AMD Radeon RX 7000 ve Nvidia RTX 40 serisi minimum PSU gereksinimleri ortaya çıktı

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Güç kaynağı üreticisi Enermax, kendi web sitesinde halihazırda bulunan ve henüz tanıtılmamış olan ekran kartlarını listeledi. Enermax’ın sunmuş olduğu ekran kartları için güç kaynağı hesaplama aracı, GeForce RTX 40 ve Radeon RX 7000 serisi kartlar hakkında fikir sahibi olmamızı kolaylaştırıyor.

Nvidia tarafında RTX 4090 ve RTX 4080 (16 GB ve 12 GB) zaten duyurulmuş ve detayları resmen paylaşılmıştı. Fakat RTX 40 serisinin daha alt modelleri olan RTX 4070 ve RTX 4060 hakkında Nvidia tarafından bir açıklama ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmamıştı. Öte yandan AMD’nin RX 7000 serisi ise önümüzdeki ay tanıtılarak hayatımıza giriş yapacak.

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RX 7000 ve RTX 40 serisi güç tüketiminde yakın

Hem AMD hem de Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarını PSU hesaplama aracında yer veren Enermax’ın, bu kartlar hakkında teknik bilgilere sahip olduğu mu yoksa önerileri sadece tahmine mi dayandırdığını bilmiyoruz. Dolayısıyla aşağıdaki rakamları doğru olarak varsaymak yanıltıcı olabilir.

GeForce RTX 40 serisi kartların güç gereksinimi

Tam Boyutta Gör Nvidia tarafından başlayacak olursak Enermax’ın aracı, RTX 4090 (450W) için 850W güç kaynağının gerektiğini gösteriyor. Nvidia zaten resmi olarak RTX 4090 için 850W güç kaynağını tavsiye ediyordu, dolayısıyla şaşırtıcı bir durum yok.

GeForce RTX 4090 : 853W PSU ( GPU TDP ~450W )

: 853W PSU ( ) GeForce RTX 4080 : 720W PSU ( GPU TDP ~320-285W )

: 720W PSU ( ) GeForce RTX 4070 : 684W PSU ( GPU TDP ~285W )

: 684W PSU ( ) GeForce RTX 4060: 598W PSU (GPU TDP ~200W)

RTX 4080 tarafındaysa 16 GB ve 12 GB modeller için 320W ve 285W TDP değeri açıklanmıştı. Bu nedenle resmi TDP değerlerini baz aldığımızda Enermax’ın test sisteminin (Core i9 12900KF, anakart, 32GB DDR5 RAM, Corsair sıvı soğutma ve bir adet M.2 SSD) 400W güç tükettiğini söyleyebiliriz.

Radeon RX 7000 kartların güç gereksinimi

Tam Boyutta Gör Ayrıca, listelenen dört adet Radeon RX 7000 ekran kartı bulunuyor: RX 7950XT, RX 7900XT, RX 7800XT ve RX 7700XT. Aynı yönteme dayanarak bu kartların TDP değerlerini tahmin edebiliriz.

Radeon RX 7950XT : 822W PSU ( GPU TBP ~420W )

: 822W PSU ( ) Radeon RX 7900XT : 730W PSU ( GPU TBP ~330W )

: 730W PSU ( ) Radeon RX 7800XT : 700W PSU ( GPU TBP ~300W )

: 700W PSU ( ) Radeon RX 7700XT: 598W PSU (GPU TBP ~200W)

Şu anda ne AMD ne de Nvidia, Enermax tarafından listelenen piyasaya sürülmemiş GPU'ların watt rakamlarını doğrulamadı. Bununla birlikte AMD, Radeon RX 7000 serisini 3 Kasım'da tanıtmaya hazırlanırken, Nvidia önümüzdeki hafta RTX 4090'ı ve gelecek ay RTX 4080 serisini piyasaya sürecek. RTX 4070 ve RTX 4060 için ise henüz bir tarih bulunmuyor.

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