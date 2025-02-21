Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor: Ayrıca DLSS ve FSR desteği geldi!

    GTA 5'in PC grafikleri oyunun çıkış tarihinden itibaren ilk kez çağ atlıyor. Oyunun grafikleri PS5 ve Xbox Series X'teki yeni nesil grafiklere kavuşuyor. Güncelleme 4 Mart'ta ücretsiz olarak gelecek.
    GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Oyunseverler GTA 6’yı beklerken Rockstar Games, PC için son yılların en büyük güncellemesini duyurdu. 4 Mart 2025 tarihinde yayınlanacak ücretsiz güncelleme ile GTA V’in PC grafikleri baştan aşağı yenilenecek.

    GTA 5’in PC'deki mevcut versiyonunda PS4 Pro ve Xbox One X oyun konsollarındaki grafikler kullanılyordu. 4 Mart’ta yayınlanacak güncelleme ile oyunun grafikleri yeni nesile geçiş yapacak. PS5 ve Xbox Series X|S’teki grafiklere geçilecek. Hem online modda hem de hikaye modunda yeni nesil grafikler kullanılacak.

    Yeni nesil konsollardan daha iyi görüntü sunacak

    GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Yeni güncellemeyle birlikte konsollarda bulunan ışın izlemeli gölgeler ve yansımaların yanı sıra konsollarda bulunmayan ortam aydınlatması ve küresel aydınlatma özellikleri eklenecek. Oyunun daha yüksek çözünürlükler, daha yüksek en-boy oranları ve daha yüksek kare hızları için geliştirilmiş destek içereceği belirtiliyor. Ayrıca Dolby Atmos desteği ve ses kalitesinde iyileştirmeler bulunacak.

    DLSS ve FSR desteği geliyor

    Güncellemenin yeni grafiklerin ardından en büyük yeniliği ise oyuna AMD FSR1, FSR3, ve NVIDIA DLSS 3 desteği eklenmesi olacak. Oyuncular uygun ekran kartlarıyla bu özelliği etkinleştirerek yapay zeka ile kare oluşturacak. Daha yüksek FPS’ler elde edecek. DLSS’in en son versiyonu olan DLSS 4 desteği bulunmayacak.

    Yükleme süresi hızlanacak

    GTA 5’in PC versiyonu SSD’de dahi çok uzun yükleme sürelerine sahipti. SSD sahiplerinde yükleme süreleri çok daha hızlı olacak ve DirectStorage özelliğini destekleyecek.

    GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor Tam Boyutta Gör

    PS5 kontrolcüsü DualSense sahipleri için GTA 5'te PC’ye tam destek geliyor. DualSense’in uyarlanabilir tetikleri tıpkı PS5’teki gibi tepki verecek.

    PC’ye ilk kez GTA+ aboneliği geliyor

    GTA Online’ın premium üyelik seçeneği olarak tanımlayabileceğimiz GTA+ aboneliği ilk kez PC’ye geliyor. Bu hizmete abone olan kullanıcılar 100 araç kapasitesi, yeni araçlara ücretsiz erişim, her ay 500.000 GTA$ ve 15 bonus GTA$ içeren özel köpekbalığı kartları gibi avantajlar elde edecek.

    GTA 5’in minimum sistem gereksinimleri değişti

    GTA 5’in yenilenen grafikli versiyonu için sistem gereksinimleri yükseltildi. Minimum gereksinimleri karşılamayan oyuncular oyunun mevcut grafikli versiyonunu oynamaya devam edebilecek. Eski ve yeni versiyon için ayrı oturumlarda eşleştirme olacak.

    GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor Tam Boyutta Gör

    GTA 5 Yeni Nesil Minimum PC Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD FX-9590
    • RAM: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: GTX 1630 (4GB) veya RX 6400 (4GB)
    • Depolama: 105 GB SSD
    • Ses: %100 DirectX 10 uyumlu

    GTA 5 Yeni Nesil Önerilen PC Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600
    • RAM: 16 GB Dual RAM
    • Ekran Kartı: RTX 3060 (8GB) veya RX 6600 XT (8GB)
    • Depolama: 105 GB DirectStorage uyumlu SSD
    • Ses: Windows Uzamsal Ses desteği, Dolby Atmos desteği
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 23 dakika önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabadan ıslık sesi gelmesi megane 2 akü motor freni nedir siemens mi bosch mu motor üflemesi nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3
    Lenovo V15 G3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum