıldı: Daha uzun pil ömrü, bulut depolama ve daha fazlası

Google Wear OS 4 tanıtıldı
Hatırlayacak olursak Google ve Samsung tarafından geliştirilen Wear OS 3, yaklaşık iki yıl önce tanıtılmıştı. Ancak işletim sisteminin genel kullanıma ulaşması 2022'nin ikinci yarısına kadar uzadı. Bu nedenle Wear OS 4 duyurusu biraz sürpriz niteliğinde oldu diyebiliriz. Peki Google'ın en son giyilebilir cihaz platformu neler sunuyor? Gelin detaylara hep beraber göz atalım.
Wear OS 4,Google Home ile gelişmiş entegrasyon dahil olmak üzere, Google Workspace uygulamaları için daha fazla işlevsellik sunuyor. Artık Wear OS 4 saatinizden favorilere erişebilecek, Gmail'deki e-postalara hızlı yanıt verebilecek ve Takvim'deki etkinliklere ve güncelleme görevlerine LCV yanıtı verebileceksiniz.
Wear OS 4'e yapılan bir diğer önemli ekleme ise, geliştiricilerin platform için saat yüzleri oluşturmasını kolaylaştıran Watch Face formatı. Bu yeni gelişmenin, Wear OS 4 için daha fazla güç tasarrufu sağlaması bekleniyor. Yapılan duyuruda Google, Wear OS 4 için herhangi bir donanım gereksinimi paylaşmadı. Ancak ilk olarak yeni nesil Galaxy Watch 6 ve Pixel modellerinde kullanıma sunulması bekleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/05/11/google-wear-os-4-battery-life-improvements-data-backup-functionality-showcased/ https://www.theverge.com/2023/5/10/23688655/google-wear-os-4-io-update Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.