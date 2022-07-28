GTA 6'dan yeni bilgiler sızdırıldı: Oyundan neler bekliyoruz?

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Oyun dünyasının en çok merak edilen oyunlarından birisi olan GTA 6 ile ilgili yavaş yavaş haberler çıkmaya başladı. geçtiğimiz saatlerde de Jason Schreier oyunla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

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Paylaşılan bilgilere baktığımızda hem Rockstar Games'in değişen çalışma planları ile ilgili hem de oyunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Oyunun ana karakteri, haritası ve yapım süreciyle ilgili öğrendiğimiz bu yeni detaylar elbette Rockstar tarafından onaylanmış bilgiler değil ancak Jason Schreier'ın bu konuda güvenilir bir gazeteci olduğunu söyleyebiliriz. Detayları aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.

GTA 6'dan Yeni Detaylar

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GTA 6'dan yeni bilgiler sızdırıldı