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    Güç kaynaklarını eriten RTX 4090 Ti iptal edilmiş olabilir

    Bir süre önce RTX 4000 serisini tanıtan Nvidia, söylentilere göre geliştirdiği RTX 4090 Ti veya RTX Titan Ada kartını güç kaynaklarını erittiği ve yangın çıkardığı için iptal etmiş olabilir.
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    Güç kaynaklarını eriten RTX 4090 Ti iptal edilmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın bir süredir RTX 4090 ekran kartının daha güçlü bir versiyonu üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bu kart, aktarılanlara göre RTX 4090 Ti ya da RTX Titan Ada kod adındaki bir model olacaktı. Ancak yeni gelen bilgilere göre firmanın bu modeli şimdilik iptal ettiği iddia ediliyor.

    Bu söylentilerin kaynağında ise Moore's Law Is Dead adlı YouTube kanalının son videosu bulunuyor. Bahsi geçen videoda iptal edilen karttan RTX Titan Ada kod adıyla bahsediliyor. Ancak Nvidia, RTX 3000 serisiyle birlikte Titan serisi kartları rafa kaldırmıştı. Dolayısıyla söz konusu kartın RTX 4090 Ti olması da muhtemel.

    RTX 4090 Ti, güçlü olduğu kadar büyükte

    nvidia veya RTX Titan Ada kartını iptal etmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak RTX 4090 Ti veya RTX Titan Ada olarak belirtilen kart yakın zamanda göremeyebileceğimizi söyleyebiliriz. Bununla birlikte RTX 4090 Ti veya Titan Ada, önceki söylentilere göre 800W ila 1000W arası TGP değerine sahip olacaktı. Ancak kaynağa göre bahsi geçen kartın 600W ila 700W arasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu kartın, iki adet 16 pin güç konektörü gerektirdiği, dört yuva kalınlığında olduğu ve RTX 4090'da (450W) bulunan kırpılmış AD102 GPU'sunun tam halini kullandığı iddia ediliyor.

    Güç kaynaklarını eritiyor

    Öte yandan RTX 4090 Ti veya RTX Titan Ada’nın geliştirilme sürecinin oldukça zorlu olduğu aktarılıyor. Zira test süreçlerinde, ekran kartının kendisini ve güç kaynaklarını eritmesi hatta yangın çıkarması gibi sorunlar yaşadığı söylenmekte.

    Eğer Nvidia, RTX 4090 Ti veya RTX Titan Ada kartını piyasaya sürerse kartın 27 Gbps bellekler ya da doğrudan GDDR7 belleklerle gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Nvidia’nın yol haritasının AMD’ye göre şekillenebileceği de iddia ediliyor. Zira, AMD’nin RX 7000 serisi kartları RTX 4090’ı zorlayacak güçteyse Nvidia, RTX 4090 Ti/RTX Titan Ada ya da tam AD102 yongalı bir kartı 2023’ün ortalarında piyasaya sürebilir.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-RTX-Titan-Ada-Four-slot-and-full-AD102-graphics-card-shelved-after-melting-PSUs.660577.0.html https://www.techspot.com/news/96261-nvidia-rtx-titan-ada-reportedly-canceled-after-melted.html
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    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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