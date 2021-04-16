(Güncellendi) Söylentiye göre bazı şirketler Square Enix'i satın almak istiyor

Güncelleme: Söylentiler çıktıktan birkaç saat sonra Square Enix söylentileri yalanladı.
Orijinal Haber: Microsoft'un Bethesda'yı satın alacağını açıklamasının ardından oyun dünyasındaki büyük ölçekli satın alımların sayısı bir hayli arttı. Şimdi ise başkabir şirketin satın alınacağına dair söylentiler çıkmaya başladı.İlginizi Çekebilir Microsoft, Amazon ve Google bazı büyük çaplı oyun stüdyolarını satın almak istiyor
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Söylentiler Bloomberg Japonya'daki güvenilir bir kaynaktan geliyor ancak ne yazık ki çok fazla ayrıntı bilinmiyor. Söylentiye göre Final Fantasy, Tomb Raider ve daha birçok popüler ve başarılı oyun serisinni geliştiricisi ve yayıncısı olan Square Enix'i satın almak isteyen bazı büyük şirketler mevcut.
Ne yazık ki kimlerin bu konuda bir isteği olduğunu ve hangi amaçla satın almak istedikleri bilinmiyor. Bu tarz bir satın alma deyince şüphesiz akla gelen ilk isim Microsoft. Bethesda'yı satın aldıktan sonra bu tarz satın alımlara devam edeceklerini söylemişlerdi.
Ancak ikinci olarak akla gelen isim ise Sony. Sony'nin hem bazı konularda Microsoft'a cevap vermesi gerektiğini düşünenler var hem de Sony ve Square Enix'in arası bir hayli iyi. Square Enix, PlayStation için özel oyunlar yapıyor. Ancak Square Enix'in son oyunu Outriders'ın da ilk günden Xbox Game Pass'e geldiğini unutmamak gerek. Bu yüzden bu konu için biraz daha beklememiz gerekiyor.
https://www.pushsquare.com/news/2021/04/rumour_multiple_parties_interested_in_square_enix_buyout Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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