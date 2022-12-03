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    Gran Turismo 7 oyuncuları için özel ödüller dağıtılıyor!

    Polyphony Digital tarafından geliştirilen ve simülasyon - yarış oyunu olan Gran Turismo 7 özel ödüllerle gündemde. Zira Gran Turismo serisinin yirmi beşinci yılı kutlanıyor. Peki ödüller neler?
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    Gran Turismo 7 Tam Boyutta Gör
    Gran Turismo serisi 23 Aralık 1997 tarihinde Gran Turismo isimli oyun ile inşa edilmeye başlandı. Günümüzde bu şirketin dağıtımcılığını Sony Interactive Entertainment üstleniyor. Gran Turismo 7 oyuncularını bekleyen ödüller belli oldu.

     

    Gran Turismo serisi en son geçen yıl güncellendi

    4 Mart 2022'de marketlerdeki yerini alan Gran Turismo 7 bu serinin son oyununu temsil ediyor. Şu anda bu yapımda bulunan Sports isimli oyun moduyla çeşitli ödüller elde edilebiliyor. Bu ödüllerin dağıtımı 5 Aralık 2022 tarihine kadar sürdürülecek.

    Oyuncular Sports modundaki her yarıştan kazançlı çıkacak çünkü bu yarışları tamamlayan kişiler beş katına kadar kredi kazanabilecek. Online Time Trails isimli oyun seçeneğinde ise oyuncuların World Finals etkinliğinde düzenlenen yarışlarda kullanılan parkurlarını tamamlamaları isteniyor.

    Gran Turismo 7 Tam Boyutta Gör
    Bu parkurlar sınırlı bir süre içerisinde tamamlanmak zorunda. Görevini başarıyla tamamlayanlar ek kredi kazanacak. Gran Turismo 7 için gerçekleştirilen herhangi bir canlı yayını izleyen kişilerin izleyiciler için dağıtılan özel hediyelere sahip olabileceği de duyuruldu.

    World Finals isimli etkinliği izleyip dördüncü günde sorulması planan ilgili soruya doğru cevap verenler Ferrari Vision Gran Turismo'ya sahip olacak. Duyurulan ödülleri kazanmak için son gün 4 Aralık 2022: 07:59 (PST) / 15:59 (GMT).

    Kaynakça https://www.gamespot.com/articles/gran-turismo-7-to-celebrate-series-25th-anniversary-with-exclusive-in-game-content/1100-6509685/?ftag=CAD-01-10abi2f https://www.gran-turismo.com/us/gt7/news/00_3788708.html
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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