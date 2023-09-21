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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra kamerasıyla büyüleyecek: Yeni nesil Sony sensörle geliyor

    Xiaomi'nin kamera performansı ile adından söz ettirecek Xiaomi 14 Ultra akıllı telefonuyla ilgili bilgiler netleşiyor. Cihazda Sony'nin yeni nesil 1 inçlik sensörüne yer verileceği ortaya çıktı.
    Xiaomi 14 Ultra kamerasıyla büyüleyecek: 1 inç sensörle geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, akıllı telefonlarının kamera performansı konusundaki yeteneklerini özellikle Ultra serisi ile gösteriyor. Bildiğiniz üzere mevcut Xiaomi 13 Ultra'da 1 inç kamera sensörü var. Bir sonraki modelin de üstün görüntü ve video kalitesi sunabilmesi için benzer boyutta bir sensör kullanması gerek.

    Amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra'nın 2024'ten önce piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor. Ancak Çinli kaynak Digital Chat Station cihazla ilgili bazı önemli ayrıntılar paylaştı. Söz konusu sızıntı, daha çok akıllı telefonun kamera özelliklerine odaklanıyor.

    Xiaomi 14 Ultra kamerasıyla büyüleyecek: 1 inç sensörle geliyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 14 Ultra ne zaman çıkacak?

    Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14 Ultra'da 50 megapiksel Sony LYT900 kamera sensörü yer alacak. Yani daha önce Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX9898'in geliştirilmiş bir versiyonu. LYT900, 1/0.98 inçlik optik formata sahip. Ayrıca ışığa duyarlı yüzey alanı %9 oranında artırıldı. Yani önceki sensörden daha fazla ışık yakalayabiliyor.

    Xiaomi 14 Ultra kamerasıyla büyüleyecek: 1 inç sensörle geliyor Tam Boyutta Gör
    Sony Lytia serisinde şu anda LYT900, LYT800, LYT700, LYT600 ve LYT500 olmak üzere beş sensörün bulunduğunu hatırlatalım. Xiaomi 14 Ultra için 2K çözünürüklü kavisli ekran, büyük bir yuvarlak "ada" üzerine yerleştirilmiş dörtlü kamera sistemi ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti de konuşuluyor. Muhtemelen cihaz önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 10 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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