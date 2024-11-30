Gmail Android uygulaması, e-postaları Cc ve Bcc'ye eklemeyi kolaylaştırıyor

Bcc ve Cc alanlarında sürükle-bırak desteği
Örneğin; bir kişiyi Bcc alanına ekleyecekken yanlışlıkla Cc alanına eklediniz. Artık e-posta adresini silip yeniden yazmanız gerekmeyecek. Kişiyi Cc alanından sürükleyip Bcc alanına getirmeniz yeterli olacak. Sürükle-bırak işlevi Gmail’in masaüstü sürümünde ve iOS uygulamasında zaten vardı, şimdi Android’de de var.
Gmail Android uygulamasının yeni özelliği, Workspace aboneleri ve kişisel Google hesapları olan kullanıcılar dahil olmak üzere tüm Google Workspace abonelerine sunuldu. Birkaç haftaya tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Google, yakın zamanda Gmail’e birkaç başka özellik daha ekledi. Gmail’deki Gemini yan paneli Google Takvim ile bağlantı kuracak şekilde güncellendi. Siparişler ve kargolar hakkında bilgileri gösteren Gmail özet kartlarının arayüzü yenilendi ve yeni eylem düğmeleri eklendi. Bunların yanı sıra, kullanıcıların gönderen kimliğini doğrulamasına yardımcı olan Gmail'in mavi doğrulama onay işaretleri Android ve iOS’a geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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