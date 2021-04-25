Google, YouTube'un videoları daha hızlı işlemesi için kullandığı kendi yongasını tanıttı: Argos

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Google, YouTube'un yeteneklerini daha da geliştirmek için Argos adlı özel bir yonga geliştirdi. Şirket geçtiğimiz günlerde ASPLOS Konferansı'nda yonga ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Konuya dair YouTube'un blog yazısına göre Argos, platforma yüklenen videoları çeşitli sıkıştırma formatlarına dönüştürmesi ve farklı ekran boyutlarına optimize etmesi için özel geliştirilmiş.

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AV1 kodek desteği eklendi

YouTube'un Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Silver, 2015 yılında yaklaşık 100 Google mühendisinden oluşan bir ekibin birinci nesil yongaları tasarladığını söyledi. Silver, Google'ın son aylarda video sıkıştırmayı bir adım daha ileriye taşıyan ikinci nesil Argos yongalarını aşamalı olarak kullanmaya başladığını duyurdu.

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Blog yazısında, geleneksel sunucularda yazılım çalıştıran önceki optimize edilmiş sistemlerine kıyasla bilgi işlem verimliliğinde 20-33 kata kadar iyileştirmeler görüldüğü ve 4K videonun işlemesi için gerekli sürenin günler yerine yalnızca saatlere indirildiği belirtildi.

Şirket ayrıca VP9'dan daha verimli bir şekilde sıkıştıran ve kodlamak için daha da yüksek bir hesaplama yüküne sahip yeni bir gelişmiş kodlama standardı olan AV1'i eklemeyi yeni nesil yongada yaptıkları en önemli şeylerden biri olarak gösteriyor.

https://arstechnica.com/gadgets/2021/04/youtube-is-now-building-its-own-video-transcoding-chips/

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