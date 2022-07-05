Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni T World'ün ilk dizisinin yapımına bu ay başlanacak

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Marvel'ın sinema tarafındaki başarısının ardından bildiğiniz gibi birçok şirket kendi süper kahraman evrenini veya kendi sinema evrenini kurmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde de Türk prodüksiyon şirketi T World Entertainment'tan benzer bir haber geldi.

İlk Süper Kahraman Evreni T World Cinematic Universe

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre ilk Türk süper kahraman evreni T World Cinematic Universe'ün ilk dizisi için çalışmalar bu ayın sonunda başlayacak. İlk yapım ise Altay isimli bir dizi olacak. Dizinin 4 sezon ve toplamda 26 bölümden oluşması bekleniyor. Evren ise günümüzde geçecek ve doğu kültüründen esintiler taşıyacak. Çevre sorunları, savaşlar ve salgın hastalıklar gibi evrensel zorlukların yanı sıra kahramanlar kendi evrenlerinden kötü kahramanlarla da baş etmeye çalışacak.

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Toplamda 35 ölümlü süper kahramanın bulunduğu bu evrenin 6 süper kahramanını ve 4 kötü karakterini Altay dizisinde göreceğiz. Altay dizisi Ocak 2023'te TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak. yani 2023'ten önce TRT'nin video akış platformunun da erişime açılmasını bekleyebiliriz. Dizinin yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu, Murat Şenöy ve Hamit Coşkun üstlenirken, dizinin canlı aksiyon sahnelerini Dusan Hyska (“Skyfall”) yönetecek ve tasarlayacak. Ayrıca Agents of S.H.I.E.L.D. ve Lost gibi yapımların üzerinde çalışmış olan Bobby Roth ise projenin başındaki isimlerden birisi olacak.

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Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni T-World'ün ilk dizisi yolda