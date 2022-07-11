Gülse Birsel'in Disney Plus filmi Yılbaşı'nın oyuncu kadrosu belli oldu

Tam Boyutta Gör

Disney Plus bildiğiniz gibi ülkemize hızlı bir giriş yaptı. Özellikle özel yerli yapımlar konusunda ciddi çalışmaları bulunan Disney Plus'ın yeni yerli yapımından ilk bilgiler geldi.

Gülse Birsel'den Yeni Film

Geçtiğimiz saatlerde çıkan detaylara göre Gülse Birsel, Disney Plus için yeni bir film hazırlıyor. Filmin çekimleri ise çok yakında başlayacak. Detaylara göre film, pandemi döneminde geçecek.

Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni T-World'ün ilk dizisi yolda 5 gün önce eklendi

Filmin oyuncu kadrosu da aslında bir hayli heyecanlandırıcı diyebiliriz. Açıklanan kadro şu şekilde: Gülse Birsel, Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt, Fatih Artman, İrem Sak, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Büşra Pekin ve Ayta Sözeri.

Disney Plus'a şu anda aylık 34.99 TL'ye ya da yıllık 349.90 TL'ye buradan abone olabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.