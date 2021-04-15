Sony, bu yıl Avrupa'da geri dönüştürülmüş PS5 oyun kutularını test edecek

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Özellikle sahibi olduğu PlayStation konsolları ile tanınan teknoloji devlerinden Sony, çevreci bir yaklaşım sergilemek adına bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

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Bildiğiniz gibi video oyunların hem dijital sürümleri hem de fiziksel sürümleri bulunuyor. Günümüzde en çok dijital sürümler tercih edilse de hala fiziksel sürümleri alan birçok oyuncu bulunuyor. Ancak bu kutular sahip olduğu plastik oranının yüksek olması sebebiyle doğaya bir hayli zarar veriyor. Sony bu durumu değiştirmek için yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor.

PlayStation'da Çevre ve Teknik Uygunluk Direktörü olan Kieren Mayers'ın açıklamasına göre Sony bu yıl, PlayStation oyunlarının kutulu sürümlerine "endüstriyel sonrası atıklardan geri dönüştürülen polipropilenin" dahil edilmesini test edecek. Bu sayede de plastik kullanımı önemli bir ölçüde azalacak. Test bu yıl için yalnızca Avrupa'da gerçekleşecek.

Kieren Mayers, daha yapılacak işler olduğunu bildiklerini ve ilerleyen süreçte daha fazla adım atacaklarını söyledi. Sony'nin bu konudaki hedefi 2025 yılına kadar plastiği küçük ürünlerden tamamen çıkartmak.

https://www.pushsquare.com/news/2021/04/sony_to_test_recycled_ps5_physical_game_cases_in_europe_this_year

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