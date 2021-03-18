Görsel efektleri ile Oscar'a aday olan Love and Monsters, 14 Nisan'da Netflix'te

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Popüler video akış platformu Netflix'in kıyamet sonrası bir dünyada geçen komedi macera türündeki yeni içeriği Love and Monsters'tan yeni bir fragman paylaşıldı.

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Love and Monsters, Amerika hariç tüm dünyada 14 Nisan'da Netflix üzerinden yayınlanacak. Normalde geçtiğimiz yıl yayınlanması gerekiyordu ancak ne yazık ki salgın sebebiyle ertelendi. Film, "En İyi Görsel Efekt " dalında Oscar'a aday olduğunu hatırlatalım.

Love and Monsters'ın yönetmenliğini Michael Matthews, senaristliğini ise Matthew Robinson ve Brian Duffield üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Dylan O'Brien, Michael Rooker, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Melanie Zanetti ve Ariana Greenblatt gibi isimler bulunuyor.

Filmin Konusu

Canavar Kıyametinin üzerinden yedi yıl geçmiştir ve artık tüm insanlık yer altındaki kolonilerde yaşamak zorundadır. Joel Dawson yaklaşık 130 km uzağında, kıyı kesiminde yaşayan lisedeki kız arkadaşı Aimee ile radyo üzerinden yeniden bağlantı kurduğunda ona tekrar kapılmaya başlar. Joel yer altında artık ona göre bir şey kalmadığını anlar ve yoluna çıkacak tüm tehlikelere rağmen gerçek aşkını bulmak için bir serüvene atılması gerektiğine karar verir.

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