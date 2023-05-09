Galaxy Watch 6 serisinin yeni özelliği tanıtıldı: İddialı geliyor

Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Galaxy Watch 6 serisinin özellikleri netlik kazanmaya başladı. Bugün sessizliğini bozan Samsung, yaklaşmakta olan akıllı saat ailesinin FDA onaylı bir kalp atış hızı izleme özelliğine sahip olacağını duyurdu. IHRN adı verilen bu özellik, Galaxy saatlerdeki mevcut Elektrokardiyogram (EKG) özelliğinin bir bileşeni olacak. İşte detaylar

Galaxy Watch 6'nın kilit özelliği doğrulandı

Bildirilenlere göre IHRN özelliği, One UI 5 Watch güncellemesinin bir parçası olacak ve ilk olarak Galaxy Watch 6 serisinde kullanıma sunulacak. Ancak bu özelliğin, ilerleyen dönemlerde önceki nesil Galaxy Watch modellerinde de kullanılabilir olacağını belirtelim.

Hatırlayacak Galaxy Watch 4 serisi, daha doğru kalp atış hızı tespiti konusunda, optik kalp atışı, elektrikli kalp ve biyoelektrik empedans analiz sensörlerini birleştiren 3'ü 1 arada BioActive sensörü ile karşımıza çıktı. Yeni kullanıma sunulacak IHRN özelliğinin ise, arka planda düzensiz kalp ritimlerini kontrol etmek için bu sensörden faydalanacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak One UI 5.0 Watch güncellemesinin, kalp atış hızı bölgelerinde kişiselleştirme, Düşme Tespiti ve otomatik SOS aramaları gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini beraberinde getirecek. Ancak bu yeniliklerin, yalnızca Galaxy Watch 4 ve üzeri modellere sunulacağını belirtelim. Galaxy Watch 3 gibi Tizen tarafından desteklenen eski modellerde mevcut olmayacak.

Samsung Galaxy Watch 6, yeni işlemcisiyle yüzde 10 daha hızlı 2 hf. önce eklendi

Galaxy Watch 6 serisine dönecek olacak, yeni nesil akıllı saat ailesinin Exynos W980 işlemci, daha ince ekran çerçeveleri ve pil ömrü ile öne çıkması bekleniyor. Galaxy Watch 6 Classic ise, Samsung'un akıllı saatlerinde ünlü olan ikonik döner çerçeveyi geri getirecek. Galaxy Watch 6 ailesinin, 2023'ün ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ile birlikte vitrine çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Galaxy Watch 6 serisinin yeni özelliği tanıtıldı: İddialı geliyor