GoPro HERO11 Black aksiyon kamerası sızdırıldı

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Son dönemde bazı sıkıntılar yaşasa da aksiyon kamerası pazarının lideri olan ve geçen yıl yaklaşık 3 milyon satış rakamına ulaşan GoPro markası yeni modeli için hazırlıklara başladı. GoPro HERO11 Black öncekine göre pek değişmiyor.

GoPro HERO11 Black neler sunacak?

GoPro HERO11 Black aksiyon kamerası sızdırılan görsellere göre mevcut nesilden tasarım anlamında farklılık barındırmıyor. HERO10 modeli yeni GP2 yongası sayesinde daha verimli özellikler kazanmıştı. GoPro HERO11 Black anlaşılan bu yongadan yararlanmaya devam edecek.

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Diğer taraftan 23MP çözünürlüğünde ve 5.3K 60fps kayıtlar yapabilen sensörün iyileştirilmesi bekleniyor. Kaynaklar 6K 60fps kaydın getirileceğini iddia ediyor. Böylece rekabette çıtayı biraz daha yükseltmiş olacak. Bunun haricinde ön ve arka ekranlar, mevcut aksesuarlar ile uyumluluk gibi özellikler yine devam edecek. Henüz GoPro HERO11 Black aksiyon kamerası ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor.

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