Steam rekor tazeledi: Anlık kullanıcı sayısı 38 milyona yaklaştı

Steam'de eş zamanlı 37.7 milyon oyuncu
Steam istatistiklerini takip eden SteamDB, platformun eş zamanlı 37.7 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Ağustos ayında kayda geçen 37 milyonluk rekoru geride bırakıyor. Yeni rekorun arkasında ise kuşkusuz yeni oyunların yer aldığını belirtelim. Bunlara Black Myth: Wukong, Warhammer 40K Space Marine 2 ve Satisfactory’nin 1.0 sürümü dahil.
Ayrıca Steam’de popülerliğini sürdüren diğer oyunlar arasında The Crew 2, Once Human ve hatta Banana da listede yer alıyor. Steam’de en çok oynanan oyunlar sıralamasındaki oyunlar bu hafta sonu çoğunlukla sabit kaldı. SteamDB, Valve’ın Counter-Strike 2 ve Dota 2’sini sırasıyla bir ve dört numaralı yuvalarda gösterirken, Black Myth: Wukong ikinci sıraya yerleşti.
Kısa bir süre önce, Black Myth: Wukong'un sadece üç günde 10 milyon kopya sattığını bildirmiştik. Oyun ayrıca tüm beklentileri aştı ve pazarda büyük bir başarı elde etti. Dolayısıyla uzun süre daha listenin başında yer aldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...