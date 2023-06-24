GÖZDE güdüm kiti envantere girdi, sıra TOLUN'da

Tam Boyutta Gör Dünyanın en prestijli havacılık fuarlarından Paris Airshow'da ASELSAN'ın yerli mühimmatları sergileniyor. ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE gümük kiti ve TOLUN'un teslimatları hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

GÖZDE güdüm kiti envantere girdi

Paris Airshow'da yapılan açıklamaya göre ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE birlikte geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında envantere girmeye başladı. GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor. GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor.

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TOLUN IIR Güdümlü Minyatür Bomba ilk teslimat için gün sayıyor

Paris Airshow'da sergilenen TOLUN için yalın üretim hattı kuruldu ve seri üretime başlandı. 100 kilometre menzile sahip TOLUN, hem delici etkinlikli (1 metre kalınlıklı beton engeli delebilen) hem de parçacık etkili harp başlığı varyantlara sahip bulunuyor. TOLUN, bu yüksek etkinlikleri gerçekleştirirken düşük ikincil hasar etkisi gösteriyor.

Tam Boyutta Gör TOLUN, hava platformundan çoklu taşıma salanıyla atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen INS/GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirildi. TOLUN'un geliştirme sürecinde, F-16 ve Bayraktar AKINCI taarruzi insansız hava aracı ile başarılı atış testleri gerçekleştirildi. TOLUN'un kullanım konseptine uygun sertifikasyon testlerinin Temmuz ayında tamamlanarak teslimata başlanması hedefleniyor.

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