Wear OS akıllı saatler için Gmail uygulaması yayınlandı

WearOS için Gmail uygulaması, gelen kutunuz ve diğer tüm klasörler/etiketler dahil olmak üzere tüm e-postalarınızı okumanıza olanak tanıyor. E-postanın tamamını görüntüleyebiliyorsunuz ancak dosya eklerini açamıyorsunuz.
Birden fazla Google hesabı eklenebiliyor ve hesaplar arası geçiş yapmak oldukça basit. Saat kadranındaki komplikasyon, yeni e-postaların sayısını gösteriyor ancak tüm okunmamış e-postaları görmek için uygulamaya girip yenilemeniz gerekiyor.
Gmail Google LLC Haberleşme ÜcretsizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.