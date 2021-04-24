Güçlü bir söylentiye göre PUBG 2 geliştirme aşamasında

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2017'de yayınlanan ve yayınlandıktan sonra oyun dünyasına yeni bir tür kazandıran PUBG'nin devam oyunu geliyor gibi duruyor.

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Ayrıca Bkz. "PUBG geliştiricisi bilim kurgu temalı bir shooter oyun üzerinde çalışıyor"

Daha önce PUBG ile ilgili birçok bilgiyi önceden açığa çıkartan PlayerIGN'in son videosuna göre şu anda Krafton, PUBG 2 üzerinde çalışıyor. Söylediğine göre içerideki kaynakları sayesinde yeni oyunun geliştirme sürecinde olduğunu doğrulamış ve yeni oyunun fütüristik bir yaklaşıma değil, gerçekçiliğe dayanacağını söylüyor.

Ayrıca bu projenin yine battle royale türünde olacağı ve ilk oyunun saf bir devamı olacağı söyleniyor. Yani geçtiğimiz günlerde çıkan bilim kurgu oyunu yeni bir PUBG değildi. Ne yazık ki başka bir bilgi bulunmuyor.

Çıkan son söylentileri toparladığımızda önümüzdeki yıllarda PUBG markasının ve evreninin bir hayli yoğun geçeceğini söyleyebiliriz. Krafton şu anda bir de PUBG New State isimli bir mobil oyun üzerinde çalışıyor.

https://www.gamesradar.com/pubg-leaker-claims-a-pure-sequel-is-in-the-works/

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