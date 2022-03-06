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Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring, geçtiğimiz hafta çıkışını yaptı ve oyuna ilgi bir hayli büyük. Son veriler de bunu kanıtlıyor.

10 Milyonu Geçti

Geçtiğimiz saatlerde SteamSpy'ın aktardığı istatistiklere göre oyun 10 milyon satışı Steam'de geçmiş durumda. Bu sayının en az olarak eklendiğini belirtelim. yani satışlar şu anda 10 milyonla 20 milyon arasında. Ayrıca satışlar sadece Steam için geçerli, yani konsollar geçerli değil. Bu da oyunun ilk haftasında ciddi bir satış başarısı yakaladığını söyleyebiliriz.

Elden Ring inceleme 1 gün önce eklendi

Oyun ayrıca ilk haftasında Steam'de eş zamanlı 953.426 oyuncuya ulaşmış durumda. Gerçekten bu sayının da bir hayli başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tek kişilik oyunlar arasında böyle bir başarıyı en son Cyberpunk 2077 göstermişti. Bizim oyun için hazırladığımız incelemeyi aşağıda bulabilirsiniz.

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Elden Ring'in Steam satışları 10 milyonu geçti