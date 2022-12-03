Gran Turismo 7 oyuncuları için özel ödüller dağıtılıyor!

Tam Boyutta Gör Gran Turismo serisi 23 Aralık 1997 tarihinde Gran Turismo isimli oyun ile inşa edilmeye başlandı. Günümüzde bu şirketin dağıtımcılığını Sony Interactive Entertainment üstleniyor. Gran Turismo 7 oyuncularını bekleyen ödüller belli oldu.

Ferrari’nin Vision hibrit aracı Gran Turismo 7’de yer alacak 4 gün önce eklendi

Gran Turismo serisi en son geçen yıl güncellendi

4 Mart 2022'de marketlerdeki yerini alan Gran Turismo 7 bu serinin son oyununu temsil ediyor. Şu anda bu yapımda bulunan Sports isimli oyun moduyla çeşitli ödüller elde edilebiliyor. Bu ödüllerin dağıtımı 5 Aralık 2022 tarihine kadar sürdürülecek.

Oyuncular Sports modundaki her yarıştan kazançlı çıkacak çünkü bu yarışları tamamlayan kişiler beş katına kadar kredi kazanabilecek. Online Time Trails isimli oyun seçeneğinde ise oyuncuların World Finals etkinliğinde düzenlenen yarışlarda kullanılan parkurlarını tamamlamaları isteniyor.

Tam Boyutta Gör Bu parkurlar sınırlı bir süre içerisinde tamamlanmak zorunda. Görevini başarıyla tamamlayanlar ek kredi kazanacak. Gran Turismo 7 için gerçekleştirilen herhangi bir canlı yayını izleyen kişilerin izleyiciler için dağıtılan özel hediyelere sahip olabileceği de duyuruldu.

World Finals isimli etkinliği izleyip dördüncü günde sorulması planan ilgili soruya doğru cevap verenler Ferrari Vision Gran Turismo'ya sahip olacak. Duyurulan ödülleri kazanmak için son gün 4 Aralık 2022: 07:59 (PST) / 15:59 (GMT).

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