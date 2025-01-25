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    Ulrich Thomsen, HBO’nun Lanterns dizisinde Sinestro’yu oynayacak

    James Gunn ve Peter Safran ortaklığında kurulan yeni DC Evreni genişliyor. Ünlü oyuncu Ulrich Thomsen, gelecek yıl yayınlanacak olan Lanterns dizisinde Sinestro’yu canlandıracak.
    Lanterns dizisinin konsept görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder’ın yarattığı DCEU Evreni, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Aquaman and the Lost Kingdom ile seyircilere veda etmişti. Warner Bros ise yeni bir DC Evreni için çalışmalara başlamıştı ve bu görev için Guardians of the Galaxy serisinin yönetmeni James Gunn ve Peter Safran’ı görevlendirmişti. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Creature Commandos animasyon dizisi ile resmen başlayan yeni DC Evreni, kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

    Sinestro, Lanterns dizisinde yer alacak

    Creature Commandos’un ardından DCU, önümüzdeki aylarda Superman filmi, Peacemaker’ın yeni sezonu ve gelecek yıl yayınlanacak olan Supergirl filmi ile yayın hayatına devam edecek. Tüm bunların yanı sıra DCU, önümüzdeki yıllar içerisinde Lanterns isimli HBO dizisine kavuşacak. Green Lanterns ekibinin dünyada geçen bir macerasına odaklanacak olan dizi, Hal Jordan'ı ve onun öğrencisi John Stewart'ı merkeze alacak. Dizide Stewart’ı Aaron Pierre, Jordan’ı ise Kyle Chandler canlandıracak. Merakla beklenen dizi, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

    Ulrich Thomsen - Deadline Tam Boyutta Gör
    Hollywood’a yakın kaynakları ile bilinen Deadline, Counterpart ve The Blacklist yapımlarından bilinen Ulrich Thomsen’in Sinestro olarak Lanterns dizisine katıldığını duyurdu. Sinestro, Hal Jordan’ın eski hocası ve bir zamanlar Green Lanterns üyesiyken, daha sonra karizmatik bir Yellow Lantern üyesi olarak düşmana dönüşüyor. Karanlık ve polisiye bir temaya sahip olması beklenen dizinin yardımcı oyuncu kadrosunu Kelly Macdonald, Garret Dillahunt ve Poorna Jagannathan oluşturacak. Chris Mundy, Damon Linelof ve Tom King tarafından yazılan dizinin 2026 veya 2027 yılında yayınlanması bekleniyor.
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