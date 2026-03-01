Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6 ön sipariş fiyatı yakında belli olabilir: İşte heyecanlandıran gelişme

    PlayStation veritabanına yeni Grand Theft Auto 6 title ID'lerin eklendiği fark edildi. Bu, GTA VI ön siparişlerinin yakında açılabileceğini, GTA 6 fiyatının da resmi olarak belli olacağını gösteriyor.

    GTA 6 ön sipariş fiyatı yakında belli olabilir Tam Boyutta Gör
    PlayStation Game Size adlı bir hesap, GTA 6 oyun kimliklerinin PlayStation veritabanında ortaya çıktığını paylaştı. Bu genelde bir oyun için ön siparişlerin açılmasından önceki son adımlardan biridir.

    Bu gelişme, GTA 6’nın fiyatının ne kadar olacağı ve oyunun ön sipariş aşamasında hangi bonus içeriklerin verileceğini öğrenmemize bir adım daha yaklaştırdı.

    Son zamanlarda, bir dijital mağaza GTA 6'yı geçici bir fiyatla (120 dolar) listeledi, bu da Grand Theft Auto hayranları arasında endişeye yol açtı. Rockstar Games'in grafikleri ve detaylarıyla etkileyici yeni açık dünya oyunun ne kadar tutacağı konusunda hala hiçbir fikrimiz yok. Bu, büyük bir tartışma konusu.

    PlayStation Game Size, ön siparişlerin ne zaman başlayacağına dair bir yorumda şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, tamamen yayıncıya bağlı, kesin olarak bildiğim bir şey değil. Ama uzun bir bekleme olacağını sanmıyorum.

    GTA 6, 19 Kasım 2026'da çıkış yapacak. Oyun, piyasaya sürüldüğünde konsola özel olacak. PC sürümü henüz resmi olarak duyurulmadı ancak konsol sürümünden 1-2 yıl sonra gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaza yaptım karşı taraf para istiyor en çok içilen nargile çeşitleri ümraniye nin en güzel mahallesi 1000 km 1 lt yağ eksiltme anahtarın pili bitti araç çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum