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    Görsel efektleri ile Oscar'a aday olan Love and Monsters, 14 Nisan'da Netflix'te

    Dylan O’Brien'ın başrolünde bulunduğu kıyamet sonrası bir dünyada geçen komedi macera filmi Love and Monsters'tan yeni bir fragman yayınlandı. 14 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak.
    18 Mart 2021, 15:57 (10 sa.)
    2,4b
    13
    7
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Görsel efektleri ile Oscar'a aday olan Love and Monsters, 14 Nisan'da Netflix'te
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    Popüler video akış platformu Netflix'in kıyamet sonrası bir dünyada geçen komedi macera türündeki yeni içeriği Love and Monsters'tan yeni bir fragman paylaşıldı.

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    Love and Monsters, Amerika hariç tüm dünyada 14 Nisan'da Netflix üzerinden yayınlanacak. Normalde geçtiğimiz yıl yayınlanması gerekiyordu ancak ne yazık ki salgın sebebiyle ertelendi. Film, "En İyi Görsel Efekt " dalında Oscar'a aday olduğunu hatırlatalım. 

    Love and Monsters'ın yönetmenliğini Michael Matthews, senaristliğini ise Matthew Robinson ve Brian Duffield üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Dylan O'Brien, Michael Rooker, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Melanie Zanetti ve Ariana Greenblatt gibi isimler bulunuyor.

    Filmin Konusu

    Canavar Kıyametinin üzerinden yedi yıl geçmiştir ve artık tüm insanlık yer altındaki kolonilerde yaşamak zorundadır. Joel Dawson yaklaşık 130 km uzağında, kıyı kesiminde yaşayan lisedeki kız arkadaşı Aimee ile radyo üzerinden yeniden bağlantı kurduğunda ona tekrar kapılmaya başlar. Joel yer altında artık ona göre bir şey kalmadığını anlar ve yoluna çıkacak tüm tehlikelere rağmen gerçek aşkını bulmak için bir serüvene atılması gerektiğine karar verir.



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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Görsel efektler bana iyi gelmedi. Akademinin gözleri mi bozuldu acaba?
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    erdm6 (erdem karamaden) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Film güzel ama efekleri oscar alacak kadar başarılı değil.
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    TheJudgé 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix nedense hep deneysel filmler çekiyor ,diğer yapımcıların gişe endişeleri ile çekmek istemediği saçma filmler de var , buda eğlenceli olabilir ama saçma olduğu gerçeğini pek değiştirmiyor , muhtemelen izlemem , bana birşey katacağını sanmıyorum , sadece vakit geçirme filmi
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Bu netflix filmi değil ben izleyeli baya oldu.
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    S3000 (Serkan ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Framanı izledim filme gerek kalmadı.
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    gun (Gün Oksay) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşırı gençlik filmi gibi geldi bana.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    hazırım
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