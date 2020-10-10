Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor

Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre Google, YouTube'u Amazon ve Alibaba ile rekabet edecek bir alışveriş platformuna dönüştürmek için dünyanın en büyük video akış hizmeti sitesine değişiklikler ekliyor. Yayınlanan raporda, şirketin izleyicilerin yayınlanan videolarda sunulan oyunları, gadget'ları ve diğer ürünleri harici sitelere gitmeden satın almalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ettiği belirtildi.

YouTube'dan alışveriş test edildi

Bir YouTube sözcüsü, şirketin bu özellikleri sınırlı sayıda video kanalıyla test ettiğini doğrularken, içerik oluşturucuların sergilenen ürünler üzerinde kontrol sahibi olacağını söyledi. Konuyla alakalı daha fazla ayrıntı paylaşılmazken sözcü, şirketin bunu bir deney olarak nitelendirdiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir

YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor

Google, YouTube üzerinden ürün satışı için yaptığı testlerde çevrim içi mağaza sağlayıcısı Shopify'ı platforma entegre etti. YouTube'dan alışveriş özelliği sunulan bazı içerik oluşturucular, videolarda tanıttığı ürünleri videonun altında bulunan bir alana listelediler. İçerik oluşturucular, listede en fazla 12 ürün bulundurabildiler.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor"

YouTube'un doğrudan satışlardan nasıl gelir elde etmeyi planladığı belli değil ancak içerik oluşturucular, görünüşe göre yeni girişim aracılığıyla yapılan satışların bir yüzdesini alacak ve bu da gelirlerini reklamların ötesinde çeşitlendirmelerine olanak tanıyacak.

Bu özellik test aşamasını geçip YouTube'a yerleşik özellik olarak gelirse, izleyiciler daha fazla kutu açma ve ürün tanıtma videolarıyla karşılaşacak demektir.

https://www.engadget.com/yotube-shopping-report-181436294.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.