Sony, bu yıl Avrupa'da geri dönüştürülmüş PS5 oyun kutularını test edecek

Özellikle sahibi olduğu PlayStation konsolları ile tanınan teknoloji devlerinden Sony, çevreci bir yaklaşım sergilemek adına bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı
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Bildiğiniz gibi video oyunların hem dijital sürümleri hem de fiziksel sürümleri bulunuyor. Günümüzde en çok dijital sürümler tercih edilse de hala fiziksel sürümleri alan birçok oyuncu bulunuyor. Ancak bu kutular sahip olduğu plastik oranının yüksek olması sebebiyle doğaya bir hayli zarar veriyor. Sony bu durumu değiştirmek için yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor.
PlayStation'da Çevre ve Teknik Uygunluk Direktörü olan Kieren Mayers'ın açıklamasına göre Sony bu yıl, PlayStation oyunlarının kutulu sürümlerine "endüstriyel sonrası atıklardan geri dönüştürülen polipropilenin" dahil edilmesini test edecek. Bu sayede de plastik kullanımı önemli bir ölçüde azalacak. Test bu yıl için yalnızca Avrupa'da gerçekleşecek.
Kieren Mayers, daha yapılacak işler olduğunu bildiklerini ve ilerleyen süreçte daha fazla adım atacaklarını söyledi. Sony'nin bu konudaki hedefi 2025 yılına kadar plastiği küçük ürünlerden tamamen çıkartmak.
https://www.pushsquare.com/news/2021/04/sony_to_test_recycled_ps5_physical_game_cases_in_europe_this_year Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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