Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan

    Görüntülü sohbetlerinizde arka plan kullanmayı seviyorsanız Star Wars ekibi etkileyici sahnelerden oluşan tam 31 adet yüksek kaliteli görseli beğeninize sunuyor.
    3 sa.
    912
    25
    1
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın eve kapanması ile birlikte görüntülü görüşme platformları öne çıkmaya başladı. Bazı uygulamalar mevcut kullanıcı arka planını kullanırken bazı uygulamalar bir yeşil perde gibi arka plana farklı görseller koymanıza imkan tanıyor.

    Etkileyici arka planlar

    Star Wars ekibi görüntülü görüşmelerinde sofistike arka plan kullanmak isteyenler için eski ve yeni filmlerinden derlediği hoş bir görsel seçkisini kullanıma sundu. Seçkide etkileyici sahne görselleri yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Star Wars temalı tencere seti satışta

    Ayrıca Bkz. "Huawei’de üst yönetim değişiyor"

    İmparatorluk Yıldız Gemisi kaptan köşkünden Death Star kalıntılarına, Hoth gezegeninden Tattoine gezegenine, Padme Amidala şehrinden Millenium Falcon gemisinin içine kadar toplamda 31 arka plan mevcut.

    Aslında Star Wars filmlerinden ekran görüntüsü almak da iyi bir fikir ancak yüksek çözünürlüklü olmaları ve herhangi bir karakter içermeyen boş sahnelerin seçilmiş olması önemli bir avantaj durumunda.

    Star Wars arka planları



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamunpatra (hakan özdemir) 3 dk.
    Hangi uygulamalarda kullanıldığını da yazsaydın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor 40 dk. ASUS 2 Z490 anakartını yanlışlıkla listeledi 1 sa. Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor 2 sa. Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan Sonraki Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dolara kadar para ödülü verilecek 12 sa. Netflix, uzaktan eğitime bazı belgeselleri YouTube’da ücretsiz yayınlayarak destek oldu 13 sa. Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda? 14 sa. Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi 14 sa. OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi 15 sa. Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı 16 sa. Ekmekten probiyotik içecek elde edildi 16 sa. Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu 16 sa. Koronavirüs salgınında 18 Nisan tablosu 16 sa. Hangisi alınmalı? "Anker Soundcore Life Q20 incelemesi" 17 sa. AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı 17 sa. Oppo A52'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu 18 sa. Samsung, Galaxy akıllı saatler için bir el yıkama uygulaması başlattı! 18 sa. Dünya yıldızları bu akşam çevrim içi konser veriyor 18 sa. Samsung, COVID-19'un satışlara olan olmsuz etkisini, ucuz 5G telefonlarla telafi edecek 18 sa. Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü 19 sa. Google, kendi banka kartını çıkarmak için çalışıyor 19 sa. Apple Music'in web sürümü beta sürecinden çıktı 20 sa. Hitman GO, iOS ve Android’de kısa süreliğine ücretsiz 20 sa. Galaxy Note 20 modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunul...
    DonanımHaber
    Video konsollarına ek vergi geliyor
    DonanımHaber
    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!
    DH Forum
    Şehir dışındaki aracımı yaşadığım yere en uygun fiyatla nasıl ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim