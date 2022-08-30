Snapchat aynı anda iki kameraya izin verecek

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Pandemi sonrasının da etkisiyle rekabette geri kalan ve yavaş yavaş kaynaklarını gözden geçirmeye başlayan Snapchat yeni özelliklerle kullanıcı etkileşimini arttırmaya çalışıyor. Bu kez kamera ile ilgili bir yenilik var.

Snapchat çift kamera dönemi

Snapchat tarafından duyurulan yeni özellik akıllı telefonun hem ön hem de arka kameralarından aynı anda kayıt yapılmasını sağlıyor. Sağ kamera araç çubuğuna eklenen yeni özellik ile kullanıcılar dikey veya yatay görünüm, dairesel görünüm veya sadece kişinin kendisi farklı seçeneklere erişilebiliyor.

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Özellik arka kamera kaydını arka plan olarak ayarlıyor ve ön kameradan gelen görüntüyü seçtiğiniz görünüme göre yerleştiriyor. Ayrıca müzik, lens filtreleri veya etiket gibi seçenekler de sunuluyor.

Son dönemde iki kamerayı kullanarak paylaşımlar yapabileceğiniz BeReal uygulaması popüler olmaya başlayınca Snapchat hemen hamle yapma ihtiyacı hissetti. Böylece zaten sıkıntıda olan kullanıcı etkileşimini kaybetmemiş olacak. Çift kamera özelliği ilk etapta iOS için sunuldu.

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Snapchat iki kamera ile kayıtları başlatıyor