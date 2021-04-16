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    (Güncellendi) Söylentiye göre bazı şirketler Square Enix'i satın almak istiyor

    Güvenilir bir kaynaktan çıkan söylentilere göre oyun dünyasının popüler şirketlerinden Square Enix'i satın almak isteyen birkaç büyük şirket bulunuyor.
    16 Nisan 2021, 14:30 (Güncellendi, 11 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
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    (Güncellendi) Söylentiye göre bazı şirketler Square Enix'i satın almak istiyor
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    Güncelleme: Söylentiler çıktıktan birkaç saat sonra Square Enix söylentileri yalanladı.

    Orijinal Haber: Microsoft'un Bethesda'yı satın alacağını açıklamasının ardından oyun dünyasındaki büyük ölçekli satın alımların sayısı bir hayli arttı. Şimdi ise başkabir şirketin satın alınacağına dair söylentiler çıkmaya başladı.

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    Söylentiler Bloomberg Japonya'daki güvenilir bir kaynaktan geliyor ancak ne yazık ki çok fazla ayrıntı bilinmiyor. Söylentiye göre Final Fantasy, Tomb Raider ve daha birçok popüler ve başarılı oyun serisinni geliştiricisi ve yayıncısı olan Square Enix'i satın almak isteyen bazı büyük şirketler mevcut. 

    Ne yazık ki kimlerin bu konuda bir isteği olduğunu ve hangi amaçla satın almak istedikleri bilinmiyor. Bu tarz bir satın alma deyince şüphesiz akla gelen ilk isim Microsoft. Bethesda'yı satın aldıktan sonra bu tarz satın alımlara devam edeceklerini söylemişlerdi.

    Ancak ikinci olarak akla gelen isim ise Sony. Sony'nin hem bazı konularda Microsoft'a cevap vermesi gerektiğini düşünenler var hem de Sony ve Square Enix'in arası bir hayli iyi. Square Enix, PlayStation için özel oyunlar yapıyor. Ancak Square Enix'in son oyunu Outriders'ın da ilk günden Xbox Game Pass'e geldiğini unutmamak gerek. Bu yüzden bu konu için biraz daha beklememiz gerekiyor.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/rumour_multiple_parties_interested_in_square_enix_buyout
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft alıp tüm klasik jrpg serilerini Xbox a ve pcye getirse baya iyi olur tabi tomb raider ve deus ex de muhteşem olur
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    D DH Misafiri 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    microsoftun doğu pazarına hitap etmek için yapabileceği en mantıklı hamle bu bence.sony alıp da tüm platformlara kısmaz umarım
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    monacomen 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse almasın Tomb Raider gibi güzel bir seriyi kimse mahvetmesin mümkünse.
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    Bgrn7 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu haber 3-4 saat önce yalanlanmıştı.
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    mezun2021itü 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu işte mc sony e karşı tekel olur mc a karşı rakip çıkarırsa ya google ya amazon çıkartır sony de bunu yapacak para belki vardır ama hala bir girişim yok her yıl 1 tane oyun çıkarmakla olmayacak artık anlamaları lazım şuanda 30tlye 300 tane oyun var sony mağazasında 1 oyunu 600 700tlye satılıyor sony türkiye de muhtemelen geri düşecek
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    C ctntas 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Capcomuda alsalar ne güzel olur (:
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