Tam Boyutta Gör Google, dün Made by Google etkinliğinde yeni cihazlarını duyurmakla kalmadı, Android 14 güncellemesini sundu. Pixel 8 serisi ve Pixel Watch 2’nin tanıtıldığı etkinlik sırasında Wear OS için Gmail uygulaması da yayınlandı. WearOS saatler için Gmail artık Google Play Store’dan indirilebiliyor.

Gmail, spam e-postalara karşı sert önlemler alıyor 1 gün önce eklendi

WearOS için Gmail uygulaması, gelen kutunuz ve diğer tüm klasörler/etiketler dahil olmak üzere tüm e-postalarınızı okumanıza olanak tanıyor. E-postanın tamamını görüntüleyebiliyorsunuz ancak dosya eklerini açamıyorsunuz.

Birden fazla Google hesabı eklenebiliyor ve hesaplar arası geçiş yapmak oldukça basit. Saat kadranındaki komplikasyon, yeni e-postaların sayısını gösteriyor ancak tüm okunmamış e-postaları görmek için uygulamaya girip yenilemeniz gerekiyor.

Gmail Google LLC Haberleşme Ücretsiz

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Wear OS akıllı saatler için Gmail uygulaması yayınlandı