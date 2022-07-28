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    GTA 6'dan yeni bilgiler sızdırıldı: Oyundan neler bekliyoruz?

    Bloomberg'ten Jason Schreier Rockstar Games çalışanlarıyla yaptığı röportajların ardından hem stüdyo içerisinden hem de GTA 6'dan yeni bilgiler ortaya çıkardı. Detayları videomuzda bulabilirsiniz.
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    GTA 6'dan yeni bilgiler sızdırıldı
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    Oyun dünyasının en çok merak edilen oyunlarından birisi olan GTA 6 ile ilgili yavaş yavaş haberler çıkmaya başladı. geçtiğimiz saatlerde de Jason Schreier oyunla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

    Paylaşılan bilgilere baktığımızda hem Rockstar Games'in değişen çalışma planları ile ilgili hem de oyunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Oyunun ana karakteri, haritası ve yapım süreciyle ilgili öğrendiğimiz bu yeni detaylar elbette Rockstar tarafından onaylanmış bilgiler değil ancak Jason Schreier'ın bu konuda güvenilir bir gazeteci olduğunu söyleyebiliriz. Detayları aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.

    GTA 6'dan Yeni Detaylar

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