Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor

Microsoft, Edge tarayıcısına, çevrimiçi alışveriş yaparken perakendeciler arasında fiyatları karşılaştırmanıza olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi. Bu araç, aynı ürünün fiyatlarını birden çok sitede karşılaştırmanıza, birden fazla sekme açma ve en iyi teklifi bulmak için aralarında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmanıza olanak tanıyor.

Tarayıcının ekranın sağındaki alışveriş arayüzü üzerinden, bir koleksiyona ürün ekleyerek "fiyatı diğer perakendecilerle karşılaştır" seçeneğinin görünür olmasını sağlar. Bu özellik, aynı ürün için diğer perakendecilerin fiyat listesini kullanıcıya sunar. Bu bilgileri kullanarak, satın alma işleminizi hızlı bir şekilde tamamlayabilir veya ürünün en ucuz olduğu bir perakendecinin sitesine direkt ulaşabilirsiniz. Bu özellik başlangıçta ABD'deki kullanıcıları kapsayacak.

İlginizi Çekebilir

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı

Microsoft'tan yapılan açıklamada: "Bu, alışveriş yolculuğunun sadece başlangıcı. Microsoft Edge size zamandan tasarruf etmenize ve daha proaktif fiyat karşılaştırması ve kuponlar gibi cüzdanda daha fazla para tutmanıza yardımcı olacak özellikler sunmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Microsoft'un Edge tarayıcısına eklediği bir diğer özellik ise yeni bir ekran görüntüsü alma aracı. Standart ekran görüntüsü sağlayıcılarının aksine Edge'e gelen bu özellik ile kullanıcılar, otomatik aşağı kaydırma ile bir web sitesinin tamamının ekran görüntüsünü alabilecek.

Yeni ekran görüntüsü aracı ile alınan ekran görüntülerini kullanıcılar, isterlerse kaydedilebilecek isterlerse de direkt olarak paylaşabilecekler.

Ayrıca Bkz. "Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün!"

Microsoft kullanıcıları ayrıca, web üzerindeki ürünleri, web sayfalarını, görüntüleri ve metinleri kolayca kaydetmesine ve daha sonra erişmek veya başkalarıyla paylaşmak üzere düzenlemesine yardımcı olan Koleksiyonlar'ı Pinterest'teki Pin'lerine aktarabilecekler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.