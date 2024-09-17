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    Anlık Bildirim

    Steam rekor tazeledi: Anlık kullanıcı sayısı 38 milyona yaklaştı

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam, Eylül ayında kendi rekorunu kırarak eş zamanlı oyuncu sayısında 37.7 milyona ulaştı. En son rekor üç hafta önce kırılmıştı.
    Steam rekor tazeledi: Anlık kullanıcı sayısı 38 milyona yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi günümüzde on milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun değil dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Hatta yakın tarihte 37 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bırakmıştı. Şimdi ise bu rekor tazelendi. En son veriler, platformun hafta sonu 37.7 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını gösteriyor.

    Steam'de eş zamanlı 37.7 milyon oyuncu

    Steam istatistiklerini takip eden SteamDB, platformun eş zamanlı 37.7 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Ağustos ayında kayda geçen 37 milyonluk rekoru geride bırakıyor. Yeni rekorun arkasında ise kuşkusuz yeni oyunların yer aldığını belirtelim. Bunlara Black Myth: Wukong, Warhammer 40K Space Marine 2 ve Satisfactory’nin 1.0 sürümü dahil.

    Ayrıca Steam’de popülerliğini sürdüren diğer oyunlar arasında The Crew 2, Once Human ve hatta Banana da listede yer alıyor. Steam’de en çok oynanan oyunlar sıralamasındaki oyunlar bu hafta sonu çoğunlukla sabit kaldı. SteamDB, Valve’ın Counter-Strike 2 ve Dota 2’sini sırasıyla bir ve dört numaralı yuvalarda gösterirken, Black Myth: Wukong ikinci sıraya yerleşti.

    Kısa bir süre önce, Black Myth: Wukong'un sadece üç günde 10 milyon kopya sattığını bildirmiştik. Oyun ayrıca tüm beklentileri aştı ve pazarda büyük bir başarı elde etti. Dolayısıyla uzun süre daha listenin başında yer aldığını görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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