Google'ın ücretsiz navigasyon hizmeti yaygınlaşacak (G)

AppStore'daki en pahalı yazılımların başında hiç şüphesiz Navigasyon yazılımları geliyor fakat İngiltere'den gelen son haber kullanıcıları oldukça sevindirecek. Çünkü Google Londra'da düzenlendiği basın toplantısında şimdilik Android kullanıcıların faydalandığı navigasyon hizmetini önümüzdeki dönemde aralarında iPhone'un da bulunduğu diğer platformlarda hayata geçireceklerini duyurdu. Görünen o ki bu kararla Google kullanıcıları ücretli navigasyon derdinden kurtaracak.

Şimdilik Amerika'daki kullanıcıların faydalandığı Google'ın Navigasyon servisinin önümüzdeki dönemde diğer ülkelerde de kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Güncelleme: PCWorld'e konuşan Google'ın basın sözcüsü servisin iPhone'a kesin olarak geleceğini duyurmadıklarını ancak ilerde ,kesin olmamakla birlikte, diğer platformlarında servislerinde faydalanma ihtimalleri olduğunu ifade etti.