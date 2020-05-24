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    Star Citizen'ı 11 gün süreyle ücretsiz olarak deneyebileceğiniz etkinlik başladı

    Robert Space Industries (RSI) bünyesinde geliştirilen çok oyunculu bir uzay simülasyonu Star Citizen, 11 gün süreyle ücretsiz denenebilecek. Bu süre zarfında birçok gemi ücretsiz oluyor.
    2 sa.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Star Citizen'ı 11 gün süreyle ücretsiz olarak deneyebileceğiniz etkinlik başladı
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    İlk kez 2012 yılında duyurulan ve destekçilerin yardımıyla oluşturulan bir fon kapsamında geliştirilme süreci halen daha devam eden Star Citizen, bugüne kadar 250 milyon dolardan fazla bağış topladı. Yaşanan gecikmeler nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan ancak yayınlanan her yeni oynanış videosuyla da kendine hayran bırakan oyun, Robert Space Industries (RSI) bünyesinde geliştirilen çok oyunculu bir uzay simülasyonu. RSI’nin sahibi ise Wing Commander serisinin yaratıcısı Chris Roberts.

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    Halihazırda alpha 3.9 sürümünde olan ve bu haliyle de oldukça geniş bir oynanabilir bir ortam sunan oyun, 23 Mayıs TSİ 01.00 itibariyle 11 gün süreliğine ücretsiz hale geldi. Star Citizen hesabı olan herkesin faydalanabileceği etkinlik kapsamında, birçok uzay gemisini uçurmak ücretsiz olacak. Normal şartlar altında en az 45 dolarlık bir başlangıç paketiyle deneyimleyebileceğiniz oyun için Invictus Launch Week isimli etkinlik, Star Citizen evrenini merak edenler için iyi bir alternatif gibi duruyor.

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    11 gün süresince açık hale gelecek farklı birçok gemiyi deneyebileceğiniz etkinlikte, UEE Donanmasına bağlı gemiler kullanılacak. Envanterdeki gemiler belirli günlerde açık hale geleceği için farklı deneyimler yaşamanız söz konusu.

    Star Citizen'ı 11 gün süreyle ücretsiz olarak deneyebileceğiniz etkinlik başladı
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    Oyunu indirdikten sonra Invictus Launch Week etkinliği için takip etmeniz gereken bazı birkaç basit adım olacak. 18. Bölge için;

    • Adira Falls yerleşkesinde uyanın
    • Odanızdan çıkıp aşağı kata yönelin (şehir manzarasını kaçırmayın)
    • Asansöre binip giriş katına inin
    • Resepsiyonu geçip meydana doğru ilerleyin
    • “ArcCorp Plaza” levhalarını takip edin
    • “CityFlight Transit” istasyonuna ulaşın ve “Convention Center (kongre merkezi) platformunu bulun
    • Servis aracına binip ilk istasyonda inin
    • “Invictus Launch Week” levhalarını takip edin Bevic Kongre Merkezine giden asansöre binin.

    Evet, tüm bunları yaptıktan sonra sergi halindeki birçok gemiyi kullanabilecek ve arzu ederseniz indirime girmiş gemilerden satın alabileceksiniz.

    Aşağıda, RSI tarafından paylaşılan etkinlik videousuna göz atabilir bir diğer videoda ise oyunun son sürümünü neler sunduğunu izleyebilirsiniz.  Oyunu indirmek için buraya tıklyabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/another-star-citizen-free-fly-event-is-coming-this-week/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AirSupport (SK ) 37 dk.
    6 seneden fazladır beklediğimiz simulasyon hâla geliştiriliyor. İlk duyurulduğunda çok beğenilen bir mesajım vardı, yineliyorum bunu anca torunum oynar.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 2 sa.
    250 milyon dolar bağış diyor. Bu paraya hemen çıkması lazımdı. 6 yıldır parayı mı işlettiler nedir
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    Feyzuli 2 sa.
    3000 dolara oyun içinde gemi almak isteyenlere iyi bir ısınma turu olur. "Star citizen çıkıyor abiiii yeni sistem aldım wow wow" diye 1080nin yeni çıktığı günlerde SLI yapan fanatikleri halen oyunun çıkmasını bekliyor 2015 yılından beridir. Oyun 2014 yılında duyuruldu bu arada. Bekleyin daha siz :D
    Yanıtla +1
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    WhyNot? (Koray ) 2 sa.
    Oyun tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından.
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