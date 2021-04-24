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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güçlü bir söylentiye göre PUBG 2 geliştirme aşamasında

    2010'lu yılların en popüler oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds ya da bilinen ismi ile PUBG'nin devamı geliyor gibi duruyor.
    24 Nisan 2021, 18:01 (1 gün)
    13,1b
    17
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Güçlü bir söylentiye göre PUBG 2 geliştirme aşamasında
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    2017'de yayınlanan ve yayınlandıktan sonra oyun dünyasına yeni bir tür kazandıran PUBG'nin devam oyunu geliyor gibi duruyor.

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    Ayrıca Bkz. "PUBG geliştiricisi bilim kurgu temalı bir shooter oyun üzerinde çalışıyor"

    Daha önce PUBG ile ilgili birçok bilgiyi önceden açığa çıkartan PlayerIGN'in son videosuna göre şu anda Krafton, PUBG 2 üzerinde çalışıyor. Söylediğine göre içerideki kaynakları sayesinde yeni oyunun geliştirme sürecinde olduğunu doğrulamış ve yeni oyunun fütüristik bir yaklaşıma değil, gerçekçiliğe dayanacağını söylüyor.

    Ayrıca bu projenin yine battle royale türünde olacağı ve ilk oyunun saf bir devamı olacağı söyleniyor. Yani geçtiğimiz günlerde çıkan bilim kurgu oyunu yeni bir PUBG değildi. Ne yazık ki başka bir bilgi bulunmuyor.

    Çıkan son söylentileri toparladığımızda önümüzdeki yıllarda PUBG markasının ve evreninin bir hayli yoğun geçeceğini söyleyebiliriz. Krafton şu anda bir de PUBG New State isimli bir mobil oyun üzerinde çalışıyor.



    https://www.gamesradar.com/pubg-leaker-claims-a-pure-sequel-is-in-the-works/
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    djtomcat 1 gün önce

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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Söylendiği, bilindiği, hissedildiği, düşünülüyor...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hileciler de öyle...😒
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz
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    Golden Unsullied (Mehmet Karahanlı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bebe oyunu
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    L lunique 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hile işini bir uzak tutsalar iyi olacak. Ama hileden daha büyük sorun net hızımız. Elin adamları süper hızda bağlanırken bizler Sürünüyoruz.
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    F fehmialper (F Alper Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ergen oyunu
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    pubg den iyi olması için çok özel bir şey yapmaları gerek
    Yanıtla +1
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    0 007css 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2 ay önce duyurdular zaten pubg 2 yapıldığını. Yeni bir haber değil ki.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 gün ( Mesaj Silindi ) 007css
    Ayrıca haber başlığı nedir yahu, 2010'lu yılların diyor birde, şu sitede haberlerin kontrol edildiği bir bölüm yok mu, 2017'de çıkan bir oyuna 2010'lar nasıl denebilir? yada bu cümlenin abes olduğunu düşünmek çok mu zor.
    Neyse yeni pubg haberi zaten vardı, teknik olarak PC ve Konsollara çok daha iyi grafiklerle geleceği az çok tahmin edilebilir bir şey.
    Yapılan haberleri az biraz kontrol edin sevgili yönetim.
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    Mr. Jingles 1 gün ( Mesaj Silindi )
    CODM daha iyi bundan. BR ne kardeşim? Çokluya gelsinler bakayım BR’cileri nasıl deşiyorlar orada.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Söylendiği, bilindiği, hissedildiği, düşünülüyor...
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