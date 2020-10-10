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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor

    Bloomberg'e göre YouTube, izleyicilerin ürünleri doğrudan videolardan satın almasına olanak tanıyan özellikleri test ediyor. YouTube, Amazon ve Alibaba ile rekabete hazırlanıyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor

    Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre Google, YouTube'u Amazon ve Alibaba ile rekabet edecek bir alışveriş platformuna dönüştürmek için dünyanın en büyük video akış hizmeti sitesine değişiklikler ekliyor. Yayınlanan raporda, şirketin izleyicilerin yayınlanan videolarda sunulan oyunları, gadget'ları ve diğer ürünleri harici sitelere gitmeden satın almalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ettiği belirtildi.

    YouTube'dan alışveriş test edildi

    Bir YouTube sözcüsü, şirketin bu özellikleri sınırlı sayıda video kanalıyla test ettiğini doğrularken, içerik oluşturucuların sergilenen ürünler üzerinde kontrol sahibi olacağını söyledi. Konuyla alakalı daha fazla ayrıntı paylaşılmazken sözcü, şirketin bunu bir deney olarak nitelendirdiğini belirtti.

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    Google, YouTube üzerinden ürün satışı için yaptığı testlerde çevrim içi mağaza sağlayıcısı Shopify'ı platforma entegre etti. YouTube'dan alışveriş özelliği sunulan bazı içerik oluşturucular, videolarda tanıttığı  ürünleri videonun altında bulunan bir alana listelediler. İçerik oluşturucular, listede en fazla 12 ürün bulundurabildiler.  

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    YouTube'un doğrudan satışlardan nasıl gelir elde etmeyi planladığı belli değil ancak içerik oluşturucular, görünüşe göre yeni girişim aracılığıyla yapılan satışların bir yüzdesini alacak ve bu da gelirlerini reklamların ötesinde çeşitlendirmelerine olanak tanıyacak.

    Bu özellik test aşamasını geçip YouTube'a yerleşik özellik olarak gelirse, izleyiciler daha fazla kutu açma ve ürün tanıtma videolarıyla karşılaşacak demektir.



    https://www.engadget.com/yotube-shopping-report-181436294.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sadrag 1 hf. en beğenilen
    "Alışverişinizi tamamladıktan sonra videoya geçebilirsiniz"

    Şaka bi yana, illa izletilen reklamlar, youtube premium'u kullan dayatması, youtube müzik.. Hepsinin üstüne birde bu çıktı. Pff..
    "Alışverişinizi tamamladıktan sonra videoya geçebilirsiniz" Şaka bi yana, illa izletilen reklamlar, youtube premium'u kullan dayatması, youtube müzik.. H...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    zero fear 1 hf.
    Google'ın patlayacak olan basiretsiz projelerinden biri daha
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 5 gün
    reklamdan kaçış yok. boşa uğraş. istediğin kadar kaç adam gelir senin binanın duvarına yapıştırır reklamı sesini çıkaramazsın. hatta işine bile gelir apartman aidatı vermeyeceğin için. şimdi ürün yerleştirme yaparsa youtube hadi kaçsınlarda görelim bakalım, youtube'un amacı da bu zaten. hem kesintisiz 100lerce gb video izleyeceksiniz hem de bedava olsun. Fizik kurallarına aykırı bu mantık, tartısmaya bile değmez.
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    AnadoluEfes 1 hf. (düzenlendi)
    Enes baturun donun'dan almak istermisin diye mesaj çıkıyormuş geç tuşuna basmak yerine satın al tuşuna basınca satın alıyormuşsun yanlışlıkla
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    pandemi sürecinde online alışverişlerde patlama olduğu için gogle alternatif gelirleri artırmak istiyor haliyle.para parayı çeker hesabı..
    küreselci firma olmakda bunu gerektiyor zaten,çokda şaşırmamak lazım..
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    ozanbey86 1 hf.
    Müşteri sadeleştirme bekliyor bunlar tam tersini yapıyor işte bütün bunlar dış minnak oyunları
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    mintnoss1 1 hf.
    Artık bilim kurgu filmlerini aratmayacak günümüz teknolojisi sanıyorum
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    Nf 1 hf.
    PC için uBlock, Android mobil için Vanced, Android TV için Smart YouTube. Saygılar.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 hf.
    YT video platformu alışveriş için YT tercih edilmez tercih edilmesi için bir neden, bir eksikliği giderme olayı yok, google büyük kumar oynuyor. Yeni bir şeyleri tutturamadığı için elindeki güçlü birimi başka bir şeye dönüştürmeye kalkıyor. Bu daha önce bir firma tarafından bir çok kez denenmiş ve genel olarak çoğu hüsran ile sonuçlanmış geriye döndürmeye çalışılsa da hiç bir zaman eskisi gibi olmamıştır. YT yerine google alışveriş sekmesi bunun için çok daha ideal, arama sonuçları içinde video destekli daha detaylı bir şekilde ürünü sergileyerek direkt o sekme üstünden alışveriş işlemleri tamamlanır, YT da asli görevine devam etmiş olur. Arama yapan da istediğini bulur satın alacak olan da istediğini bulur dallanıp budaklanmadan alışveriş tamamlanmış olur.

    Bu adım sonrası YT amaç odak noktası kayarsa google pirince giderken eldeki bulgurdan olmuş olacak. Hiç biri bir YT etmez demeyelim bir zamanların vazgeçilmezi onlarca program, yazılım, site vardı şimdi onları hatırlayan bile yok. (Bir tüketici/kullanıcı olarak video platformu olan YT üzerinden alışveriş yapma fikri bana hiç cazip gelmiyor)
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    jervis (M. Kucuk) 1 hf.
    Bir şeyin paralısı dayatıldıkça fena soğuyorum ondan.

    Youtube reklamları için engelleyici kurdum. Bir de telefon için güvenilir bir uygulama bulabilsem...
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    alabamalı (can canam) 1 hf.
    Artık 3 boyutlu alışveriş geliyor takacağız VR gözlüğü ürünü elimizde gibi yada yanında gibi çok boyutlu inceleyebileceğiz içini açabileceğiz.
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    sas7979 (Mehmet ASLAN) 1 hf.
    Hiçbir anlamı yok satış olur ama anlamı var mi
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    3639 kez okundu.
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    youtube, google ve
    3 etiket daha youtube online alışveriş shopify Internet
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