GTA V'in yeni nesil PS5 sürümünden ışın izlemeli oynanış videosu geldi

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Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan GTA V, dokuzuncu yılında hala çıkış yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de yeni nesil versiyonundan oynanış videosu geldi.

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Paylaşılan oynanış videosu PlayStation 5'ten alınmış ve ışın izleme aktif. Oyunun ilk yarım saatini görüyoruz ve aslında yine gayet iyi durduruğunu söyleyebiliriz ki zaten oyunun eski hali de gayet iyi duruyordu.

GTA V'in yeni nesil sürümü bağımsız Online sürümü ile birlikte 15 Mart'ta çıkış yapacak. PS Plus aboneleri ise 3 ay boyunca ücretsiz olarak bu Online sürüme ulaşabilecek. Yeni nesil detaylarını ise buradaki haberimizde bulabilirsiniz. Bahsi geçen oynanış videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

GTA V PS5 Oynanış Videosu

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GTA V'in yeni nesil PS5 sürümünden oynanış videosu