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    Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın

    Kitap okurken anlamadığınız veya dilinize çeviremediğiniz metinleri Googstick cihazı ile anlık olarak Google veya Wiki üzerinden aratabilirsiniz. Proje başarıya ulaştı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın

    Bugün dijital kitap veya makale okurken aklımıza takılan bir terimi aramak için seçim yaparak uygulamaya aktarmamız yeterli oluyor. Bununla birlikte fiziksel kitap veya gazete okurken mobil cihaza geçerek yazı yazmak gerekiyor. Googstick bu ihtiyaca yönelik olarak doğmuş.

    Googstick nedir?

    Googstick uzun bir silindirik yapı içerisinde önündeki alanı tarayabilen sensör olarak tanımlanabilir. Aslında yüzeye yansıtılan klavye gibi benzer projeler görmüştük ancak Googstick bunu bir adım daha öteye götürüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    Kamera ve kızıl ötesi sensörlerden yararlanan Googstick elinizin hareketlerini algılayabiliyor. Parmağınızı hangi kelimeye koyduğunuzu görüyor ve Google veya Wiki üzerinden anında sonucunu getiriyor.

    Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın

    İki parmağınızı kullanırsanız bu kez bir paragrafı kota içerisine alabiliyorsunuz. Bunun için Googstick cihazını kitabın sayfalarını görecek şekilde biraz ileriye yerleştirmeniz yeterli oluyor. Özellikle hızlı tercümelerde Googstick işe yarıyor.

    İngilizce, Almanca, İtalyanca, Çince, Portekizce gibi pek çok dili destekleyen Googstick yakın dönemde daha fazlasına da yer verecek. 115$ bağış karşılığında Googstick sizin oluyor. Hedefini tutturan proje Kasım ayında dağıtıma başlayacak. Piyasa çıktığında ise 259$ olacak.

    Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın



    https://www.kickstarter.com/projects/googstick/googstick-a-whole-new-way-of-reading Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf. en beğenilen
    Levent Pekcan: “Kendi sorununu arayan bir çözüm”
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Bana oldukça zahmetli geldi bu iş. Kitabı sürekli düz bir masada ve cihazın durabileceği bir açıda okumak zorundasın, cihazın şarjını ve internet bağlantısını da düşünmek zorundasın. Senin parmaklarını doğru algılamasını düşünmek zorundasın. Okuduğun bir dergi ise resimlerin arasındaki yazıyı doğru okumasını düşünmek zorundasın vs vs. Oysa insan kitabı koltukta yan yatarak ve elde de okumak isteyebilir mesela. Veya seyahat halinde yada açık havada da okuyabilirsin ve yine kelime çevirmeye ihtiyacın olabilir. O zamanlar bu cihaz hiç bir işe yaramıyor. En iyisi tablet gibi bir şeyde okumak. Böylece anlamadığın kelimenin üzerine parmağın ile dokunarak çeviri işlemini anında yapılabilir. Ama şu cihaz bana masada sabit ve mahkum gibi durmanı gerektiriyor gibi geldi. Ve bunun için 1000 tl para vereceksin. 50 Tane kitap alırsın o para ile.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kota yerine Alıntı terimini kullansak daha Türkçe olurdu. Yazı için teşekkürler
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    VS18 (Osman Cengeri) 1 hf.
    Amazonun buna benzeyen ve daha işlevsel olan bir ürünü var diye hatırlıyorum
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    DH Misafiri 1 hf.
    o kadar da tembel olmaya gerek var mı ya?
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf. en beğenilen
    Levent Pekcan: “Kendi sorununu arayan bir çözüm”
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