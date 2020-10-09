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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor

    En çok kullanılan ikinci masaüstü web tarayıcısı olan Microsoft Edge'e, bir dizi özellik geliyor. Edge, gelen bu özelliklerle daha kullanışlı bir tarayıcı olma yolunda ilerliyor.
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    Tarayıcılar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor

    Microsoft, Edge tarayıcısına, çevrimiçi alışveriş yaparken perakendeciler arasında fiyatları karşılaştırmanıza olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi. Bu araç, aynı ürünün fiyatlarını birden çok sitede karşılaştırmanıza, birden fazla sekme açma ve en iyi teklifi bulmak için aralarında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmanıza olanak tanıyor.

    Tarayıcının ekranın sağındaki alışveriş arayüzü üzerinden, bir koleksiyona ürün ekleyerek "fiyatı diğer perakendecilerle karşılaştır" seçeneğinin görünür olmasını sağlar. Bu özellik, aynı ürün için diğer perakendecilerin fiyat listesini kullanıcıya sunar. Bu bilgileri kullanarak, satın alma işleminizi hızlı bir şekilde tamamlayabilir veya ürünün en ucuz olduğu bir perakendecinin sitesine direkt ulaşabilirsiniz. Bu özellik başlangıçta ABD'deki kullanıcıları kapsayacak.

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    Microsoft'tan yapılan açıklamada: "Bu, alışveriş yolculuğunun sadece başlangıcı. Microsoft Edge size zamandan tasarruf etmenize ve daha proaktif fiyat karşılaştırması ve kuponlar gibi cüzdanda daha fazla para tutmanıza yardımcı olacak özellikler sunmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Microsoft'un Edge tarayıcısına eklediği bir diğer özellik ise yeni bir ekran görüntüsü alma aracı. Standart ekran görüntüsü sağlayıcılarının aksine Edge'e gelen bu özellik ile kullanıcılar, otomatik aşağı kaydırma ile bir web sitesinin tamamının ekran görüntüsünü alabilecek.

    Yeni ekran görüntüsü aracı ile alınan ekran görüntülerini kullanıcılar, isterlerse kaydedilebilecek isterlerse de direkt olarak paylaşabilecekler.

      Ayrıca Bkz. "Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün!"

    Microsoft kullanıcıları ayrıca, web üzerindeki ürünleri, web sayfalarını, görüntüleri ve metinleri kolayca kaydetmesine ve daha sonra erişmek veya başkalarıyla paylaşmak üzere düzenlemesine yardımcı olan KoleksiyonlarPinterest'teki Pin'lerine aktarabilecekler.



    Kaynakça https://www.engadget.com/microsoft-edge-october-update-180022236.html https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/10/08/whats-new-in-web-experiences-for-october-2020-microsoft-edge-is-the-best-browser-for-shopping-this-holiday/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    s_mail (Özkan Tatlı) 1 hf. en beğenilen
    Aferin microsoft'a pc de chrome ve mozilla olmasına rağmen edgeyi kurduğumdan beri tıklamadım bile. çok iyi çalışıyor.
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    sas7979 (Mehmet ASLAN) 1 hf.
    Console dan tam ekran ekran görüntüsü alınabiliyor bir buton eklenmesi iyi olacak
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Milyon dolarlık şirket kendi tarayıcısını yapıp devam ettiremedi, çok garip.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf. Biyturs_OnSr
    Eski edgedenmi bahsediyorsun. Bu haberdeki edge chronium farkındaysan
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Cimri ve akakce gibi ama daha güncelmi olacak merak ettim
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    s_mail (Özkan Tatlı) 1 hf. en beğenilen
    Aferin microsoft'a pc de chrome ve mozilla olmasına rağmen edgeyi kurduğumdan beri tıklamadım bile. çok iyi çalışıyor.
    Yanıtla +4
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