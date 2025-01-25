Ulrich Thomsen, HBO’nun Lanterns dizisinde Sinestro’yu oynayacak

Creature Commandos’un ardından DCU, önümüzdeki aylarda Superman filmi, Peacemaker’ın yeni sezonu ve gelecek yıl yayınlanacak olan Supergirl filmi ile yayın hayatına devam edecek. Tüm bunların yanı sıra DCU, önümüzdeki yıllar içerisinde Lanterns isimli HBO dizisine kavuşacak. Green Lanterns ekibinin dünyada geçen bir macerasına odaklanacak olan dizi, Hal Jordan'ı ve onun öğrencisi John Stewart'ı merkeze alacak. Dizide Stewart’ı Aaron Pierre, Jordan’ı ise Kyle Chandler canlandıracak. Merakla beklenen dizi, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.