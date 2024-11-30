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    Anlık Bildirim

    Gmail Android uygulaması, e-postaları Cc ve Bcc'ye eklemeyi kolaylaştırıyor

    Gmail Android uygulaması, birden fazla kullanıcıya e-posta gönderirken "Cc" ve "Bcc" işlemlerini kolaylaştıracak basit ama faydalı bir güncelleme aldı.          
    gmail android bcc & cc sürükle bırak Tam Boyutta Gör
    Android için Gmail uygulaması, birden fazla kişiye e-posta gönderirken "Cc" ve "Bcc" alanındaki adresleri düzenlemeyi kolaylaştıracak yeni bir özellik sunuyor. E-posta oluştururken kişileri veya e-posta adreslerini "Kime", "Cc" ve "Bcc" alanları arasında sürükleyip bırakabiliyorsunuz.

    Bcc ve Cc alanlarında sürükle-bırak desteği

    Örneğin; bir kişiyi Bcc alanına ekleyecekken yanlışlıkla Cc alanına eklediniz. Artık e-posta adresini silip yeniden yazmanız gerekmeyecek. Kişiyi Cc alanından sürükleyip Bcc alanına getirmeniz yeterli olacak. Sürükle-bırak işlevi Gmail’in masaüstü sürümünde ve iOS uygulamasında zaten vardı, şimdi Android’de de var.

    Gmail Android uygulamasının yeni özelliği, Workspace aboneleri ve kişisel Google hesapları olan kullanıcılar dahil olmak üzere tüm Google Workspace abonelerine sunuldu. Birkaç haftaya tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    Google, yakın zamanda Gmail’e birkaç başka özellik daha ekledi. Gmail’deki Gemini yan paneli Google Takvim ile bağlantı kuracak şekilde güncellendi. Siparişler ve kargolar hakkında bilgileri gösteren Gmail özet kartlarının arayüzü yenilendi ve yeni eylem düğmeleri eklendi. Bunların yanı sıra, kullanıcıların gönderen kimliğini doğrulamasına yardımcı olan Gmail'in mavi doğrulama onay işaretleri Android ve iOS’a geldi.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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