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    Galaxy Watch 6 serisinin yeni özelliği tanıtıldı: İddialı geliyor

    Galaxy Watch 6 serisinin özellikleri netleşmeye başladı. Yeni nesil akıllı saat ailesi, pil ömrü ve performans iyileştirmelerine ek olarak FDA onaylı bir kalp atış hızı izleme özelliği sunacak.
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    Galaxy Watch 6 serisinin yeni özelliği tanıtıldı: İddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Galaxy Watch 6 serisinin özellikleri netlik kazanmaya başladı. Bugün sessizliğini bozan Samsung, yaklaşmakta olan akıllı saat ailesinin FDA onaylı bir kalp atış hızı izleme özelliğine sahip olacağını duyurdu. IHRN adı verilen bu özellik, Galaxy saatlerdeki mevcut Elektrokardiyogram (EKG) özelliğinin bir bileşeni olacak. İşte detaylar

    Galaxy Watch 6'nın kilit özelliği doğrulandı

    Bildirilenlere göre IHRN özelliği, One UI 5 Watch güncellemesinin bir parçası olacak ve ilk olarak Galaxy Watch 6 serisinde kullanıma sunulacak. Ancak bu özelliğin, ilerleyen dönemlerde önceki nesil Galaxy Watch modellerinde de kullanılabilir olacağını belirtelim.

    Hatırlayacak Galaxy Watch 4 serisi, daha doğru kalp atış hızı tespiti konusunda, optik kalp atışı, elektrikli kalp ve biyoelektrik empedans analiz sensörlerini birleştiren 3'ü 1 arada BioActive sensörü ile karşımıza çıktı. Yeni kullanıma sunulacak IHRN özelliğinin ise, arka planda düzensiz kalp ritimlerini kontrol etmek için bu sensörden faydalanacağı belirtiliyor.

    Galaxy Watch 6 serisinin yeni özelliği tanıtıldı: İddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Ek olarak One UI 5.0 Watch güncellemesinin, kalp atış hızı bölgelerinde kişiselleştirme, Düşme Tespiti ve otomatik SOS aramaları gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini beraberinde getirecek. Ancak bu yeniliklerin, yalnızca Galaxy Watch 4 ve üzeri modellere sunulacağını belirtelim. Galaxy Watch 3 gibi Tizen tarafından desteklenen eski modellerde mevcut olmayacak.  

    Galaxy Watch 6 serisine dönecek olacak, yeni nesil akıllı saat ailesinin Exynos W980 işlemci, daha ince ekran çerçeveleri ve pil ömrü ile öne çıkması bekleniyor. Galaxy Watch 6 Classic ise, Samsung'un akıllı saatlerinde ünlü olan ikonik döner çerçeveyi geri getirecek. Galaxy Watch 6 ailesinin, 2023'ün ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ile birlikte vitrine çıkması bekleniyor.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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