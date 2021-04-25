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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, YouTube'un videoları daha hızlı işlemesi için kullandığı kendi yongasını tanıttı: Argos

    YouTube, bir içerik oluşturucunun yüklediği videoyu farklı sıkıştırma formatları kullanarak işlemek ve bunları farklı ekran boyutları için optimize etmek için kullanılan Argos isimli yongayı tanıttı.
    25 Nisan 2021, 11:30 (16 sa.)
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    4
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    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2

    Google, YouTube'un yeteneklerini daha da geliştirmek için Argos adlı özel bir yonga geliştirdi. Şirket geçtiğimiz günlerde ASPLOS Konferansı'nda yonga ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Konuya dair YouTube'un blog yazısına göre Argos, platforma yüklenen videoları çeşitli sıkıştırma formatlarına dönüştürmesi ve farklı ekran boyutlarına optimize etmesi için özel geliştirilmiş.

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    Ayrıca Bkz. "YouTube, mobil cihazlara yeni video çözünürlük kontrolleri getiriyor"

    AV1 kodek desteği eklendi

    YouTube'un Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Silver, 2015 yılında yaklaşık 100 Google mühendisinden oluşan bir ekibin birinci nesil yongaları tasarladığını söyledi. Silver, Google'ın son aylarda video sıkıştırmayı bir adım daha ileriye taşıyan ikinci nesil Argos yongalarını aşamalı olarak kullanmaya başladığını duyurdu.

    Google, YouTube'un videoları daha hızlı işlemesi için kullandığı kendi yongasını tanıttı: Argos
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    Blog yazısında, geleneksel sunucularda yazılım çalıştıran önceki optimize edilmiş sistemlerine kıyasla bilgi işlem verimliliğinde 20-33 kata kadar iyileştirmeler görüldüğü ve 4K videonun işlemesi için gerekli sürenin günler yerine yalnızca saatlere indirildiği belirtildi.

    Şirket ayrıca VP9'dan daha verimli bir şekilde sıkıştıran ve kodlamak için daha da yüksek bir hesaplama yüküne sahip yeni bir gelişmiş kodlama standardı olan AV1'i eklemeyi yeni nesil yongada yaptıkları en önemli şeylerden biri olarak gösteriyor.



    https://arstechnica.com/gadgets/2021/04/youtube-is-now-building-its-own-video-transcoding-chips/
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    gun (Gün Oksay) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendisi için çip tasarlayıp kullanan ilk şirket çok büyük başarı. Adamlar VCU diye bir terim keşfettiler.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    html sayfalarında artık reklam engelleyiciler yüzünden
    neredeyse gelirinin %90 ı youtube üzerinden kazandığı için
    bu çaba gayet tabi normal ! :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    youtubeda da reklamları engelliyor reklam engelleyiciler???
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haber içine eklediğiniz özellikle bilgi içeren görselleri daha düşük çözünürlüklü ekleyin ki hiç okuyamayalım!
    Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendisi için çip tasarlayıp kullanan ilk şirket çok büyük başarı. Adamlar VCU diye bir terim keşfettiler.
    Yanıtla +6
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