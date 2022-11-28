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    Ferrari’nin Vision hibrit aracı yalnızca Gran Turismo 7’de yer alacak

    Popüler oyun serisinin yaklaşan yeni sürümü Gran Turismo 7’de oyuncuları heyecanlandıran bir araç yer alacak: Ferrari Vision Gran Turismo. Ferrari bu aracı sadece sanal dünya için yaratmış durumda.
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    Ferrari’nin Vision hibrit aracı Gran Turismo 7’de yer alacak Tam Boyutta Gör
    2013'ten bu yana, Gran Turismo'nun Vision projesi, Jaguar ve Mercedes-Benz dahil olmak üzere dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazılarının arabalarının gerçek dünya kısıtlamaları olmadan nasıl görünebileceğini hayal etmelerini sağladı. Şimdi ise bu markalar arasına kendi özel konsept tasarımıyla birlikte Ferrari de katılıyor.

    Sadece Gran Turismo 7'de olacak

    Ferrari’nin Vision hibrit aracı Gran Turismo 7’de yer alacak Tam Boyutta Gör
    Ferrari, konsept otomobilini gelecek yılki Le Mans dayanıklılık yarışında sahaya sürmeyi planladığı 499P hiper otomobilinde bulunan V6 motorunun "daha ekstrem bir versiyonu" ile donattı. Hibrit formdaki Ferrari Vision Gran Turismo, tek kişilik olacak ve 1.000 beygirden daha fazla güç üretecek. Gücün bir kısmı ise üç elektrik motorundan gelecek.

    Ferrari Tasarım Direktörü Flavio Manzoni, “Kısıtlama olmaksızın tasarlanmış, ancak Ferrari'nin rakipsiz mühendislik, aerodinamik ve geleceğin teknolojileri anlayışından doğan bir gelecek vizyonu yaratmak ve bunu yepyeni bir kitlenin deneyimlemesi için dijital dünyaya taşımak istedik.” dedi.

    Ferrari Vision Gran Turismo, 23 Aralık tarihinde oyundaki yerini alacak. Öte yandan daha önceki söylentiler Gran Turismo 7’nin PC’ye de port edilebileceğini gösteriyor ancak şimdilik bu konuda resmi bir teyit bulunmuyor. Öte yandan serinin PC platformuna gelmesi alanında çok fazla rakibi olmadığı düşünüldüğünde Gran Turismo 7’yi başarıya ulaştırabilir.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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