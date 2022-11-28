Ferrari’nin Vision hibrit aracı yalnızca Gran Turismo 7’de yer alacak

Ferrari Tasarım Direktörü Flavio Manzoni, “Kısıtlama olmaksızın tasarlanmış, ancak Ferrari'nin rakipsiz mühendislik, aerodinamik ve geleceğin teknolojileri anlayışından doğan bir gelecek vizyonu yaratmak ve bunu yepyeni bir kitlenin deneyimlemesi için dijital dünyaya taşımak istedik.” dedi.
Ferrari Vision Gran Turismo, 23 Aralık tarihinde oyundaki yerini alacak. Öte yandan daha önceki söylentiler Gran Turismo 7’nin PC’ye de port edilebileceğini gösteriyor ancak şimdilik bu konuda resmi bir teyit bulunmuyor. Öte yandan serinin PC platformuna gelmesi alanında çok fazla rakibi olmadığı düşünüldüğünde Gran Turismo 7’yi başarıya ulaştırabilir.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam