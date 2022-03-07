GTA V'in yeni nesil sürümündeki yenilikler detaylandırıldı

Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan GTA V, dokuzuncu yılında hala çıkış yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de yeni nesil konsollara gelecek sürümün detayları açıklandı.
Üç Farklı Grafik Modu
- Detaylara baktığımızda üç farklı modun bizleri karşıladığını görüyoruz. Modlardan ilki Fidelity Modu. Bu mod PS5 ve Xbox Series X'te ışın izleme aktifken 4K çözünürlük sunacak. Xbox Series S'te ise upscale edilmiş 4K çözünürlük sunacak. Ayrıca 30 FPS sunulacak.
- İkinci mod ise Performans Modu. Bu modda ise 60 FPS hedeflenecek. PS5 ve Xbox Series X'te upscale edilmiş 4K çözünürlük olacak ve Xbox Series S'te 1080p çözünürlük olacak.
- Son mod da Performans RT Modu. Bu mod yalnızca PS5 ve Xbox Series X'te bulunacak ve ışın izleme, upscale edilmiş 4K çözünürlük ve 60 FPS olacak.
Yeni nesil sürümler hızlı yükleme süreleri, artan nüfus ve trafik çeşitliliği, artan bitki örtüsü yoğunluğu, iyileştirilmiş aydınlatma kalitesi, su yansımaları ve genel iyileştirmeler sunacak. Ayrıca PS5 sahipleri DualSense'in özelliklerini de bu oyunda deneyimleyebilecek.
GTA V'in yeni nesil sürümü bağımsız Online sürümü ile birlikte 15 Mart'ta çıkış yapacak. PS Plus aboneleri ise 3 ay boyunca ücretsiz olarak bu Online sürüme ulaşabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..