GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor: Ayrıca DLSS ve FSR desteği geldi!

- Yeni nesil konsollardan daha iyi görüntü sunacak
- DLSS ve FSR desteği geliyor
- Yükleme süresi hızlanacak
- PC’ye ilk kez GTA+ aboneliği geliyor
- GTA 5’in minimum sistem gereksinimleri değişti
- GTA 5 Yeni Nesil Minimum PC Sistem Gereksinimleri
- GTA 5 Yeni Nesil Önerilen PC Sistem Gereksinimleri
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GTA 5’in PC'deki mevcut versiyonunda PS4 Pro ve Xbox One X oyun konsollarındaki grafikler kullanılyordu. 4 Mart’ta yayınlanacak güncelleme ile oyunun grafikleri yeni nesile geçiş yapacak. PS5 ve Xbox Series X|S’teki grafiklere geçilecek. Hem online modda hem de hikaye modunda yeni nesil grafikler kullanılacak.
Yeni nesil konsollardan daha iyi görüntü sunacak
DLSS ve FSR desteği geliyor
Güncellemenin yeni grafiklerin ardından en büyük yeniliği ise oyuna AMD FSR1, FSR3, ve NVIDIA DLSS 3 desteği eklenmesi olacak. Oyuncular uygun ekran kartlarıyla bu özelliği etkinleştirerek yapay zeka ile kare oluşturacak. Daha yüksek FPS’ler elde edecek. DLSS’in en son versiyonu olan DLSS 4 desteği bulunmayacak.
Yükleme süresi hızlanacak
GTA 5’in PC versiyonu SSD’de dahi çok uzun yükleme sürelerine sahipti. SSD sahiplerinde yükleme süreleri çok daha hızlı olacak ve DirectStorage özelliğini destekleyecek.
PS5 kontrolcüsü DualSense sahipleri için GTA 5'te PC’ye tam destek geliyor. DualSense’in uyarlanabilir tetikleri tıpkı PS5’teki gibi tepki verecek.
PC’ye ilk kez GTA+ aboneliği geliyor
GTA Online’ın premium üyelik seçeneği olarak tanımlayabileceğimiz GTA+ aboneliği ilk kez PC’ye geliyor. Bu hizmete abone olan kullanıcılar 100 araç kapasitesi, yeni araçlara ücretsiz erişim, her ay 500.000 GTA$ ve 15 bonus GTA$ içeren özel köpekbalığı kartları gibi avantajlar elde edecek.
GTA 5’in minimum sistem gereksinimleri değişti
GTA 5’in yenilenen grafikli versiyonu için sistem gereksinimleri yükseltildi. Minimum gereksinimleri karşılamayan oyuncular oyunun mevcut grafikli versiyonunu oynamaya devam edebilecek. Eski ve yeni versiyon için ayrı oturumlarda eşleştirme olacak.
GTA 5 Yeni Nesil Minimum PC Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD FX-9590
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1630 (4GB) veya RX 6400 (4GB)
- Depolama: 105 GB SSD
- Ses: %100 DirectX 10 uyumlu
GTA 5 Yeni Nesil Önerilen PC Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB Dual RAM
- Ekran Kartı: RTX 3060 (8GB) veya RX 6600 XT (8GB)
- Depolama: 105 GB DirectStorage uyumlu SSD
- Ses: Windows Uzamsal Ses desteği, Dolby Atmos desteği
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