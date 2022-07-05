Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni T World'ün ilk dizisinin yapımına bu ay başlanacak

    Türk prodüksiyon şirketi T World Entertainment'ın ilk Türk süper kahraman evreni T World Cinematic Universe'ün ilk yapımı olan Altay için yapım süreci bu ayın sonunda başlayacak.
    2

    Marvel'ın sinema tarafındaki başarısının ardından bildiğiniz gibi birçok şirket kendi süper kahraman evrenini veya kendi sinema evrenini kurmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde de Türk prodüksiyon şirketi T World Entertainment'tan benzer bir haber geldi.

    İlk Süper Kahraman Evreni T World Cinematic Universe

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre ilk Türk süper kahraman evreni T World Cinematic Universe'ün ilk dizisi için çalışmalar bu ayın sonunda başlayacak. İlk yapım ise Altay isimli bir dizi olacak. Dizinin 4 sezon ve toplamda 26 bölümden oluşması bekleniyor. Evren ise günümüzde geçecek ve doğu kültüründen esintiler taşıyacak. Çevre sorunları, savaşlar ve salgın hastalıklar gibi evrensel zorlukların yanı sıra kahramanlar kendi evrenlerinden kötü kahramanlarla da baş etmeye çalışacak.

    Toplamda 35 ölümlü süper kahramanın bulunduğu bu evrenin 6 süper kahramanını ve 4 kötü karakterini Altay dizisinde göreceğiz. Altay dizisi Ocak 2023'te TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak. yani 2023'ten önce TRT'nin video akış platformunun da erişime açılmasını bekleyebiliriz. Dizinin yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu, Murat Şenöy ve Hamit Coşkun üstlenirken, dizinin canlı aksiyon sahnelerini Dusan Hyska (“Skyfall”) yönetecek ve tasarlayacak. Ayrıca Agents of S.H.I.E.L.D. ve Lost gibi yapımların üzerinde çalışmış olan Bobby Roth ise projenin başındaki isimlerden birisi olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 10 saat önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Spider_hip +82 TheJudgé +51 Bloodin +46 dodofran +45 yc#1 +42 Clusive +42 Samura ii +41 teq_sevdam23 +36 Archmeister +35 xenix +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    47 Kişi Okuyor (11 Üye, 36 Misafir) 12 Masaüstü 35 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1300 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    t world, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha altay Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili109,4b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız