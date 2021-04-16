(Güncellendi) Söylentiye göre bazı şirketler Square Enix'i satın almak istiyor

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Güncelleme: Söylentiler çıktıktan birkaç saat sonra Square Enix söylentileri yalanladı.

Orijinal Haber: Microsoft'un Bethesda'yı satın alacağını açıklamasının ardından oyun dünyasındaki büyük ölçekli satın alımların sayısı bir hayli arttı. Şimdi ise başkabir şirketin satın alınacağına dair söylentiler çıkmaya başladı.

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Söylentiler Bloomberg Japonya'daki güvenilir bir kaynaktan geliyor ancak ne yazık ki çok fazla ayrıntı bilinmiyor. Söylentiye göre Final Fantasy, Tomb Raider ve daha birçok popüler ve başarılı oyun serisinni geliştiricisi ve yayıncısı olan Square Enix'i satın almak isteyen bazı büyük şirketler mevcut.

Ne yazık ki kimlerin bu konuda bir isteği olduğunu ve hangi amaçla satın almak istedikleri bilinmiyor. Bu tarz bir satın alma deyince şüphesiz akla gelen ilk isim Microsoft. Bethesda'yı satın aldıktan sonra bu tarz satın alımlara devam edeceklerini söylemişlerdi.

Ancak ikinci olarak akla gelen isim ise Sony. Sony'nin hem bazı konularda Microsoft'a cevap vermesi gerektiğini düşünenler var hem de Sony ve Square Enix'in arası bir hayli iyi. Square Enix, PlayStation için özel oyunlar yapıyor. Ancak Square Enix'in son oyunu Outriders'ın da ilk günden Xbox Game Pass'e geldiğini unutmamak gerek. Bu yüzden bu konu için biraz daha beklememiz gerekiyor.

https://www.pushsquare.com/news/2021/04/rumour_multiple_parties_interested_in_square_enix_buyout

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