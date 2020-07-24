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    Gorilla Glass en sağlam haline kavuştu

    Gorilla Glass Victus ekran koruma teknolojisi 2 metreden sert yüzeylere düşüşlere dayanıklı ve çizilmelere karşı da önceki nesle göre 2 kata kadar daha fazla koruma sağlıyor.
    7 sa.
    2,6b
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gorilla Glass en sağlam haline kavuştu
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    Mobil cihazlarda ekran koruması dendiği zaman akla ilk gelen Corning firması; yıllardır Gorilla Glass markasını en iyi hale getirmek için çalışıyor. Geçen yıl Gorilla Glass 6 korumasını piyasaya süren firma şimdi çıtayı daha da yükseltti.

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    Gorilla Glass Victus neler sunuyor?

    Corning bu yıl istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği numaralandırma stratejisini bir kenara bırakıyor ve yeni teknolojisini Gorilla Glass Victus olarak isimlendiriyor. Gorilla Glass Victus firmanın en güçlü kaplama çözümü durumunda.

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    Gorilla Glass Victus ekran koruması 2 metreden sert yüzeylere düşüşlerde çok başarılı sonuçlar veriyor. Alümino silikat tabanlı rakip çözümlere göre 2 kat daha iyi bir sonuç. Çizilmeler konusunda ise Gorilla Glass 6 korumasına göre 2 kat, rakiplere göre ise 4 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

    Gorilla Glass Victus koruması ilk olarak Samsung firmasına tedarik edilecek. Bu bakımdan bu yıl piyasaya çıkacak diğer markalarda görmemiz pek olası değil. Samsung tarafında da Galaxy Note 20 serisinin bu teknolojiyi kullanması muhtemel.

    Gorilla Glass en sağlam haline kavuştu
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    https://www.gizmochina.com/2020/07/23/cornings-toughest-gorilla-glass-victus-announced-may-feature-on-the-galaxy-note-20/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 7 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Gorilla glass ne işe yarıyor anlamış değilim, o kadar yatırım yaptıkları bu "teknoloji" varken insanlar hala 5 TL'lik cama daha fazla güveniyorlarsa bana göre çöptür bu gorilla glass denen zımbırtı.
    Gorilla glass ne işe yarıyor anlamış değilim, o kadar yatırım yaptıkları bu "teknoloji" varken insanlar hala 5 TL'lik cama daha fazla güveniyorlarsa bana göre ç...
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 7 sa.
    Bir cam'dan nasıl katma değer üretilir en büyük örneği bu adamlar.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    oğuzyalçın 1 sa. yeni yorumcu
    ee ne oluyor şimdi kurşun geçirmez mi oldu şimdi.
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    ezimuse (Muhammet ) 1 sa.
    iphone 7plus'ın son zamanlarında koruyucu olmadan kullandım. Sağ cebimde sadece telefon ama ona rağmen çizikler oluşuyordu. Şimdi xs'e 40 liralık cam takıp öyle kullanıyorum. Ekranı pantolonla silerken kafamda soru işareti kalmıyor.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 sa.
    Ne yaptılar kurşun geçirmez mi yaptılar
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    acbold (ANIL ) 3 sa.
    Gorilla Glass başarılı bir ürün. Geliştirilmeye devam etmesi sevindirici.



    Galaxy note 4 yıllardır ekran filmsiz kullanıyorum. 2 metre den cam ekran tarafı betona düşmesine rağmen çizik oluşmadı. Defalarca yere düştü halen sağlam...

    2 haftadır Mi Note 10 lite kullanıyorum. Umarım bu benzer kalite gosterir...
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    skywalker06 (Deniz ) 4 sa.
    Galaxy s5 ve moto g4 plus'ta gorilla glass var diye cam filmi takmadan baya kullandım.Nasıl olduysa redmi note 8 pro gorilla glass 5 olduğu halde ufak bir çizik oluştu bile.
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    Cengiz55 (Cengiz Semiz) 5 sa.
    orta sınıf telefonlarda görmek 3-5 yıl sürer, heyecanlanmayın.
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    Winter Is Coming (Burak ...) 6 sa.
    bu camların adı niye gorilla glass ? gorilleri kazanlarda kaynatıp çıkan yağ ile mi yapıyorlar bu camı
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    smart1978 (X Y) 6 sa.
    Safir kullanilsa fena olmaz :)
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    Elektrikliarabasever 5 sa. smart1978
    Apple denemişti gerekli şeffaflık sağlanamadığı için kullanmamıştı.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 7 sa.
    Neden maymunla Glass degil? Hep bunu merak etmidimdir..
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 7 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Gorilla glass ne işe yarıyor anlamış değilim, o kadar yatırım yaptıkları bu "teknoloji" varken insanlar hala 5 TL'lik cama daha fazla güveniyorlarsa bana göre çöptür bu gorilla glass denen zımbırtı.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    darkaura 6 sa. Guhong01
    normal camla cebinde tasi, yuzustu masaya koy, kisaca her zaman kullandigin gibi kullan sonra seyret bir kac gun gecmeden ne hale geliyor. akilli telefonlardan onceki eski gorilla glass olmayan ilk dokunmatik cihazlari hatirliyorum. parmagin suruldugu yerler bile bir sure sonra asinip cok parmaklanan yerlerin izi cikiyordu.
    Yanıtla +2
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa. Guhong01
    Valla ben Galaxy s8 kullanıyorum, 3 sene oldu(gorilla glass 5). Bir kaç düştüğü de oldu. Hiç harici cam koruması taktırmadım. Hala da ilk günkü gibi çiziği bile yok camında. Ha gerçi şu 250 liralık clear view kapağını da kullanıyorum, onun bayağı şaftı kaydı :D
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    Virinom (Süleyman Kenar) 3 dk. Guhong01
    2 senedir S9+ kullanıyorum aldığım günden beri hiç koruyucu cam ve kılıf kullanmadım. Cebimde anahtar ve bozuk paralarla bir arada durduğu için kasası çizik ve vuruk içinde ama camında en ufak bir çizik yok. Düşürdüğüm de çok oldu tabiki. 5TL'lik camlar kesinlikle gereksiz.
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    2579 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    corning, gorilla galss 6 ve
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