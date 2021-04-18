Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG geliştiricisi bilim kurgu temalı bir shooter oyun üzerinde çalışıyor

    Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds’un geliştiricisi ve yayıncısı PUBG Corporation, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor gibi duruyor.
    18 Nisan 2021, 23:30 (2 sa.)
    258
    14
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    PUBG geliştiricisi bilim kurgu temalı bir shooter oyun üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Popüler oyun PUBG’nin yayıncılığını ve geliştiriciliğini yapan PUBG Corporation’ın açtığı iş ilanları şirketine yeni bir oyun üzerinde çalıştığını işaret ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar İki yeni büyük PUBG oyunu üzerinde çalışılıyor

    Ayrıca Bkz. "Hitman 3’ün satışları %300 arttı, yeni bir stüdyo daha açılıyor"

    PlayerIGN tarafından fark edildiği üzere PUBG Corporation’ın web sitesinde birkaç iş ilanı ortaya çıktı. İlanlara göre şirket daha önce duyurduğu oyunlardan ayrı bir proje için şu anda bazı işe alımlar yapılıyor. Duyurulan oyunlar için ayrı iş ilanları olması da başka bir oyun üzerinde daha çalıştıklarını gösteriyor ancak yine de bu durum sadece bir varsayım, resmi bir açıklama söz konusu değil.

    İş ilanlarına detaylarına baktığımızda ise şirketin insan ve canavar modelleyecek birini aradığını görüyoruz. Ek olarak potansiyel tasarımlar arasında cyborglar, robotlar ve exosuitler de bulunuyor. Bu da yapımın bir bilim kurgu olduğunu gösteriyor.

    Sistem tasarımcısı ilanında ise bilim kurgu türünde bir shooter oyunu olduğu net bir şekilde görülüyor. Dediğimiz gibi henüz net bir açıklama yok ancak en azından stüdyonun şu anda böyle bir girişimi olduğunu düşünebiliriz.



    https://www.gamesradar.com/pubg-corp-job-listings-point-to-a-new-sci-fi-shooter-with-monsters-and-mechs/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    Bloodin 5 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D desunotto 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda... Adam öldürmek için bir amacımız olacak 🙃
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Milli orta menzilli füze motorundan rekor getiren test 1 sa. Microsoft, Edge tarayıcıya performans modu ekleyecek 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN PUBG geliştiricisi bilim kurgu temalı bir shooter oyun üzerinde çalışıyor Sonraki ASUS’un madenci kartı ARGB aydınlatma ile geliyor 3 sa. HDD/SSD’ler de elden gidiyor: Yeni kripto para birimi HDD/SSD’lerle kazılıyor 4 sa. iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor 4 sa. Güneş ışığının %98'ini yansıtan "en beyaz boya" geliştirildi: Klimadan iyi soğutabilir 4 sa. Türkiye'de üretilen Oppo A15s'i inceledik! 5 sa. Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi 6 sa. İngiltere'de şanslı bir müşteri elma sipariş etti, elma diye iPhone SE teslim aldı 6 sa. Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor 7 sa. Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu 7 sa. Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı 8 sa. Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük 9 sa. Google Project Zero, kullanıcıların yamaları yükleyebilmeleri için 30 gün ek süre tanıyor 9 sa. Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor 10 sa. The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor 10 sa. Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu 11 sa. Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek 11 sa. Haftaya Metal Gear serisi ile ilgili bir duyuru yapılabilir 12 sa. Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorileri ile tamamlandı 13 sa. Türkiye'nin otomobili tasarımıyla ödül aldı 13 sa. Kripto paralar tepetaklak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız