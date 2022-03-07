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Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan GTA V, dokuzuncu yılında hala çıkış yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de yeni nesil konsollara gelecek sürümün detayları açıklandı.

Üç Farklı Grafik Modu

Detaylara baktığımızda üç farklı modun bizleri karşıladığını görüyoruz. Modlardan ilki Fidelity Modu . Bu mod PS5 ve Xbox Series X'te ışın izleme aktifken 4K çözünürlük sunacak. Xbox Series S'te ise upscale edilmiş 4K çözünürlük sunacak. Ayrıca 30 FPS sunulacak.

. Bu mod PS5 ve Xbox Series X'te ışın izleme aktifken 4K çözünürlük sunacak. Xbox Series S'te ise upscale edilmiş 4K çözünürlük sunacak. Ayrıca 30 FPS sunulacak. İkinci mod ise Performans Modu. Bu modda ise 60 FPS hedeflenecek. PS5 ve Xbox Series X'te upscale edilmiş 4K çözünürlük olacak ve Xbox Series S'te 1080p çözünürlük olacak.

Bu modda ise 60 FPS hedeflenecek. PS5 ve Xbox Series X'te upscale edilmiş 4K çözünürlük olacak ve Xbox Series S'te 1080p çözünürlük olacak. Son mod da Performans RT Modu. Bu mod yalnızca PS5 ve Xbox Series X'te bulunacak ve ışın izleme, upscale edilmiş 4K çözünürlük ve 60 FPS olacak.

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Yeni nesil sürümler hızlı yükleme süreleri, artan nüfus ve trafik çeşitliliği, artan bitki örtüsü yoğunluğu, iyileştirilmiş aydınlatma kalitesi, su yansımaları ve genel iyileştirmeler sunacak. Ayrıca PS5 sahipleri DualSense'in özelliklerini de bu oyunda deneyimleyebilecek.

GTA V'in yeni nesil sürümü bağımsız Online sürümü ile birlikte 15 Mart'ta çıkış yapacak. PS Plus aboneleri ise 3 ay boyunca ücretsiz olarak bu Online sürüme ulaşabilecek.

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GTA V'in yeni nesil sürümündeki yenilikler detaylandırıldı