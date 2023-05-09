Galaxy Watch 6 serisinin yeni özelliği tanıtıldı: İddialı geliyor

Galaxy Watch 6'nın kilit özelliği doğrulandı
Bildirilenlere göre IHRN özelliği, One UI 5 Watch güncellemesinin bir parçası olacak ve ilk olarak Galaxy Watch 6 serisinde kullanıma sunulacak. Ancak bu özelliğin, ilerleyen dönemlerde önceki nesil Galaxy Watch modellerinde de kullanılabilir olacağını belirtelim.
Hatırlayacak Galaxy Watch 4 serisi, daha doğru kalp atış hızı tespiti konusunda, optik kalp atışı, elektrikli kalp ve biyoelektrik empedans analiz sensörlerini birleştiren 3'ü 1 arada BioActive sensörü ile karşımıza çıktı. Yeni kullanıma sunulacak IHRN özelliğinin ise, arka planda düzensiz kalp ritimlerini kontrol etmek için bu sensörden faydalanacağı belirtiliyor.
Galaxy Watch 6 serisine dönecek olacak, yeni nesil akıllı saat ailesinin Exynos W980 işlemci, daha ince ekran çerçeveleri ve pil ömrü ile öne çıkması bekleniyor. Galaxy Watch 6 Classic ise, Samsung'un akıllı saatlerinde ünlü olan ikonik döner çerçeveyi geri getirecek. Galaxy Watch 6 ailesinin, 2023'ün ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ile birlikte vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah