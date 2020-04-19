Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın eve kapanması ile birlikte görüntülü görüşme platformları öne çıkmaya başladı. Bazı uygulamalar mevcut kullanıcı arka planını kullanırken bazı uygulamalar bir yeşil perde gibi arka plana farklı görseller koymanıza imkan tanıyor.

Etkileyici arka planlar

Star Wars ekibi görüntülü görüşmelerinde sofistike arka plan kullanmak isteyenler için eski ve yeni filmlerinden derlediği hoş bir görsel seçkisini kullanıma sundu. Seçkide etkileyici sahne görselleri yer alıyor.

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İmparatorluk Yıldız Gemisi kaptan köşkünden Death Star kalıntılarına, Hoth gezegeninden Tattoine gezegenine, Padme Amidala şehrinden Millenium Falcon gemisinin içine kadar toplamda 31 arka plan mevcut.

Aslında Star Wars filmlerinden ekran görüntüsü almak da iyi bir fikir ancak yüksek çözünürlüklü olmaları ve herhangi bir karakter içermeyen boş sahnelerin seçilmiş olması önemli bir avantaj durumunda.

Star Wars arka planları

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