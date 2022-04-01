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Grayscale, kısa süre önce yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Ethereum’u mercek altına alan dijital varlık yöneticisi, burada Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı şehirleriyle ilgili yaptığı benzetmelerle dikkat çekti.

Şirket, Ethereum’u belirli sebepler nedeniyle Big Apple lakaplı New York City’ye (NYC) benzetirken, Ethereum’un rakipleri Solana ve Avalanche için de benzer benzetme şeklini kullandı.

Grayscale: "Ethereum New York City gibidir, Solana ise Los Angeles"

Grayscale, çok geniş, pahalı ve belirli alanlarda sıkışık olması nedeniyle Ethereum’u New York City’ye benzetti. “Bununla birlikte, aynı zamanda, diğer rakip ağlardan 10 kat daha büyük olan toplam değeri 100 milyar doların üzerinde olan 500’den fazla uygulama ile en zengin uygulama ekosistemine sahip” diyen Grayscale’e göre, ağı kullanmak pahalı olsa da kullanıcılar ve geliştiriciler, topluluğunun büyüklüğü ve ağın akıllı sözleşmelerine kilitlenen sermaye miktarı nedeniyle Ethereum’u kullanmaya devam edecek.

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Diğer yandan Solana için Los Angeles benzetmesi dikkat çekti. Raporda Solana ile ilgili şu sözlere yer verildi:

“Solana, Los Angeles gibidir. Daha hızlı ve farklı kullanım durumlarına odaklanan yapısal olarak farklı bir ağ. Solana’nın mimarisi, L2 zincirleri aracılığıyla ölçeklendirmek yerine, daha fazla merkezileştirme pahasına olsa da hıza ve daha düşük ücretlere öncelik veren farklı bir fikir birliği mekanizmasına dayanır”

Avalanche ekosistemi de Chicago’ya benzetildi. Bunun da sebebi Chicago’nun ekonomi açısından NYC’ye benzemesi ancak nispeten daha küçük olması. Avalanche şu sözlerle anlatıldı:

“Avalanche, Ethereum Sanal Makinesi ile uyumlu olduğundan, Ethereum geliştiricilerinin uygulamalarını Avalanche’a taşıması kolaydır”

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Grayscale'den Ethereum için NYC’ye New York City benzetmesi