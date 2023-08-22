Çinlilerden GTA'ya rakip geliyor: Project Mugen

Çin merkezli oyun yayıncısı NetEase Games, yeni açık dünya RPG oyunu Project Mugen'den görüntüler içeren bir dizi teaser yayınladı. Oyun, yayıncının Naked Rain adlı şirket içi stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

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Tanıtımların yanı sıra Project Mugen'in resmi bir web sitesi de var. Sitede 24 Ağustos sabahına kadar bir geri sayım sayacı bulunuyor. Büyük olasılıkla, oyunun genişletilmiş duyurusu bu tarihte gerçekleşecek. Yayıncı NetEase, Çin efsanelerine dayanan MMO Revelation Online, savaş oyunu Naraka: Bladepoint ve mobil rol yapma aksiyonu Diablo: Immortal gibi çevrimiçi projelerle de tanınıyor.

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Yayınlanan tanıtım videolarına bakılırsa Project Mugen, tıpkı fenomen oyun Grand Theft Auto gibi çeşitli ulaşım araçlarında hareket etme kabiliyetine sahip açık bir dünya sunacak. Şehrin kendisi, parlayan işaretler ve bazı binalarla Cyberpunk 2077'deki Night City'yi andırıyor. Yeni oyunda Genshin Impact'tan da esintiler var.

Project Mugen hakkında henüz detaylı bir bilgi yok ancak ilk tanıtımlarda metropolde dolaşan araba, dövüşlerden alıntılar (biraz Hi-Fi Rush'ı anımsatıyor) ve son derece merak uyandıran ara sahneler gösteriliyor. Oyunun tam tanıtımının 24 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikle birlikte Gamescom 2023'te yapılması bekleniyor. Oyun PC, PlayStation 5, iOS ve Android'de yayınlanacak.

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