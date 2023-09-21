Xiaomi 14 Ultra kamerasıyla büyüleyecek: Yeni nesil Sony sensörle geliyor

Amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra'nın 2024'ten önce piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor. Ancak Çinli kaynak Digital Chat Station cihazla ilgili bazı önemli ayrıntılar paylaştı. Söz konusu sızıntı, daha çok akıllı telefonun kamera özelliklerine odaklanıyor.
Xiaomi 14 Ultra ne zaman çıkacak?
Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14 Ultra'da 50 megapiksel Sony LYT900 kamera sensörü yer alacak. Yani daha önce Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX9898'in geliştirilmiş bir versiyonu. LYT900, 1/0.98 inçlik optik formata sahip. Ayrıca ışığa duyarlı yüzey alanı %9 oranında artırıldı. Yani önceki sensörden daha fazla ışık yakalayabiliyor.
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.