Goro Miyazaki ve Studio Ghibli iş birliğinden yeni animasyon filmi: Earwig and the Witch

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Ruhların Kaçışı, Komşum Totoro ve Yürüyen Şato yapımları tanınan usta sanatçı Hayao Miyazaki'nin kurduğu Studio Ghibli'nin yeni animasyon filminden fragman yayınlandı.

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Earwig and the Witch ismindeki bu animasyon film, Studio Ghibli'den geliyor ve animasyonun Studio Ghibli'nin ilk üç boyutlu animasyonu olması gibi bir özelliği bulunuyor. Filmin yönetmenliğini ise Tepedeki Ev ve Yerdeniz Öyküleri gibi animasyonların yönetmenliğini yapan ve ayrıca Hayao Miyazaki'nin oğlu olan Gorô Miyazaki üstleniyor.

Earwig and the Witch, bir cadı tarafından evlat edinilen; gizem ve sihirle dolu ürkütücü bir evde yaşamaya başlayan öksüz kız Earwig'i anlatıyor. Hikaye Diana Wynne Jones'un bir çoçuk kitabından uyarlanıyor.

Filmin seslendirme kadrosunda ise Richard E. Grant, Kacey Musgraves, Pandora Colin, Summer Jenkins, Gaku Hamada ve Dan Stevens gibi isimler bulunuyor. Yayın tarihi şu anda ne yazık ki belli değil.

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