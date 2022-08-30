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    Anlık Bildirim

    Snapchat aynı anda iki kameraya izin verecek

    Snapchat platformunda akıllı telefonunuzun ön ve arka kamerası ile anyı anda kayıt yaparak paylaşabileceksiniz. Platform çeşitli seçenekler ile yeni özelliği devreye soktu.
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    Snapchat
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    Pandemi sonrasının da etkisiyle rekabette geri kalan ve yavaş yavaş kaynaklarını gözden geçirmeye başlayan Snapchat yeni özelliklerle kullanıcı etkileşimini arttırmaya çalışıyor. Bu kez kamera ile ilgili bir yenilik var.

    Snapchat çift kamera dönemi

    Snapchat tarafından duyurulan yeni özellik akıllı telefonun hem ön hem de arka kameralarından aynı anda kayıt yapılmasını sağlıyor. Sağ kamera araç çubuğuna eklenen yeni özellik ile kullanıcılar dikey veya yatay görünüm, dairesel görünüm veya sadece kişinin kendisi farklı seçeneklere erişilebiliyor.

    Özellik arka kamera kaydını arka plan olarak ayarlıyor ve ön kameradan gelen görüntüyü seçtiğiniz görünüme göre yerleştiriyor. Ayrıca müzik, lens filtreleri veya etiket gibi seçenekler de sunuluyor.

    Son dönemde iki kamerayı kullanarak paylaşımlar yapabileceğiniz BeReal uygulaması popüler olmaya başlayınca Snapchat hemen hamle yapma ihtiyacı hissetti. Böylece zaten sıkıntıda olan kullanıcı etkileşimini kaybetmemiş olacak. Çift kamera özelliği ilk etapta iOS için sunuldu.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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