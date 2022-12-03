Gran Turismo 7 oyuncuları için özel ödüller dağıtılıyor!

Gran Turismo serisi en son geçen yıl güncellendi
4 Mart 2022'de marketlerdeki yerini alan Gran Turismo 7 bu serinin son oyununu temsil ediyor. Şu anda bu yapımda bulunan Sports isimli oyun moduyla çeşitli ödüller elde edilebiliyor. Bu ödüllerin dağıtımı 5 Aralık 2022 tarihine kadar sürdürülecek.
Oyuncular Sports modundaki her yarıştan kazançlı çıkacak çünkü bu yarışları tamamlayan kişiler beş katına kadar kredi kazanabilecek. Online Time Trails isimli oyun seçeneğinde ise oyuncuların World Finals etkinliğinde düzenlenen yarışlarda kullanılan parkurlarını tamamlamaları isteniyor.
World Finals isimli etkinliği izleyip dördüncü günde sorulması planan ilgili soruya doğru cevap verenler Ferrari Vision Gran Turismo'ya sahip olacak. Duyurulan ödülleri kazanmak için son gün 4 Aralık 2022: 07:59 (PST) / 15:59 (GMT).Kaynakça https://www.gamespot.com/articles/gran-turismo-7-to-celebrate-series-25th-anniversary-with-exclusive-in-game-content/1100-6509685/?ftag=CAD-01-10abi2f https://www.gran-turismo.com/us/gt7/news/00_3788708.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam