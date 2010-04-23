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Google'ın ücretsiz navigasyon hizmeti yaygınlaşacak (G)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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AppStore'daki en pahalı yazılımların başında hiç şüphesiz Navigasyon yazılımları geliyor fakat İngiltere'den gelen son haber kullanıcıları oldukça sevindirecek. Çünkü Google Londra'da düzenlendiği basın toplantısında şimdilik Android kullanıcıların faydalandığı navigasyon hizmetini önümüzdeki dönemde aralarında iPhone'un da bulunduğu diğer platformlarda hayata geçireceklerini duyurdu. Görünen o ki bu kararla Google kullanıcıları ücretli navigasyon derdinden kurtaracak.

Şimdilik Amerika'daki kullanıcıların faydalandığı Google'ın Navigasyon servisinin önümüzdeki dönemde diğer ülkelerde de kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Güncelleme: PCWorld'e konuşan Google'ın basın sözcüsü servisin iPhone'a kesin olarak geleceğini duyurmadıklarını ancak ilerde ,kesin olmamakla birlikte, diğer platformlarında servislerinde faydalanma ihtimalleri olduğunu ifade etti.


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santanio 9 yıl
türkiye için street view ne zaman gelicek acaba ?
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bilgehankalkan 9 yıl
Avrupada başladığına göre 2-3 yıl sonra İstanbul'da hizmete başlar.
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Shady 9 yıl
Görüntü temsili değil, tahmin ettiğiniz gibi Google'ın bu servisi Street View'i kullanıyor.
Google'ın Navigasyon hizmeti hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz;
google.com/...
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mobylette 9 yıl
görüntü temsili mi yoksa google navigasyonda streetview mi kullanıyor gerçekten?
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