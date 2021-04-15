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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, bu yıl Avrupa'da geri dönüştürülmüş PS5 oyun kutularını test edecek

    Sony, özellikle son dönemde PlayStation 5 ile ilgili yaptığı çevreci yeniliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Nisan 2021, 23:30 (12 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, bu yıl Avrupa'da geri dönüştürülmüş PS5 oyun kutularını test edecek
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    Özellikle sahibi olduğu PlayStation konsolları ile tanınan teknoloji devlerinden Sony, çevreci bir yaklaşım sergilemek adına bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. 

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    Ayrıca Bkz. "PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor"

    Bildiğiniz gibi video oyunların hem dijital sürümleri hem de fiziksel sürümleri bulunuyor. Günümüzde en çok dijital sürümler tercih edilse de hala fiziksel sürümleri alan birçok oyuncu bulunuyor. Ancak bu kutular sahip olduğu plastik oranının yüksek olması sebebiyle doğaya bir hayli zarar veriyor. Sony bu durumu değiştirmek için yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor.

    PlayStation'da Çevre ve Teknik Uygunluk Direktörü olan Kieren Mayers'ın açıklamasına göre Sony bu yıl, PlayStation oyunlarının kutulu sürümlerine "endüstriyel sonrası atıklardan geri dönüştürülen polipropilenin" dahil edilmesini test edecek. Bu sayede de plastik kullanımı önemli bir ölçüde azalacak. Test bu yıl için yalnızca Avrupa'da gerçekleşecek.

    Kieren Mayers, daha yapılacak işler olduğunu bildiklerini ve ilerleyen süreçte daha fazla adım atacaklarını söyledi. Sony'nin bu konudaki hedefi 2025 yılına kadar plastiği küçük ürünlerden tamamen çıkartmak.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/sony_to_test_recycled_ps5_physical_game_cases_in_europe_this_year
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neyini test ediyorsun yap geç. Motor değil ki test edesin
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony nin Blu ray Aşkı.. Ne de olsa kendi icadı
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