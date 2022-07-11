Gülse Birsel'in Disney Plus filmi Yılbaşı'nın oyuncu kadrosu belli oldu

Disney Plus bildiğiniz gibi ülkemize hızlı bir giriş yaptı. Özellikle özel yerli yapımlar konusunda ciddi çalışmaları bulunan Disney Plus'ın yeni yerli yapımından ilk bilgiler geldi.
Gülse Birsel'den Yeni Film
Geçtiğimiz saatlerde çıkan detaylara göre Gülse Birsel, Disney Plus için yeni bir film hazırlıyor. Filmin çekimleri ise çok yakında başlayacak. Detaylara göre film, pandemi döneminde geçecek.
Filmin oyuncu kadrosu da aslında bir hayli heyecanlandırıcı diyebiliriz. Açıklanan kadro şu şekilde: Gülse Birsel, Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt, Fatih Artman, İrem Sak, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Büşra Pekin ve Ayta Sözeri.
Disney Plus'a şu anda aylık 34.99 TL'ye ya da yıllık 349.90 TL'ye buradan abone olabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...