Bu da oldu: Elon Musk kendi yapay zekâ şirketini kurdu!

OpenAI'ye rakip olabilir
Bildiğiniz üzere Musk, uzun bir süredir yapay zekâ teknolojilerine savunan isimler arasında yer alıyor. Öyle ki bundan tam on yıl önce OpenAI'yı kurdu. Ancak 2018 yılında şaşırtıcı bir biçimde şirketin önetim kurulundan ayrıldı. Günümüzde ise Musk, OpenAI'nin asıl amacından saptığını ve ChatGPT'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.
Yapay zeka yatırımları devam ediyor
Elon Musk'ın ChatGPT'ye rakip olup olmayacağı veya X.AI Corp için planları henüz bilinmiyor. Ancak bir süredir Musk'ın yapay zeka üzerinde yatırımlar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Nitekim geçtiğimiz Mart ayında, X.AI Corp'un baş isimlerinden biri olarak görülen bilim insanı Igor Babuschkin de dahil olmak üzere iki eski DeepMind araştırmacısı şirkete katılmıştı.
Ayrıca Musk'ın yapay zeka alanındaki tek yatırımı bu da değil. Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde Twitter veri merkezlerinden biri için 10 bin GPU satın almıştı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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