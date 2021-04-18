PUBG geliştiricisi bilim kurgu temalı bir shooter oyun üzerinde çalışıyor

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Popüler oyun PUBG’nin yayıncılığını ve geliştiriciliğini yapan PUBG Corporation’ın açtığı iş ilanları şirketine yeni bir oyun üzerinde çalıştığını işaret ediyor.

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PlayerIGN tarafından fark edildiği üzere PUBG Corporation’ın web sitesinde birkaç iş ilanı ortaya çıktı. İlanlara göre şirket daha önce duyurduğu oyunlardan ayrı bir proje için şu anda bazı işe alımlar yapılıyor. Duyurulan oyunlar için ayrı iş ilanları olması da başka bir oyun üzerinde daha çalıştıklarını gösteriyor ancak yine de bu durum sadece bir varsayım, resmi bir açıklama söz konusu değil.

İş ilanlarına detaylarına baktığımızda ise şirketin insan ve canavar modelleyecek birini aradığını görüyoruz. Ek olarak potansiyel tasarımlar arasında cyborglar, robotlar ve exosuitler de bulunuyor. Bu da yapımın bir bilim kurgu olduğunu gösteriyor.

Sistem tasarımcısı ilanında ise bilim kurgu türünde bir shooter oyunu olduğu net bir şekilde görülüyor. Dediğimiz gibi henüz net bir açıklama yok ancak en azından stüdyonun şu anda böyle bir girişimi olduğunu düşünebiliriz.

https://www.gamesradar.com/pubg-corp-job-listings-point-to-a-new-sci-fi-shooter-with-monsters-and-mechs/

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