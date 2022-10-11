Güç kaynaklarını eriten RTX 4090 Ti iptal edilmiş olabilir

Bu söylentilerin kaynağında ise Moore's Law Is Dead adlı YouTube kanalının son videosu bulunuyor. Bahsi geçen videoda iptal edilen karttan RTX Titan Ada kod adıyla bahsediliyor. Ancak Nvidia, RTX 3000 serisiyle birlikte Titan serisi kartları rafa kaldırmıştı. Dolayısıyla söz konusu kartın RTX 4090 Ti olması da muhtemel.
RTX 4090 Ti, güçlü olduğu kadar büyükte
Güç kaynaklarını eritiyor
Öte yandan RTX 4090 Ti veya RTX Titan Ada’nın geliştirilme sürecinin oldukça zorlu olduğu aktarılıyor. Zira test süreçlerinde, ekran kartının kendisini ve güç kaynaklarını eritmesi hatta yangın çıkarması gibi sorunlar yaşadığı söylenmekte.
Eğer Nvidia, RTX 4090 Ti veya RTX Titan Ada kartını piyasaya sürerse kartın 27 Gbps bellekler ya da doğrudan GDDR7 belleklerle gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Nvidia’nın yol haritasının AMD’ye göre şekillenebileceği de iddia ediliyor. Zira, AMD’nin RX 7000 serisi kartları RTX 4090’ı zorlayacak güçteyse Nvidia, RTX 4090 Ti/RTX Titan Ada ya da tam AD102 yongalı bir kartı 2023’ün ortalarında piyasaya sürebilir.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-RTX-Titan-Ada-Four-slot-and-full-AD102-graphics-card-shelved-after-melting-PSUs.660577.0.html https://www.techspot.com/news/96261-nvidia-rtx-titan-ada-reportedly-canceled-after-melted.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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