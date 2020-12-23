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    Goro Miyazaki ve Studio Ghibli iş birliğinden yeni animasyon filmi: Earwig and the Witch

    Japon manga ve anime sanatçısı olan Hayao Miyazaki'nin oğlu Goro Miyazaki'nin yönettiği ve Studyo Ghibli'nin ilk 3 boyutlu animasyon filmi olan Earwig and the Witch'ten fragman yayınlandı.
    10 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Goro Miyazaki ve Studio Ghibli iş birliğinden yeni animasyon filmi: Earwig and the Witch
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    Ruhların Kaçışı, Komşum Totoro ve Yürüyen Şato yapımları tanınan usta sanatçı Hayao Miyazaki'nin kurduğu Studio Ghibli'nin yeni animasyon filminden fragman yayınlandı.

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    Earwig and the Witch ismindeki bu animasyon film, Studio Ghibli'den geliyor ve animasyonun Studio Ghibli'nin ilk üç boyutlu animasyonu olması gibi bir özelliği bulunuyor. Filmin yönetmenliğini ise Tepedeki Ev ve Yerdeniz Öyküleri gibi animasyonların yönetmenliğini yapan ve ayrıca Hayao Miyazaki'nin oğlu olan Gorô Miyazaki üstleniyor.

    Earwig and the Witch, bir cadı tarafından evlat edinilen; gizem ve sihirle dolu ürkütücü bir evde yaşamaya başlayan öksüz kız Earwig'i anlatıyor. Hikaye Diana Wynne Jones'un bir çoçuk kitabından uyarlanıyor.

    Filmin seslendirme kadrosunda ise Richard E. Grant, Kacey Musgraves, Pandora Colin, Summer Jenkins, Gaku Hamada ve Dan Stevens gibi isimler bulunuyor. Yayın tarihi şu anda ne yazık ki belli değil. 



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    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Miyazaki'yi özel kılan 2 boyutlu animasyon tekniği vi çizgi diliydi. Bunu seyredince 3.sınıf bir animasyon şirketinin bile yapabileceği sıradan bir iş gibi görünüyor. Özgünlüğü yok. En azından bunu Miyazaki yapmış diyebileceğin bir ayrıntı göremiyorsun üzerinde. Umarım yaşı çok ilerlemiş ve hızlı olduğu için 3D işine girişmiştir, yoksa hikaye güzel bile olsa özgün çizgi özelliğini kaybetmiş Gibli stüdyosu. Yine de bir de seyredip karar vermek gerek.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hayao miyazaki nin yaptığı bütün işleri hayranlıkla izlemiş biri olarak ben pek hoşlanmadım bu 3d işinden, çizginin verdiği samimiyeti pek verememiş gibi geldi bana.
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    koçari (ali burak) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anime görünümlü animasyon olmuş , güzele benziyor.
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