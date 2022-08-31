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    GoPro HERO11 Black aksiyon kamerası sızdırıldı

    GoPro markasının bu yıla damga vuracak yeni aksiyon kamerası GoPro HERO11 Black için geri sayım başladı. Kameranın görselleri her şeyin hazır olduğunu gösteriyor.
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    GoPro HERO11 Black
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    Son dönemde bazı sıkıntılar yaşasa da aksiyon kamerası pazarının lideri olan ve geçen yıl yaklaşık 3 milyon satış rakamına ulaşan GoPro markası yeni modeli için hazırlıklara başladı. GoPro HERO11 Black öncekine göre pek değişmiyor.

    GoPro HERO11 Black neler sunacak?

    GoPro HERO11 Black aksiyon kamerası sızdırılan görsellere göre mevcut nesilden tasarım anlamında farklılık barındırmıyor. HERO10 modeli yeni GP2 yongası sayesinde daha verimli özellikler kazanmıştı. GoPro HERO11 Black anlaşılan bu yongadan yararlanmaya devam edecek.

    Diğer taraftan 23MP çözünürlüğünde ve 5.3K 60fps kayıtlar yapabilen sensörün iyileştirilmesi bekleniyor. Kaynaklar 6K 60fps kaydın getirileceğini iddia ediyor. Böylece rekabette çıtayı biraz daha yükseltmiş olacak. Bunun haricinde ön ve arka ekranlar, mevcut aksesuarlar ile uyumluluk gibi özellikler yine devam edecek. Henüz GoPro HERO11 Black aksiyon kamerası ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 21 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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