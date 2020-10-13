Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın

Bugün dijital kitap veya makale okurken aklımıza takılan bir terimi aramak için seçim yaparak uygulamaya aktarmamız yeterli oluyor. Bununla birlikte fiziksel kitap veya gazete okurken mobil cihaza geçerek yazı yazmak gerekiyor. Googstick bu ihtiyaca yönelik olarak doğmuş.

Googstick nedir?

Googstick uzun bir silindirik yapı içerisinde önündeki alanı tarayabilen sensör olarak tanımlanabilir. Aslında yüzeye yansıtılan klavye gibi benzer projeler görmüştük ancak Googstick bunu bir adım daha öteye götürüyor.

İlginizi Çekebilir

Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

Kamera ve kızıl ötesi sensörlerden yararlanan Googstick elinizin hareketlerini algılayabiliyor. Parmağınızı hangi kelimeye koyduğunuzu görüyor ve Google veya Wiki üzerinden anında sonucunu getiriyor.

İki parmağınızı kullanırsanız bu kez bir paragrafı kota içerisine alabiliyorsunuz. Bunun için Googstick cihazını kitabın sayfalarını görecek şekilde biraz ileriye yerleştirmeniz yeterli oluyor. Özellikle hızlı tercümelerde Googstick işe yarıyor.

İngilizce, Almanca, İtalyanca, Çince, Portekizce gibi pek çok dili destekleyen Googstick yakın dönemde daha fazlasına da yer verecek. 115$ bağış karşılığında Googstick sizin oluyor. Hedefini tutturan proje Kasım ayında dağıtıma başlayacak. Piyasa çıktığında ise 259$ olacak.

https://www.kickstarter.com/projects/googstick/googstick-a-whole-new-way-of-reading

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.