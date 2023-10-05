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    Wear OS akıllı saatler için Gmail uygulaması yayınlandı

    Google, akıllı saat kullanıcılarının e-postalarını görüntülemesine olanak tanıyan Wear OS için Gmail uygulamasını kullanıma sundu. Wear OS 4 çalıştıran tüm akıllı saatlere yüklenebiliyor.
    wear os için gmail uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Google, dün Made by Google etkinliğinde yeni cihazlarını duyurmakla kalmadı, Android 14 güncellemesini sundu. Pixel 8 serisi ve Pixel Watch 2’nin tanıtıldığı etkinlik sırasında Wear OS için Gmail uygulaması da yayınlandı. WearOS saatler için Gmail artık Google Play Store’dan indirilebiliyor.

    WearOS için Gmail uygulaması, gelen kutunuz ve diğer tüm klasörler/etiketler dahil olmak üzere tüm e-postalarınızı okumanıza olanak tanıyor. E-postanın tamamını görüntüleyebiliyorsunuz ancak dosya eklerini açamıyorsunuz.

    Birden fazla Google hesabı eklenebiliyor ve hesaplar arası geçiş yapmak oldukça basit. Saat kadranındaki komplikasyon, yeni e-postaların sayısını gösteriyor ancak tüm okunmamış e-postaları görmek için uygulamaya girip yenilemeniz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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