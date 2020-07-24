Gorilla Glass en sağlam haline kavuştu

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Mobil cihazlarda ekran koruması dendiği zaman akla ilk gelen Corning firması; yıllardır Gorilla Glass markasını en iyi hale getirmek için çalışıyor. Geçen yıl Gorilla Glass 6 korumasını piyasaya süren firma şimdi çıtayı daha da yükseltti.

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Gorilla Glass Victus neler sunuyor?

Corning bu yıl istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği numaralandırma stratejisini bir kenara bırakıyor ve yeni teknolojisini Gorilla Glass Victus olarak isimlendiriyor. Gorilla Glass Victus firmanın en güçlü kaplama çözümü durumunda.

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Gorilla Glass Victus ekran koruması 2 metreden sert yüzeylere düşüşlerde çok başarılı sonuçlar veriyor. Alümino silikat tabanlı rakip çözümlere göre 2 kat daha iyi bir sonuç. Çizilmeler konusunda ise Gorilla Glass 6 korumasına göre 2 kat, rakiplere göre ise 4 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

Gorilla Glass Victus koruması ilk olarak Samsung firmasına tedarik edilecek. Bu bakımdan bu yıl piyasaya çıkacak diğer markalarda görmemiz pek olası değil. Samsung tarafında da Galaxy Note 20 serisinin bu teknolojiyi kullanması muhtemel.

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https://www.gizmochina.com/2020/07/23/cornings-toughest-gorilla-glass-victus-announced-may-feature-on-the-galaxy-note-20/

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