GÖZDE güdüm kiti envantere girdi, sıra TOLUN'da

- GÖZDE güdüm kiti envantere girdi
- TOLUN IIR Güdümlü Minyatür Bomba ilk teslimat için gün sayıyor
- Yorumlar
GÖZDE güdüm kiti envantere girdi
Paris Airshow'da yapılan açıklamaya göre ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE birlikte geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında envantere girmeye başladı. GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor. GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor.
TOLUN IIR Güdümlü Minyatür Bomba ilk teslimat için gün sayıyor
Paris Airshow'da sergilenen TOLUN için yalın üretim hattı kuruldu ve seri üretime başlandı. 100 kilometre menzile sahip TOLUN, hem delici etkinlikli (1 metre kalınlıklı beton engeli delebilen) hem de parçacık etkili harp başlığı varyantlara sahip bulunuyor. TOLUN, bu yüksek etkinlikleri gerçekleştirirken düşük ikincil hasar etkisi gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D