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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi günümüzde on milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun değil dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Hatta yakın tarihte 37 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bırakmıştı. Şimdi ise bu rekor tazelendi. En son veriler, platformun hafta sonu 37.7 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını gösteriyor.

Steam'de eş zamanlı 37.7 milyon oyuncu

Steam istatistiklerini takip eden SteamDB, platformun eş zamanlı 37.7 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Ağustos ayında kayda geçen 37 milyonluk rekoru geride bırakıyor. Yeni rekorun arkasında ise kuşkusuz yeni oyunların yer aldığını belirtelim. Bunlara Black Myth: Wukong, Warhammer 40K Space Marine 2 ve Satisfactory’nin 1.0 sürümü dahil.

Ayrıca Steam’de popülerliğini sürdüren diğer oyunlar arasında The Crew 2, Once Human ve hatta Banana da listede yer alıyor. Steam’de en çok oynanan oyunlar sıralamasındaki oyunlar bu hafta sonu çoğunlukla sabit kaldı. SteamDB, Valve’ın Counter-Strike 2 ve Dota 2’sini sırasıyla bir ve dört numaralı yuvalarda gösterirken, Black Myth: Wukong ikinci sıraya yerleşti.

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Kısa bir süre önce, Black Myth: Wukong'un sadece üç günde 10 milyon kopya sattığını bildirmiştik. Oyun ayrıca tüm beklentileri aştı ve pazarda büyük bir başarı elde etti. Dolayısıyla uzun süre daha listenin başında yer aldığını görebiliriz.

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Steam rekor tazeledi: Anlık kullanıcı sayısı 38 milyona yaklaştı