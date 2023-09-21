Xiaomi 14 Ultra kamerasıyla büyüleyecek: Yeni nesil Sony sensörle geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi, akıllı telefonlarının kamera performansı konusundaki yeteneklerini özellikle Ultra serisi ile gösteriyor. Bildiğiniz üzere mevcut Xiaomi 13 Ultra'da 1 inç kamera sensörü var. Bir sonraki modelin de üstün görüntü ve video kalitesi sunabilmesi için benzer boyutta bir sensör kullanması gerek.

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Amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra'nın 2024'ten önce piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor. Ancak Çinli kaynak Digital Chat Station cihazla ilgili bazı önemli ayrıntılar paylaştı. Söz konusu sızıntı, daha çok akıllı telefonun kamera özelliklerine odaklanıyor.

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Xiaomi 14 Ultra ne zaman çıkacak?

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14 Ultra'da 50 megapiksel Sony LYT900 kamera sensörü yer alacak. Yani daha önce Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX9898'in geliştirilmiş bir versiyonu. LYT900, 1/0.98 inçlik optik formata sahip. Ayrıca ışığa duyarlı yüzey alanı %9 oranında artırıldı. Yani önceki sensörden daha fazla ışık yakalayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sony Lytia serisinde şu anda LYT900, LYT800, LYT700, LYT600 ve LYT500 olmak üzere beş sensörün bulunduğunu hatırlatalım. Xiaomi 14 Ultra için 2K çözünürüklü kavisli ekran, büyük bir yuvarlak "ada" üzerine yerleştirilmiş dörtlü kamera sistemi ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti de konuşuluyor. Muhtemelen cihaz önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek.

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Xiaomi 14 Ultra kamerasıyla büyüleyecek: 1 inç sensörle geliyor