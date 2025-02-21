GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor: Ayrıca DLSS ve FSR desteği geldi!

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Tam Boyutta Gör Oyunseverler GTA 6’yı beklerken Rockstar Games, PC için son yılların en büyük güncellemesini duyurdu. 4 Mart 2025 tarihinde yayınlanacak ücretsiz güncelleme ile GTA V’in PC grafikleri baştan aşağı yenilenecek.

GTA 5’in PC'deki mevcut versiyonunda PS4 Pro ve Xbox One X oyun konsollarındaki grafikler kullanılyordu. 4 Mart’ta yayınlanacak güncelleme ile oyunun grafikleri yeni nesile geçiş yapacak. PS5 ve Xbox Series X|S’teki grafiklere geçilecek. Hem online modda hem de hikaye modunda yeni nesil grafikler kullanılacak.

Yeni nesil konsollardan daha iyi görüntü sunacak

Tam Boyutta Gör Yeni güncellemeyle birlikte konsollarda bulunan ışın izlemeli gölgeler ve yansımaların yanı sıra konsollarda bulunmayan ortam aydınlatması ve küresel aydınlatma özellikleri eklenecek. Oyunun daha yüksek çözünürlükler, daha yüksek en-boy oranları ve daha yüksek kare hızları için geliştirilmiş destek içereceği belirtiliyor. Ayrıca Dolby Atmos desteği ve ses kalitesinde iyileştirmeler bulunacak.

DLSS ve FSR desteği geliyor

Güncellemenin yeni grafiklerin ardından en büyük yeniliği ise oyuna AMD FSR1, FSR3, ve NVIDIA DLSS 3 desteği eklenmesi olacak. Oyuncular uygun ekran kartlarıyla bu özelliği etkinleştirerek yapay zeka ile kare oluşturacak. Daha yüksek FPS’ler elde edecek. DLSS’in en son versiyonu olan DLSS 4 desteği bulunmayacak.

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Yükleme süresi hızlanacak

GTA 5’in PC versiyonu SSD’de dahi çok uzun yükleme sürelerine sahipti. SSD sahiplerinde yükleme süreleri çok daha hızlı olacak ve DirectStorage özelliğini destekleyecek.

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PS5 kontrolcüsü DualSense sahipleri için GTA 5'te PC’ye tam destek geliyor. DualSense’in uyarlanabilir tetikleri tıpkı PS5’teki gibi tepki verecek.

PC’ye ilk kez GTA+ aboneliği geliyor

GTA Online’ın premium üyelik seçeneği olarak tanımlayabileceğimiz GTA+ aboneliği ilk kez PC’ye geliyor. Bu hizmete abone olan kullanıcılar 100 araç kapasitesi, yeni araçlara ücretsiz erişim, her ay 500.000 GTA$ ve 15 bonus GTA$ içeren özel köpekbalığı kartları gibi avantajlar elde edecek.

GTA 5’in minimum sistem gereksinimleri değişti

GTA 5’in yenilenen grafikli versiyonu için sistem gereksinimleri yükseltildi. Minimum gereksinimleri karşılamayan oyuncular oyunun mevcut grafikli versiyonunu oynamaya devam edebilecek. Eski ve yeni versiyon için ayrı oturumlarda eşleştirme olacak.

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GTA 5 Yeni Nesil Minimum PC Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4770 veya AMD FX-9590

: Intel Core i7-4770 veya AMD FX-9590 RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GTX 1630 (4GB) veya RX 6400 (4GB)

: GTX 1630 (4GB) veya RX 6400 (4GB) Depolama : 105 GB SSD

: 105 GB SSD Ses: %100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 Yeni Nesil Önerilen PC Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 11

: Windows 11 İşlemci : Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB Dual RAM

: 16 GB Dual RAM Ekran Kartı : RTX 3060 (8GB) veya RX 6600 XT (8GB)

: RTX 3060 (8GB) veya RX 6600 XT (8GB) Depolama : 105 GB DirectStorage uyumlu SSD

: 105 GB DirectStorage uyumlu SSD Ses: Windows Uzamsal Ses desteği, Dolby Atmos desteği

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GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor