GTA 6 ön sipariş fiyatı yakında belli olabilir: İşte heyecanlandıran gelişme

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation Game Size adlı bir hesap, GTA 6 oyun kimliklerinin PlayStation veritabanında ortaya çıktığını paylaştı. Bu genelde bir oyun için ön siparişlerin açılmasından önceki son adımlardan biridir.

GTA 6, 19 Kasım’da hem dijital hem de fiziksel sürümle çıkacak 3 hf. önce eklendi

Bu gelişme, GTA 6’nın fiyatının ne kadar olacağı ve oyunun ön sipariş aşamasında hangi bonus içeriklerin verileceğini öğrenmemize bir adım daha yaklaştırdı.

Son zamanlarda, bir dijital mağaza GTA 6'yı geçici bir fiyatla (120 dolar) listeledi, bu da Grand Theft Auto hayranları arasında endişeye yol açtı. Rockstar Games'in grafikleri ve detaylarıyla etkileyici yeni açık dünya oyunun ne kadar tutacağı konusunda hala hiçbir fikrimiz yok. Bu, büyük bir tartışma konusu.

PlayStation Game Size, ön siparişlerin ne zaman başlayacağına dair bir yorumda şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, tamamen yayıncıya bağlı, kesin olarak bildiğim bir şey değil. Ama uzun bir bekleme olacağını sanmıyorum.”

GTA 6, 19 Kasım 2026'da çıkış yapacak. Oyun, piyasaya sürüldüğünde konsola özel olacak. PC sürümü henüz resmi olarak duyurulmadı ancak konsol sürümünden 1-2 yıl sonra gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6 ön sipariş fiyatı yakında belli olabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: